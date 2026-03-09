¿Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco volverán al Ironi Kiryat Shmona pese a la guerra en Israel? El presidente de la IFA dilucida el caso

Moshe Zoaretz, presidente de la IFA, abordó el regreso del fútbol en Israel con la presencia de extranjeros como Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco. - Crédito: Difusión

El presidente de la Asociación de Fútbol Israelí ha indicado que la actividad deportiva en el país “debe celebrarse cuanto antes” sin importar el aumento de la escalada de violencia por el conflicto bélico contra Irán. El motivo más fuerte para la reorganización del fútbol pasa por la cercanía de la Copa del Mundo 2026.

Existe una fecha fijada para la culminación de la Ligat ha’Al y la misma no debe sufrir ninguna variación, porque de lo contrario se afectaría el orden de las liberaciones de los jugadores extranjeros que acudirán a los campamentos preparatorios de sus respectivas selecciones nacionales para el Mundial 2026.

Moshe Zoaretz está a favor de que el fútbol en Israel se reactiva pese a la persistencia de la guerra con Irán. - Crédito: Difusión

“Hemos cancelado todos los partidos: ligas amateurs, juveniles y femeninas. Estamos esperando la decisión del Comando del Frente Nacional para determinar cómo y cuándo reanudamos la actividad total o parcial, para poder finalizar la temporada correctamente”, declaró Moshe Zoaretz en 5 on the Air.

“Debemos hacer todo lo posible para firmar contratos antes del 30 de mayo debido al Mundial. La FIFA nos exige que antes del 25 de mayo liberemos a todos los jugadores que participarán en el Mundial”, sumó.

Retornos aprobados

A Moshe Zoaretz no se le cierra la idea de afrontar lo que queda del campeonato israelí con la ausencia del material legionario. Considera que una medida de ese calibre impactaría de una manera negativa el desarrollo de la competición y orillaría a las autoridades a tomar una decisión tan extraordinaria como dañina de acabar abruptamente la temporada.

“La liga debe existir. Si no declaramos un campeón de liga o un campeón de copa, no tendremos representación en Europa la próxima temporada. Esto supone un daño tremendo para el fútbol israelí y su imagen”, apuntó añadiendo que “es un daño económico tremendo. Debemos declarar un campeón y un campeón de copa. Hay mucho dinero, deudas con los jugadores y con la televisión”.

Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco dejaron el Ironi Kiryat Shmona con el fin de resguardarse ante la escalada de violencia por el conflicto de Medio Oriente. - Crédito: Ironi Kiryat Shmona

Así las cosas, los futbolistas Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco deberán retornar cuanto antes a Israel para reintegrarse a las prácticas del Ironi Kiryat Shmona, aunque están a la espera de la confirmación de una seguridad especial que los guíe hacia la zona de prácticas, la cual está alejada de los ataques ocasionados por la guerra con Irán.

Actualmente, los peruanos permanecen en la ciudad de Barcelona, en España, realizando trabajos personalizados a fin de no perder estado de forma, tras salir de Israel a través de una ruta de escape avalada por la Cancillería del Perú.