Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡Tarde de partido! Para avanzar en el sueño de seguir en la cima del Apertura 2026, Alianza Lima visita a Deportivo Garcilaso, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El choque arranca a las 18:00 horas.
La visita de Alianza Lima a la ciudad del Cusco representa una ocasión determinante para que el equipo confirme el rendimiento mostrado frente a FBC Melgar, dejando en claro que su desempeño eficiente no fue producto de la casualidad.
El entrenador Pablo Guede ha señalado que este partido será clave para medir si los ‘íntimos’ están en condiciones de posicionarse como aspirantes al título del Apertura 2026. Con miras a asegurar un buen resultado en esta nueva fecha, el técnico mantendrá la alineación que le permitió sumar puntos en el encuentro anterior.
Alejandro Duarte será responsable de la portería, respaldado en la defensa por Renzo Garcés. El mediocampo contará con el aporte en equilibrio de Esteban Pavez y la creatividad de Jairo Vélez. La responsabilidad ofensiva recaerá en Paolo Guerrero, quien estará a cargo de buscar el gol para el equipo.
Deportivo Garcilaso atraviesa una crisis deportiva, que se llevó por delante a Hernán Lisi de la dirección técnica. El equipo se encuentra actualmente sin estratega y enfrenta dificultades para consolidarse como un rival fuerte en condición de local. La carencia de resultados positivos ha profundizado la incertidumbre sobre su desempeño en el torneo.
El ‘pedacito de cielo’ se encuentra en la búsqueda de un mejor nivel futbolístico ante la inminencia de un duelo considerado fundamental para sus aspiraciones en el campeonato. La posibilidad de que el equipo continúe mostrando un bajo rendimiento incrementa el riesgo de seguir descendiendo posiciones en el Apertura 2026.
Actualmente, Garcilaso integra el grupo de equipos que luchan por evitar caer en la zona de descenso. El club suma cinco puntos tras seis jornadas disputadas, un registro que refleja las dificultades persistentes y que podría empeorar si no logra enderezar el rumbo en las próximas fechas.
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Paolo Guerrero, Kevin Quevedo.
- Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Aldair Salazar, Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez; Carlos Ramos; Francisco Arancibia, Agustín González Pereira, Kevin Sandoval, Beto da Silva; Agustín Graneros.
El lance será transmitido a través de la señal del canal L1MAX (antes Liga 1 MAX) a través de distintas parrillas televisivas como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y ahora Movistar TV.
Alianza Lima visita a Deportivo Garcilaso este sábado 14 de marzo, desde las 18:00 horas (Perú), en el Inca Garcilaso de la Vega, según la programación oficial de la Liga Profesional de Fútbol.
Con la salvedad del último tropiezo inexplicable en casa, los ‘blanquiazules’ mantienen una amplia supremacía contra los cusqueños, actualmente tocados seriamente.
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