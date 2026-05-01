Universitario vs Sport Boys cambió de estadio: nuevo escenario para partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Cambio de estadio para el duelo entre Universitario de Deportes y Sport Boys. Crédito: Redes clubes.

El esperado duelo entre Sport Boys y Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 tendrá un cambio significativo en su desarrollo. Aunque inicialmente el encuentro estaba previsto para el Estadio Nacional de Lima, la organización ha decidido trasladarlo al Estadio Miguel Grau del Callao debido a que el campo principal del país no llegará en condiciones óptimas tras una serie de espectáculos y conciertos recientes.

Así, el compromiso se disputará el lunes 11 de mayo a las 20:30 horas y contará únicamente con presencia de hinchas locales, una disposición que altera la dinámica habitual de este tipo de partidos. La decisión responde a la necesidad de preservar la integridad del juego y evitar que el césped, deteriorado por el uso intensivo para eventos ajenos al fútbol, condicione el espectáculo deportivo.

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El Estadio Miguel Grau, habitual casa de Sport Boys, será el escenario que albergue este choque. A diferencia de lo que ocurre en el Nacional, donde las autoridades permiten la venta de boletos para ambas hinchadas, en el Callao la organización solo habilitará entradas para los aficionados ‘rosados’, según información del periodista Gustavo Peralta. Esta medida busca evitar incidentes y facilitar la labor de las fuerzas de seguridad, aunque representa una restricción para los seguidores ‘cremas’ que tenían previsto asistir.

Sport Boys recibirá a Universitario en el Estadio Miguel Grau del Callao. Crédito: X Gustavo Peralta.

El último Sport Boys vs Universitario en el Callao

El antecedente más reciente entre Sport Boys y Universitario en el Miguel Grau se remonta al Torneo Apertura 2020, en un partido que se jugó antes del inicio de la pandemia. Aquel duelo terminó igualado 3-3 y fue recordado por su intensidad y emociones. Los goles de Sport Boys los anotaron Ignacio Huguenet, en dos oportunidades, y Jesús Chávez. Por parte de Universitario, Jonathan Dos Santos marcó un doblete y Luis Urruti completó la cuenta.

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Ese torneo resultó clave para Universitario, que consiguió la victoria final en el Apertura y se consolidó como uno de los equipos más regulares, aunque luego cayó en la definición del campeonato ante Sporting Cristal. Para Sport Boys, la temporada 2020 fue especial, ya que logró una clasificación histórica a la Copa Sudamericana del año siguiente, un logro importante para la institución chalaca.

Partido parejo en el Callao. Universitario y Sport Boys igualaron a tres por el Torneo Apertura 2020. Crédito: El Popular.

¿Cómo marchan ambos equipos en el Torneo Apertura?

A la fecha 12, Universitario ocupa el cuarto lugar en la tabla, con 21 puntos en 12 partidos, producto de seis victorias, tres empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Jorge Araujo se encuentra a ocho unidades de los líderes Alianza Lima y Los Chankas, ambos con 29 puntos. Las opciones de pelear el título del Apertura se han reducido considerablemente, por lo que el cuadro ’crema’ afronta el tramo final del torneo con la misión de sumar y no perder terreno en la tabla acumulada.

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Por su parte, Sport Boys transita una campaña compleja. Los ‘rosados’ suman 12 puntos en 12 fechas y se ubican en la decimosexta posición, apenas por encima de Atlético Grau y FC Cajamarca. El equipo del Callao necesita una reacción inmediata para alejarse de la zona de descenso y aspirar a puestos de copas internacionales, objetivos que han resultado esquivos en las últimas temporadas.

El duelo del lunes 11 de mayo adquiere relevancia para ambas instituciones. Para Universitario, representa la oportunidad de acercarse a los primeros puestos y recuperar confianza. Para Sport Boys, el partido es clave en su lucha por salir del fondo de la clasificación y dar una alegría a su afición, que solo podrá contar con entradas en el Miguel Grau.

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La expectativa crece a medida que se acerca el encuentro, marcado por el cambio de sede, la exclusividad del público local y la historia que ambos equipos arrastran en el fútbol peruano.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 previo a la fecha 13.