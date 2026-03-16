Mano Menezes explica los motivos detrás del llamado de Jairo Vélez a la selección peruana: “Es un jugador que piensa”

Mano Menezes aprobó el llamamiento de Jairo Vélez, un futbolista "que pesa". - Crédito: Alianza Lima / FPF

Mano Menezes ha optado por la renovación en la selección peruana. Así, ha apostado de manera firme por un amplio contingente de futbolistas que roza los 25 años promedio. No es menos cierto que hay algunas excepciones de edades un poco mayores como el caso de Jairo Vélez, que no dejar de representar una enorme sorpresa al unirse en su calidad de nacionalizado.

Con la documentación en regla, el hábil volante de Alianza Lima ha sido citado con la ‘bicolor’ para afrontar los amistosos internacionales contra Senegal y Honduras, en Europa, que suponen el inicio de una nueva historia con el técnico brasileño a la cabeza de un ambicioso e ilusionante proyecto.

Jairo Vélez se ha ganado un espacio en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

En relación al llamamiento del ecuatoriano-peruano, Mano Menezes explicó, de una manera concreta, que el futbolista cuenta con una experiencia importante que lo respalda toda vez que su estilo de juego ofrece respuestas inmediatas en la fase ofensiva, contribuyendo con un juego fluido, el mismo que se busca plasmar con Perú.

“Vélez tiene las características de un jugador que nos gusta para esa función, y creemos fundamental que el equipo tenga esa función, porque es un jugador que piensa, que encuentra soluciones para jugadas más importantes en el último tercio o tercio final de la construcción de un equipo. Vélez está dentro de estas características. Queremos encontrar un equilibrio con jugadores afuera y de aquí”, destacó el seleccionador nacional en una conferencia de prensa difundida por el canal Bicolor +.

El volante anotó de cabeza el segundo tanto de los 'blanquiazules' en Matute - Crédito: L1MAX.

Con Vélez siempre hubo un deseo genuino para convocarlo a la selección peruana. En el periodo de transición con Manuel Barreto existió el interés de probarlo en unos duelos preparatorios; no obstante, una cuestión vinculada al One Time Switch (cambio de federación) frustró ese intento.

La primera lista de Mano Menezes puede ser la prueba definitiva para que arranque un nuevo proceso con rostros distintos. Aparte de la inclusión del mediocentro de Alianza Lima, aparecen otros puntuales sorpresivos como Adrián Quiroz (Los Chankas), Matías Zegarra (FBC Melgar) y Alfonso Barco (HNK Rijeka).

Jairo Vélez resaltó el triunfo en extremis de Aianza Lima en Cajamarca. Crédito: Alianza Lima.

Ascenso notable

Jairo Vélez contó con una formación en su Ecuador natal. Su primera experiencia llegó con Guayaquil City en la Segunda Categoría y la Serie B. Tuvo también un paso por la U. Católica de Quito, pero fue más testimonial que relevante. Entremedias, sumó una etapa de adaptación en Vélez Sarsfield, aunque no destacó pese a sumar un gol en la élite. De ahí que se animase a buscar otros horizontes.

Fue en Perú donde, indudablemente, logró su crecimiento futbolístico total. Fichó, en principio, con la Universidad San Martín, descollando por su velocidad y astucia. En solo una temporada registró siete goles en 40 presentaciones, lo que lo llevó a probar otros retos.

El volante puso la paridad de penal en el Estadio Mansiche de Trujillo. (Video: DIFECTV).

El Atlante, de la Liga Expansión, fue su nuevo paradero en México. Duró dos temporadas con los que logró titularidad y un aporte goleador adecuado. Posteriormente firmó por el Cafetaleros de la misma categoría, aunque no despegó como hubiese querido. Por esa razón, optó por regresar al fútbol peruano.

Recaló en la Universidad César Vallejo a inicios del 2020 para formar parte del equipo en Liga 1. Su explosión definitiva se dio allí, produciendo exhibiciones notables en el escenario local como también en el internacional. Fue un lustro el que permaneció el Trujillo, arrojando el saldo de 37 anotaciones en 151 apariciones.

Jairo Vélez desarrolló cinco años de su trayectoria en la UCV. - Crédito: L1MAX

No se mantuvo en la UCV por el descenso a la Liga 2. En esas circunstancias, Universitario de Deportes le abrió las puertas de par en par para que se uniera en la búsqueda del tricampeonato. Aunque no se le concedió mucho protagonismo, Vélez aprovechó sus oportunidades dejando en claro que era un futbolista diferente. Concretó tres dianas y levantó su primer título en Perú.

Al no establecerse un acuerdo total por la compra de su pase, Jairo Vélez se marchó de la ‘U’ e inmediatamente fichó por Alianza Lima, que se hizo cargo de sus derechos deportivos. Ahí se ha producido su explosión definitiva como organizador de juego en La Victoria, cualidad que lo ha llevado por primera vez a la selección peruana.