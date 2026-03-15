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Golazo de Aldair Salazar en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: el furioso reclamo de Paolo Guerrero a sus compañeros en partido por Liga 1 2026

El ‘Depredador’ se molestó porque no tomaron la marca del defensor cusqueño en el encuentro por la fecha 7 del Torneo Apertura

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El defensa Aldair Salazar abrió el marcador con potente remate desde el borde del área rival - Crédito: L1MAX.

El sábado 14 de marzo, Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se midieron por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El defensor Aldair Salazar anotó el primer gol del partido, aprovechando la inferioridad numérica del equipo cusqueño, lo que generó una visible molestia en Paolo Guerrero en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

La jugada se produjo a los 61 minutos, cuando el ‘rico garci’ jugaba con un hombre menos tras la expulsión de Erick Canales por doble amarilla. A pesar de la desventaja, el equipo cusqueño generó peligro con una pelota detenida cerca del área de los ‘blanquiazules’. Salazar, uno de los defensores que se sumó al ataque, no logró aprovechar el primer envío.

Sin embargo, el balón quedó en posesión de Beto da Silva, quien protagonizó una destacada jugada colectiva al combinar con un compañero y eludir a varios rivales. El exPSV asistió a Aldair Salazar, que permanecía en campo contrario. El defensa peruano controló con la pierna izquierda y definió con la derecha, marcando el 1-0 parcial.

El gol de Salazar desató una celebración eufórica entre los jugadores de Deportivo Garcilaso. En contraste, Paolo Guerrero, capitán de Alianza Lima, mostró su frustración en el otro extremo del campo. Tras haberle sido anulado un tanto minutos antes, el delantero reclamó a sus compañeros por la falta de marca en la jugada. Las cámaras de L1 Max registraron el gesto de enojo del ‘Depredador’ tras la acción.

Golazo de Aldair Salazar en
Golazo de Aldair Salazar en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: el furioso reclamo de Paolo Guerrero a sus compañeros en partido por Liga 1 2026.

Empate de Alianza Lima

Cuando parecía que Deportivo Garcilaso aseguraba la victoria por 1-0 gracias a su solidez defensiva, Jairo Vélez sorprendió en los minutos finales. El volante superó a varios rivales y habilitó a Cristian Carbajal, quien envió un centro al área sin imaginar el desenlace de la jugada.

El exlateral de Sport Boys mandó la pelota y, en el intento de despejar, Agustín Gómez la desvió hacia su propio arco. El arquero Patrick Zubczuk no logró evitar el autogol, que decretó el empate definitivo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Agustín Gómez marcó en propia puerta tras centro de Cristian Carbajal por el lado izquierdo del campo - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima se mantiene líder en el Torneo Apertura

Pese al empate frente a Deportivo Garcilaso, Alianza Lima continúa liderando el Torneo Apertura. Sin embargo, ya no ocupa la cima en solitario, ya que Los Chankas igualaron su puntaje tras vencer a Juan Pablo II en Chongoyape. Ambos equipos suman 17 puntos tras disputarse siete jornadas.

Independientemente de los resultados en el resto de la fecha, el cuadro dirigido por Pablo Guede mantendrá el liderato en esta primera fase. No obstante, el empate ante los cusqueños puede permitir que UTC y Universitario de Deportes, sus principales perseguidores en la tabla, reduzcan la distancia y sigan en la pelea por la punta.

Alianza Lima se mantiene en
Alianza Lima se mantiene en el primer lugar del Torneo Apertura 2026.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima recibirá a Juan Pablo II en la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará el sábado 21 de marzo a las 18:30 (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria. El conjunto de Chongoyape llega tras perder 3-2 ante Los Chankas en su último partido como local.

Próximo partido de Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilaso, por su parte, enfrentará a Atlético Grau en la próxima fecha. El encuentro está programado para el domingo 22 de marzo a las 15:30 (hora de Perú) en el estadio Miguel Grau de Piura. Su rival de turno llegará tras disputar su partido anterior ante Melgar en Arequipa.

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Aldair SalazarAlianza LimaDeportivo GarcilasoLiga 1peru-deportesPaolo Guerrero

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