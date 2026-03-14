Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡ Tarde de partido ! Para avanzar en el sueño de seguir en la cima del Apertura 2026, Alianza Lima visita a Deportivo Garcilaso, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El choque arranca a las 18:00 horas.

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Así llega Alianza Lima al partido por fecha 7 del Apertura 2026

La visita de Alianza Lima a la ciudad del Cusco representa una ocasión determinante para que el equipo confirme el rendimiento mostrado frente a FBC Melgar, dejando en claro que su desempeño eficiente no fue producto de la casualidad.

El entrenador Pablo Guede ha señalado que este partido será clave para medir si los ‘íntimos’ están en condiciones de posicionarse como aspirantes al título del Apertura 2026. Con miras a asegurar un buen resultado en esta nueva fecha, el técnico mantendrá la alineación que le permitió sumar puntos en el encuentro anterior.