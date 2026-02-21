Gol de Alex Valera con particular celebración para 2-0 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

El delantero anotó de penal el segundo de los 'cremas' en el estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

Álex Valera ha estampado su nombre en el marcador del Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El artillero ‘crema’ canjeó un tiro penal que señaló Edwin Ordóñez y batió la valla de Diego Enríquez para establaecer el 2-0 del equipo de Javier Rabanal ante los dirigidos por Paulo Autuori.

El colegiado apuntó al punto blanco en el área de los ‘bajopontinos’ luego que Felipe Vizeu cometa una infantil infracción ante Caín Fara. Álex Valera tomó el balón y se hizo cargo del penal. El delantero de la selección peruana colocó el balón en un lugar imposible para el guardameta Enríquez, quien se estiró pero no llegó a evitar la segunda caída de su arco.

El ariete nacido en Pomalca, Lambayaque, hace 29 años, celebró junto a sus compañeros y emuló una habitual coreografía de José Luis Carranza. ‘El Puma’ suele bailar ‘la malagua’ y es precisamente este baile el que ha replicado Valera sobre el verde del Estadio Alberto Gallardo.

Con este tanto, Álex Valera llega a cuatro tantos en la Liga 1. El delantero ‘crema’ ha marcado en cada fecha disputada y refrenda su gran momento. Además, el jugador ha alcanzado los 75 tantos con Universitario. Luego de la última victoria ante Cienciano en Ate, el atacante nacional reveló que su objetivo individual en lo temporada consiste en alcanzar las 100 dianas con el club.

Conviene destacar que la escuadra de Odriozola encontró la apertura del marcador gracias a un tanto de José Carabalí. El argentino Lisandro Alzugaray lo asistió de gran manera y el ecuatoriano aprovechó su velocidad para estrenar el luminoso en el recinto sanmartiniano.

Valera sostiene su nivel

Álex Valera ratifica su posición como el futbolista más influyente del campeonato peruano. Tras recibir la distinción al mejor jugador del ciclo anterior —donde sus 17 anotaciones y seis asistencias resultaron vitales para el tricampeonato de Universitario—, el atacante nacional prolonga su estado de gracia.

Cabezazo de Caravalí que manotea el arquero y Alex Valera le gana el vivo y anota el gol para el Universitario 2-0 Cienciano en el Monumental. L1 Max

Su rendimiento no presenta grietas en este inicio de la Liga 1, ya que encadena cuatro jornadas consecutivas mandando el balón a la red. Con su reciente conquista frente a Sporting Cristal, el artillero merengue trepó a la parte alta de la tabla de goleadores. Actualmente, Valera se ubica en el segundo peldaño de la clasificación por delante de Carlos Garcés de Cienciano, mientras acecha el registro de Hernán Barcos, quien comanda la lista con seis tantos.

Su jerarquía para resolver encuentros y su peso constante en campo rival demuestran que el premio MVP careció de azar. Hoy, Valera representa la máxima garantía de éxito en el sistema táctico de Javier Rabanal y se erige como el referente ofensivo más sólido de la competición.

Próximo partido de Universitario

El Estadio Monumental se prepara para un duelo de alto voltaje el próximo domingo 1 de marzo. A las 18:00 horas, Universitario de Deportes recibirá al FC Cajamarca en un partido que acapara todas las miradas de la Liga 1. El equipo que dirige Javier Rabanal buscará frenar la racha de la visita en un escenario que lucirá un marco espectacular.

Este compromiso marca el esperado retorno de Hernán Barcos al recinto de Ate. El ‘Pirata’ vuelve a la capital tras el recordado intercambio con Álex Valera en la campaña anterior, un movimiento que aún genera debate entre los aficionados. El delantero argentino llega en un estado de forma envidiable después de firmar un hat-trick histórico en la jornada previa.

La transmisión del encuentro irá por la señal de L1 MAX. Asimismo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral con todos los pormenores y el seguimiento en vivo desde su plataforma web para no perder detalle de este choque de artilleros.