Quiénes son Adrián Quiroz y Matías Zegarra, las sorpresas de Mano Menezes en la lista de convocados de la selección peruana

El técnico brasileño Mano Menezes presenta su primera convocatoria apostando por juventudes como Matías Zegarra y Adrián Quiroz, marcando el inicio de un proyecto orientado a rejuvenecer el equipo nacional tras una campaña frustrada en Sudamérica ((Facebook)

Bajo la dirección del brasileño Mano Menezes, la selección peruana inicia una nueva etapa tras su humillante eliminación en la Clasificatorias Sudamericana para el mubn dial 2026. Y es que la lista de convocados para los amistosos de marzo marca el comienzo de un ciclo orientado a rejuvenecer el plantel y sentar bases para el futuro del combinado nacional. Entre ellos Adrián Quiroz y Matías Zegarra.

La convocatoria, que busca equilibrar experiencia y juventud, responde a la necesidad de renovar la plantilla luego de que Perú terminara en la penúltima posición de la tabla sudamericana con 12 puntos en 18 partidos, según detalló la Federación Peruana de Fútbol en conferencia de prensa. La selección enfrentará a Senegal, campeón africano, el sábado 28 de marzo en París, y a Honduras, el martes 31 de marzo en Madrid, encuentros que servirán para evaluar a los nuevos convocados y definir la base del nuevo ciclo.

El seleccionador Mano Menezes confirmó la continuidad de Pedro Gallese, arquero del Deportivo Cali, como uno de los referentes del grupo, mientras que la convocatoria incorpora a jóvenes valores que se ajustan a la estrategia de proyección a largo plazo de la Federación Peruana de Fútbol.

Quién es Matías Zegarra, la promesa del lateral izquierdo

Con apenas 19 años, Matías Zegarra aparece como una de las apuestas del nuevo proceso de la selección peruana tras destacar con Melgar en la Liga 1. (Facebook /Club FBC Melgar)

Entre las incorporaciones más relevantes destaca Matías Zegarra, lateral izquierdo de 19 años que milita en Melgar. Menezes lo siguió de cerca en la Liga 1 peruana antes de decidir su inclusión. Zegarra debutó como profesional en el presente Torneo Apertura y suma seis partidos disputados, en los que marcó un gol y recibió dos tarjetas amarillas y una roja. Su vocación ofensiva y capacidad para incorporarse al ataque lo han posicionado como una alternativa para el puesto que ocupa Marcos López en la selección absoluta.

La decisión de convocar a Zegarra responde al objetivo del cuerpo técnico de identificar y potenciar talentos emergentes, siguiendo la línea de reducir la edad promedio del plantel. El propio Menezes, citado por Depor, enfatizó que la renovación es un eje central de su gestión: “Una de mis metas es bajar el promedio de edad del plantel para llegar competitivos al próximo ciclo mundialista”.

La convocatoria del lateral de Melgar coincide con el interés de la Federación Peruana de Fútbol por consolidar una generación de recambio, tomando en cuenta el rendimiento reciente del torneo local y la necesidad de fortalecer la competencia interna en cada puesto.

Adrián Quiroz: experiencia local y salto a la selección mayor

Con experiencia en varios clubes del fútbol peruano, Adrián Quiroz recibe su primer llamado a la selección absoluta en el inicio del ciclo de Menezes. (Facebook / Club Los Chankas)

El mediocampista Adrián Quiroz, de 26 años y nacido en Talara, se suma como otra de las novedades de la lista. Quiroz inició su carrera en la Academia Cantolao antes de debutar en Universitario de Deportes durante la Copa Bicentenario 2019. En temporadas recientes pasó por Alfonso Ugarte y Comerciantes FC, y actualmente juega en Los Chankas, donde disputó los siete partidos del Torneo Apertura 2026 y aportó una asistencia.

La inclusión de Quiroz representa la apuesta de Menezes por futbolistas consolidados en la competición local que aún no habían tenido la oportunidad de vestir la camiseta nacional en el máximo nivel. En ese sentido, el técnico brasileño valoró su regularidad y adaptación táctica, elementos clave en la nueva estructura que busca implementar en la selección.

El llamado de Quiroz refuerza la estrategia de diversificar el perfil de los jugadores seleccionados, integrando a quienes han mostrado capacidad de liderazgo en sus equipos y mantienen un rendimiento sostenido en el campeonato nacional.

Mano Menezes apuesta por el futuro

Mano Menezes asume la dirección de la selección peruana con el desafío de reconstruir el equipo tras una campaña complicada en las Eliminatorias. (Facebook / Selección Peruana)

La llegada de Mano Menezes al banquillo de la Selección Peruana se dio tras la eliminación en las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de 2026. El equipo finalizó en la novena posición entre diez países, con una diferencia de goles negativa, situación que llevó a la Federación Peruana de Fútbol a buscar un cambio de timón. La decisión institucional priorizó el perfil de un técnico con experiencia internacional y capacidad para trabajar con jóvenes talentos.

En la primera convocatoria de Menezes, además de Zegarra y Quiroz, figuran otros nombres jóvenes como Marco Huamán y Jairo Vélez de Alianza Lima, quienes complementan la mezcla de experiencia y renovación propuesta por el estratega brasileño. La proyección de estos futbolistas responde a la evaluación del rendimiento del fútbol local y a la necesidad de fortalecer las opciones tácticas de cara a los próximos desafíos internacionales.

Con los amistosos ante Senegal y Honduras en el horizonte, la selección inicia formalmente su preparación para el siguiente ciclo mundialista, enfocada en consolidar una base de jugadores que combine la trayectoria de referentes como Gallese con la irrupción de nuevos protagonistas provenientes de la Liga 1 local.