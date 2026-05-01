Así funciona la primera app awajún que alerta en tiempo real sobre derrames de petróleo y violencia en la Amazonía peruana

Foto: Acción contra el Hambre

Jempe Etsejui, la primera app del pueblo awajún para reportar emergencias ambientales y desastres naturales, ya empieza a marcar un antes y un después en la forma en que varias comunidades de la Amazonía enfrentan situaciones de riesgo. Se trata de una herramienta móvil bilingüe, impulsada por el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), que permite enviar alertas en tiempo real sobre eventos como derrames de petróleo, inundaciones, incendios forestales, deslizamientos, sequías, deforestación, minería ilegal e incluso invasiones territoriales.

La plataforma también fue pensada para atender otros escenarios sensibles que afectan directamente a las comunidades, como epidemias —por ejemplo, casos vinculados a fiebre amarilla— y denuncias de violencia sexual. Actualmente, la aplicación ya está habilitada para 31 comunidades awajún de Amazonas y 13 de Loreto, mientras que su implementación se proyecta también hacia San Martín y Cajamarca, donde el pueblo awajún tiene presencia territorial.

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Una herramienta digital para responder en tiempo real desde el territorio awajún

Foto: Acción contra el Hambre

La creación de Jempe Etsejui, cuyo nombre significa “Colibrí informa” en awajún, responde a una necesidad concreta que durante años se repitió en las comunidades: contar con un mecanismo rápido, directo y confiable para comunicar emergencias sin depender de canales lentos o poco efectivos. La app fue desarrollada como parte de una estrategia de fortalecimiento comunitario en gestión del riesgo, con el apoyo de la fundación Acción contra el Hambre (ACH).

Según explicó Edson Antunce Wajush, director de Tierra, Territorio y Dones de la Naturaleza del GTAA, la intención es ampliar el alcance de la herramienta a más comunidades mediante procesos de capacitación dirigidos a los policías territoriales y otros actores locales. “A través de las capacitaciones a los policías territoriales, esperamos expandir el uso de este aplicativo en más comunidades awajún de Amazonas y Loreto, y también llegar a Cajamarca y San Martín, donde tenemos presencia”, indicó.

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La app forma parte del proyecto Respuesta Rápida Indígena, ejecutado por ACH y el GTAA en los distritos de Imaza y Nieva, en la región Amazonas. El propósito es visibilizar el papel central de las comunidades awajún en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), una tarea que ahora se ha convertido en una pieza clave dentro de su organización interna.

De acuerdo con Cinthia de la Cruz, especialista en GRD de ACH, la iniciativa nació tras identificar que entre diciembre y marzo las lluvias intensas suelen generar múltiples emergencias en la zona. “Entre diciembre y marzo suele haber fuertes lluvias y, por eso, recibimos llamadas, mensajes de texto y de WhatsApp, manifestando las emergencias e incidencias [inundaciones, deslizamientos, pérdida de cultivos y daños de sus hogares]. Debido a que comentan que no reciben una respuesta o solución inmediata, vimos que era necesario crear esta app, que permite tener información en tiempo real, actualizada y precisa”, explicó.

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Los reportes pueden ser enviados por integrantes de los Comités Comunitarios ante Emergencias y Desastres, los Comités de Vigilancia y Control Forestal Comunitario, los policías territoriales y los kakajam, es decir, los líderes de los sectores territoriales awajún. Una vez recibida la alerta, el GTAA la analiza, la procesa y activa su plan de preparación y respuesta, además de derivar la información a las entidades estatales correspondientes.

Cómo funciona Jempe Etsejui y qué cambios trae para las comunidades awajún

Composición: Infobae Perú

Aunque Jempe Etsejui permite completar el formulario de preguntas incluso sin conexión a internet, sí requiere red para enviar la información al GTAA de manera inmediata. Esa limitación obligó a impulsar soluciones complementarias en territorios donde el acceso a internet era prácticamente inexistente, como en las comunidades de Nueva Jerusalén y Nuevo Salem.

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Para hacer operativo el sistema, ACH instaló centros comunitarios de alerta temprana en esos puntos. Estos espacios incluyen una computadora de mesa con internet satelital, altavoces conectados a amplificadores de sirenas, una consola de sonido para facilitar la comunicación local y paneles solares que ayudan a sostener el funcionamiento de los equipos en zonas alejadas de la red eléctrica.

“Esos centros comunitarios contemplan la instalación de una computadora de mesa con internet satelital, altavoces conectados a amplificadores de sirenas, una consola de sonido para que ellos puedan comunicarse y paneles solares”, precisó Cinthia de la Cruz. Con esta infraestructura, las comunidades no solo pueden enviar alertas, sino también reforzar sus propios mecanismos de coordinación frente a una emergencia.

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El avance tecnológico también ha ido de la mano con un proceso más amplio de aprendizaje comunitario. Hasta hace apenas tres años, la Gestión del Riesgo de Desastres era un concepto casi desconocido en el pueblo awajún. Hoy, en cambio, se ha convertido en una práctica incorporada a su organización política y territorial. Así lo resumió Gil Inoach Shawit, pamuk del GTAA: “Antes del proyecto Respuesta Rápida Indígena, estábamos en cero. No teníamos recursos, ni siquiera teníamos idea de qué significaba la gestión de riesgos. Ahora sabemos cómo reaccionar y a dónde tenemos que ir”.

Ese proceso permitió construir un Modelo Awajún de GRD desde un enfoque intercultural, de género y participativo. Cada comunidad elaboró sus propios planes y protocolos, y además se conformaron 19 comités comunitarios capacitados para actuar antes, durante y después de una emergencia. La formación incluyó atención integral de víctimas, primeros auxilios, búsqueda y rescate en ríos, intervención en estructuras colapsadas y manejo y control de incendios.

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En la comunidad de Pakun, por ejemplo, la artesana awajún Cleotilde Facundo Augtukai, responsable de evacuación y seguridad del comité local, explicó que el aprendizaje ha sido decisivo para enfrentar situaciones de riesgo. “Ahora entendemos mucho mejor cómo hacer cuando hay inundaciones, picaduras de culebras o incendios”, señaló.

La implementación de Jempe Etsejui se apoya en ese tejido organizativo que las comunidades han venido fortaleciendo durante los últimos años. La apuesta del GTAA es que el aplicativo no solo sirva para registrar emergencias, sino también para consolidar una red de comunicación territorial capaz de reaccionar con rapidez frente a amenazas ambientales, sanitarias y sociales que afectan a la población awajún en la Amazonía peruana.

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