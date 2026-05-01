Los Mirlos y 311 reinventan “Amber” en clave de cumbia amazónica para el álbum colaborativo ‘The World Meets Los Mirlos’

La legendaria banda peruana ‘Los Mirlos’ continúa su proyección internacional con el lanzamiento de “Amber”, una colaboración junto a la banda estadounidense 311 que forma parte de su esperado álbum ‘The World Meets Los Mirlos’.

Este sencillo, producido por El Dusty, fusiona la cumbia amazónica psicodélica característica de los peruanos con la energía alternativa de 311, creando una versión única del clásico hit estadounidense.

PUBLICIDAD

El proyecto ‘The World Meets Los Mirlos’ reúne a destacados artistas globales en torno al legado de Los Mirlos, pioneros de la cumbia amazónica, y reafirma la vigencia de la agrupación tras más de medio siglo de historia. El álbum, que saldrá en vinilo y plataformas digitales en mayo, incluye colaboraciones con figuras como Bomba Estéreo, Guaynaa, Rubén Albarrán (Café Tacvba), Chicha Libre y más.

Los Mirlos durante la grabación de “Amber” para ‘The World Meets Los Mirlos’. YouTube.

Una fusión inesperada: así suena “Amber” en clave de cumbia amazónica

El tema “Amber” de 311 ha sido reimaginado por Los Mirlos y El Dusty en una vibrante versión de cumbia amazónica psicodélica, respetando el espíritu original pero sumando la inconfundible guitarra selvática y los ritmos hipnóticos del grupo peruano. Esta colaboración marca un hito en la carrera de ambas bandas, conectando públicos de diferentes latitudes y generaciones.

PUBLICIDAD

La elección de “Amber” no es casualidad: el sencillo es uno de los mayores éxitos de 311 y, bajo el enfoque de Los Mirlos, adquiere nuevos matices sonoros que invitan a la pista de baile y celebran el cruce de culturas musicales.

Los Mirlos y 311 sorprenden con una versión de “Amber” en cumbia amazónica psicodélica, el primer adelanto de ‘The World Meets Los Mirlos’. YouTube.

El origen del álbum ‘The World Meets Los Mirlos’

Según Jorge Rodríguez Grandez, vocalista histórico de Los Mirlos, la idea del disco nació a partir de una propuesta conjunta de la productora Revancha y la editora BMG Internacional.

PUBLICIDAD

“Nos invitaron a explorar nuevas posibilidades para Los Mirlos en el ámbito global. Llevamos un poco más de un año en este trabajo y finalmente se está haciendo realidad. El álbum completo, en vinilo, saldrá en mayo con doce canciones y doce artistas internacionales”, relató en entrevista exclusiva.

El objetivo es claro: consolidar el legado de Los Mirlos, abrir puertas a nuevas audiencias y crear puentes con artistas que han sido influenciados por su sonido. La respuesta ha sido positiva y todos los músicos invitados se mostraron entusiasmados con la colaboración.

PUBLICIDAD

311: historia y alcance de la banda estadounidense

Formada en Omaha, Nebraska, en 1989, 311 es una banda de rock alternativo reconocida por su fusión de géneros que incluyen rock, reggae, rap, ska, metal, funk y jazz. Integrada por Nick Hexum (voz, guitarra), Tim Mahoney (guitarra), P-Nut (bajo), Chad Sexton (batería) y Doug “SA” Martínez (voz, DJ), la agrupación cuenta con más de quince álbumes y una sólida base de seguidores en Estados Unidos y el extranjero.

“Amber” es uno de sus sencillos más populares, y su reinterpretación junto a Los Mirlos demuestra la versatilidad y apertura de la banda para colaborar con exponentes de la música latinoamericana.

PUBLICIDAD

Los Mirlos y 311 sorprenden con una versión de “Amber” en cumbia amazónica psicodélica, el primer adelanto de ‘The World Meets Los Mirlos’. YouTube.

El impacto de la colaboración: proyección global y nuevas audiencias

La participación de Los Mirlos en festivales internacionales, como Coachella en 2025, ha abierto múltiples puertas para el grupo. Gracias a estos encuentros, la banda ha sumado alianzas con artistas de Estados Unidos, México, Colombia y Europa, consolidando su presencia fuera de las fronteras peruanas.

“El sonido de la guitarra, que emula el trinar de las aves de la Amazonía, se acopla a cualquier género. Las colaboraciones nos permiten llegar a nuevas audiencias y cruzar generaciones”, explicó Jorge Rodríguez. El álbum ‘The World Meets Los Mirlos’ es el primer lanzamiento del grupo con un enfoque plenamente internacional y su recepción ha sido muy positiva, especialmente entre las generaciones jóvenes.

PUBLICIDAD

El secreto de la permanencia: familia, redes y adaptación constante

La continuidad de Los Mirlos se sustenta en un proyecto familiar que involucra a los hijos de Jorge Rodríguez en la dirección musical, el manejo digital y la administración del grupo. Este trabajo en equipo ha permitido a la banda adaptarse a las nuevas tendencias de promoción y mantener vigente su legado, tanto en el formato físico del vinilo como en las plataformas digitales.

La gira internacional prevista para este año, con presentaciones en Chile, Argentina y otros destinos, refuerza el contacto directo con el público y la apuesta por la innovación sin perder la esencia amazónica.

PUBLICIDAD

Con más de 53 años de trayectoria, Los Mirlos han sabido reinventarse y mantenerse en la vanguardia de la música latinoamericana. El lanzamiento de “Amber” junto a 311 y el álbum ‘The World Meets Los Mirlos’ confirman que la cumbia amazónica psicodélica sigue conquistando escenarios y corazones en todo el mundo. El grupo demuestra que la música no tiene fronteras y que la colaboración es el camino para trascender generaciones y culturas.

Los Mirlos celebran más de 50 años de trayectoria llevando la cumbia amazónica psicodélica a escenarios de América y Europa.