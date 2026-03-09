Perú Deportes

¿Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco volverán al Ironi Kiryat Shmona pese a la guerra en Israel? El presidente de la IFA dilucida el caso

Moshe Zoaretz, titular de la Asociación de Fútbol de Israel, está de acuerdo con el retorno de la actividad futbolística en medio del conflicto bélico. “Debe celebrarse cuanto antes”, sostuvo

Guardar
Moshe Zoaretz, presidente de la
Moshe Zoaretz, presidente de la IFA, abordó el regreso del fútbol en Israel con la presencia de extranjeros como Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco. - Crédito: Difusión

El presidente de la Asociación de Fútbol Israelí ha indicado que la actividad deportiva en el país “debe celebrarse cuanto antes” sin importar el aumento de la escalada de violencia por el conflicto bélico contra Irán. El motivo más fuerte para la reorganización del fútbol pasa por la cercanía de la Copa del Mundo 2026.

Existe una fecha fijada para la culminación de la Ligat ha’Al y la misma no debe sufrir ninguna variación, porque de lo contrario se afectaría el orden de las liberaciones de los jugadores extranjeros que acudirán a los campamentos preparatorios de sus respectivas selecciones nacionales para el Mundial 2026.

Moshe Zoaretz está a favor
Moshe Zoaretz está a favor de que el fútbol en Israel se reactiva pese a la persistencia de la guerra con Irán. - Crédito: Difusión

“Hemos cancelado todos los partidos: ligas amateurs, juveniles y femeninas. Estamos esperando la decisión del Comando del Frente Nacional para determinar cómo y cuándo reanudamos la actividad total o parcial, para poder finalizar la temporada correctamente”, declaró Moshe Zoaretz en 5 on the Air.

“Debemos hacer todo lo posible para firmar contratos antes del 30 de mayo debido al Mundial. La FIFA nos exige que antes del 25 de mayo liberemos a todos los jugadores que participarán en el Mundial”, sumó.

Retornos aprobados

A Moshe Zoaretz no se le cierra la idea de afrontar lo que queda del campeonato israelí con la ausencia del material legionario. Considera que una medida de ese calibre impactaría de una manera negativa el desarrollo de la competición y orillaría a las autoridades a tomar una decisión tan extraordinaria como dañina de acabar abruptamente la temporada.

La liga debe existir. Si no declaramos un campeón de liga o un campeón de copa, no tendremos representación en Europa la próxima temporada. Esto supone un daño tremendo para el fútbol israelí y su imagen”, apuntó añadiendo que “es un daño económico tremendo. Debemos declarar un campeón y un campeón de copa. Hay mucho dinero, deudas con los jugadores y con la televisión”.

Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco
Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco dejaron el Ironi Kiryat Shmona con el fin de resguardarse ante la escalada de violencia por el conflicto de Medio Oriente. - Crédito: Ironi Kiryat Shmona

Así las cosas, los futbolistas Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco deberán retornar cuanto antes a Israel para reintegrarse a las prácticas del Ironi Kiryat Shmona, aunque están a la espera de la confirmación de una seguridad especial que los guíe hacia la zona de prácticas, la cual está alejada de los ataques ocasionados por la guerra con Irán.

Actualmente, los peruanos permanecen en la ciudad de Barcelona, en España, realizando trabajos personalizados a fin de no perder estado de forma, tras salir de Israel a través de una ruta de escape avalada por la Cancillería del Perú.

Temas Relacionados

Adrián UgarrizaFernando PachecoIroni Kiryat ShmonaLigat ha’Alperu-deportes

Más Noticias

Movistar Deportes sorprende con nuevo panel de periodistas para transmitir el Cienciano vs Sport Boys por Liga 1 2026

Si bien L1MAX distribuye las imágenes a diversas cableoperadoras autorizadas, ahora Movistar incorporará su propio equipo periodístico, marcando un precedente en la cobertura de la liga peruana

Movistar Deportes sorprende con nuevo

Franco Velazco lamenta los problemas físicos de Sekou Gassama con Universitario: “Las lesiones no le permiten ponerse a punto todavía”

El administrador de la ‘U’ ha sido muy claro sobre el alcance de la dolencia del atacante hispano-senegalés, quien hasta el momento ha sacado una nota en rojo por su discreto rendimiento

Franco Velazco lamenta los problemas

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Pablo Guede debe aprovechar la oportunidad de oro que se le ha presentado. Una nueva confirmación de superioridad en el score le permitiría a los suyos fijarse como líderes incontestables del Apertura 2026

Alianza Lima vs Melgar EN

El día que un partido de Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Boca Juniors dejó 19 jugadores expulsados

El duelo entre ‘xeneizes’ y rimenses quedó registrado como uno de los episodios más polémicos, con jugadores expulsados y presos. Las consecuencias marcaron un hito disciplinario

El día que un partido

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Choque de pronóstico reservado en Matute, aunque los de Pablo Guede tienen la chance de cerrar la jornada como líderes del campeonato. Hay mucho en juego. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso dispone teletrabajo parcial por

Congreso dispone teletrabajo parcial por crisis de gas: Estas son las áreas que pasan a la virtualidad hasta el 13 de marzo

Revelan que Fuerza Popular postula a 28 candidatos con sentencias firmes: uno estuvo preso por tentativa de homicidio

¿Las empresas privadas también están obligadas a hacer teletrabajo por crisis de gas natural? Esto dijo la viceministra del MTPE

Rafael López Aliaga tras ser superado por Keiko Fujimori: “No crean a encuestas mentirosas, estamos primeros y lejos”

Avanza País no participará de ronda de diálogos convocada por la PCM y negará la confianza al gabinete Miralles

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo captados nuevamente juntos en viaje: de Paracas hasta el Aeropuerto Jorge Chávez

Marco Antonio Solís vuelve al Perú: fecha, lugar, precios de entrada, preventa y más del concierto

Hablando Huevadas incorpora lengua de señas a su show: “Las risas no necesitan volumen”

Patricia Barreto denuncia públicamente que le colocaron 3 papeletas en Magdalena sin notificarle: “Basta de tanto abuso”

Suheyn Cipriani recuerda que hace un año no tenía donde vivir y comparte emotiva reflexión: “Terminé en la calle”

DEPORTES

Movistar Deportes sorprende con nuevo

Movistar Deportes sorprende con nuevo panel de periodistas para transmitir el Cienciano vs Sport Boys por Liga 1 2026

Franco Velazco lamenta los problemas físicos de Sekou Gassama con Universitario: “Las lesiones no le permiten ponerse a punto todavía”

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El día que un partido de Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Boca Juniors dejó 19 jugadores expulsados

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026