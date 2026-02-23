La fortificada selección de Senegal: el campeón de África valorizado en más de 400 millones que enfrentará Perú

Senegal es el actual monarca de África. Crédito: Agencias

La selección peruana tendrá una prueba de alto calibre cuando enfrente a la poderosa Selección de Senegal, vigente campeona de la Copa Africana de Naciones y una de las escuadras más cotizadas del continente. El duelo está programado para el sábado 28 de marzo a las 11:00 horas de Perú en el imponente Stade de France, en lo que promete ser un choque de exigencia máxima para la ‘blanquirroja’.

El encuentro tendrá un ingrediente adicional: marcará el debut oficial de Mano Menezes como director técnico de la selección peruana. El estratega brasileño iniciará su proceso nada menos que ante un rival consolidado, de jerarquía internacional y con una plantilla que supera los 400 millones de euros en valor de mercado.

Senegal, un plantel de élite y experiencia internacional

Senegal no solo llega con el cartel de campeón africano, sino también con una generación de futbolistas que militan en las principales ligas del mundo. Su plantel combina potencia física, velocidad por las bandas y una defensa sólida, características que lo han convertido en un equipo competitivo tanto en África como en torneos globales.

Entre sus principales figuras sobresale Sadio Mané, emblema histórico y líder natural del ataque senegalés. Forjado en la élite europea y protagonista en las máximas competiciones del continente, el delantero aporta experiencia y determinación en los escenarios de mayor exigencia. Actualmente milita en el Al Nassr FC, donde comparte vestuario con Cristiano Ronaldo.

Sadio Mané es la máxima figura de la selección de Senegal. Crédito: REUTERS/Siphiwe Sibeko

A la jerarquía de Mané se le suman nombres de peso como Kalidou Koulibaly, baluarte defensivo y referente en la última línea, y el arquero Edouard Mendy, habituado a escenarios de máxima exigencia internacional.

El recambio también ilusiona. Figuras en pleno crecimiento como Iliman Ndiaye, actual jugador del Everton FC, y Nicolas Jackson, delantero del Bayern Munich, encabezan la lista de los más cotizados del plantel, con un valor de mercado cercano a los 45 millones de euros cada uno. Su juventud, potencia y proyección internacional potencian aún más el perfil competitivo del equipo.

El poderío senegalés, sin embargo, no se reduce a sus nombres más mediáticos. La selección cuenta con una base sólida de futbolistas que militan en ligas europeas de primer nivel, lo que explica su impresionante tasación global de 405,90 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. Esa combinación de experiencia, talento emergente y roce internacional sostiene su presencia constante en la élite africana y lo convierte en un rival de máximo respeto para cualquier selección.

La selección de Senegal está valorizada en más de 400 millones de euros. Crédito: REUTERS/Stringer

Una prueba de fuego para Perú

Para Perú, el amistoso internacional representará mucho más que un simple partido de preparación. Será la primera oportunidad para observar la idea futbolística de Mano Menezes al frente del combinado nacional y medir la respuesta del grupo ante un rival de máxima exigencia.

El Stade de France, escenario habitual de grandes finales europeas y mundiales, servirá como vitrina para este cruce entre el campeón africano y la selección peruana. El contexto eleva la relevancia del compromiso, no solo por la calidad del adversario, sino por el inicio de una nueva etapa en la ‘bicolor’.

Enfrentar a Senegal implicará lidiar con intensidad, presión alta y transiciones veloces, virtudes que caracterizan al conjunto africano. Para el nuevo comando técnico peruano, será una oportunidad ideal para evaluar fortalezas, corregir debilidades y comenzar a construir identidad frente a un equipo que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia.

El 28 de marzo no será un partido más: será el estreno de un nuevo ciclo para Perú y una exigente medición ante un campeón continental con plantel millonario y ambición intacta.