Alex Valera se fija un objetivo: “Mi meta es meter goles en la selección peruana, me preparo para eso”

Alex Valera fue el goleador del periodo de transición de la selección peruana. - Crédito: ITEA MEDIA

Con la primera nómina de la selección peruana confeccionada por Mano Menezes se ha puesto el foco en varios nombres. Unos pocos son nuevos y el resto son los conocidos. En ese apartado surge Alex Valera, quien se posiciona como el delantero con mayor experiencia para disputar los partidos amistosos contra Senegal y Honduras.

Sin la presencia de Gianluca Lapadula y Luis Ramos, es lógico que el ‘Cholo’ asuma el testigo del ‘9’. Sin embargo, prefiere seguir enfocándose en el esfuerzo natural que derrocha en su club. Esa cuestión de la titularidad en el ataque se lo deja de plano al técnico nacional.

Alex Valera soportando la marca de un oponente ruso. - Crédito: FPF

“Creo que eso de creerse titular en el fútbol no existe. Simplemente tienes que prepararte y saber lo que el profesor quiere para el equipo. La selección peruana es intensa. No me siento seguro en el puesto, me esfuerzo siempre y me doy al 100% para tener una oportunidad”, reconoció en una entrevista concedida a Fútbol Como Cancha de Radio Programas del Perú.

Por otro lado, el delantero de Universitario de Deportes aclaró que, hasta el momento, no ha podido charlar con Mano Menezes. Así, espera que no bien llegue a la Villa Deportiva Nacional pueda intercambiar palabras con el estratega toda vez que conozca cuál es el plan que ejecutará dentro de su sistema.

El delantero abrió el marcador de penal en Sochi. (Video: Movistar Deportes)

“Estoy contento y trabajando para el primer día de entrenamiento y estar al 100% con el profesor. No he tenido la oportunidad de conversar él, pero como hizo la convocatoria, recién lo conoceré en el primer día de entrenamiento”, subrayó.

No está de más decir que Alex Valera desea como el que más transformarse en un artillero contrastado con Perú. Para eso redobla esfuerzos cada vez que se entrena en Campo Mar y cada una de las dianas que firma con la ‘U’, que al día de hoy son 76, lo hace pensando en su internacionalidad indeterminada con la ‘bicolor’.

Alex Valera sigue goleando con los suyos. - Crédito: Universitario

“Es lo que más quiero, anotar goles es lo mejor. Imaginate un gol en la selección, eso es una ilusión. Lo que más quiero es empezar bien el año y agarrar confianza con la selección y sentirme más parte para dar el 100%. Yo me preparo para eso. Siento que cada dia me entreno mejor. Mi meta es meter goles en la selección peruana”, explicó.

El ‘Cholo’, actualmente, es uno de los anotadores principales del Apertura 2026. Afianzado como el atacante incontestable de Universitario, se ha compenetrado muy bien con Lisandro Alzugaray al tiempo que ha dejado relegado a Sekou Gassama, cuyo estado de forma está que le ocasiona más de un dolor de cabeza.

El delantero anotó de penal en la última acción del encuentro en el estadio Monumental - Crédito: L1MAX.

Nuevo capítulo

Alex Valera se consolidó como la apuesta más sólida en la selección peruana tras la salida de Ricardo Gareca. Sin embargo, en sus primeras presentaciones con el equipo nacional, el delantero no logró responder a las expectativas generadas, situación que lo llevó a perder su lugar en el once titular.

El alejamiento de Valera de la ‘bicolor’ se debió, en parte, a que él mismo argumentó problemas personales. Ante esta coyuntura, la responsabilidad ofensiva recayó en Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, quienes asumieron el liderazgo en la delantera del equipo.

Alex Valera suma cuatro goles con la selección peruana. - Crédito: FPF

Tras la eliminación de Perú en el proceso clasificatorio hacia el Mundial 2026, se produjo una reestructuración bajo un interinato. En este contexto, el ‘Cholo’ logró superar sus dificultades y se reafirmó como el principal referente de ataque del equipo.

Antes de finalizar 2025, el goleador de la Universitario de Deportes tuvo actuaciones destacadas, anotando goles frente a Chile y Rusia en partidos preparatorios. Se espera que durante el presente año, Valera continúe exhibiendo esta eficacia frente al arco rival.