Autogol de Agustín Gómez tras centro de Cristian Carbajal para empate en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

Agustín Gómez marcó en propia puerta tras centro de Cristian Carbajal por el lado izquierdo del campo - Crédito: L1MAX.

El luminoso del Estadio Garcilaso de la Vega alumbró un 1-1 final entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, duelo por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los tantos han llegado en el complemento. La escuadra local se adelantó gracias a una notable diana de Aldair Salazar; a escasos minutos del final, la insistencia del equipo capitalino rindió frutos a causa de un tanto en propia puerta de Agustín Gómez.

Luego de una primera mitad de pocas aproximaciones a los arcos de Alejandro Duarte y Patrick Zubczuk, las celebraciones de gol llegaron en el segundo tiempo del encuentro. Tanto Lisandro Greppo como Pablo Guede acertaron en los cambios, pues los goleadores del compromiso no habían sido incluidos en la oncena titular.

El gol de Aldair Salazar puso contra las cuerdas a la escuadra del distrito limeño de La Victoria. Los ‘blanquiazules’ jugaron con un futbolista más desde la primera media hora del envite. Guede movió sus piezas y puso en el carril izquierdo a Cristian Carbajal. Acomodado a su perfil, el ex Sport Boys envió un centro que terminó en la paridad.

Autogol de Agustín Gómez para igualar el marcador en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026.

A los 81 minutos, el balón que envió Carbajal al corazón del área fue conectado por el central Agustín Gómez e introducida en propia puerta. El defensor argentino de 31 años anotó así el tanto del empate en el Estadio Garcilaso de la Vega. El marcador no se volvió a mover y los puntos se repartieron.

Alianza Lima y Los Chankas comparten la punta

De momento, Alianza Lima y Los Chankas comparten el liderado del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambas escuadras suman 17 unidades y +6 de diferencia de gol. Por un lado, el conjunto capitalino dirigido por Pablo Guede buscará extender su invicto en casa ante Juan Pablo II.

Por otro lado, el elenco andahuaylino ha sostenido un nivel que le permite instalarse en lo más alto del torneo. Los dirigidos por Walter Paolella vienen de un triunfo vital por 3-2 en Chongoyape ante Juan Pablo II que reafirma su candidatura al título. Su próximo encuentro será ante Sporting Cristal en Andahuaylas.

Tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Captura Google.

Christian Cueva regresa a Matute

El próximo partido de Alianza Lima será ante Juan Pablo II de Chongonyape. El encuentro marcará el regreso de Christian Cueva al gramado de Matute. ‘Aladino’ no se marchó de la mejor manera de la escuadra ‘blanquiazul’ en 2024 y quedó enemistado con la hinchada.

Al año siguiente, Cueva regresó al barrio victoriano y marcó el tanto de la victoria de Cienciano a domicilio. Sin dudas, el encuentro estará marcado por la necesidad de los ‘íntimos’ de mantenerse en la punta, pero también por la presencia, siempre controversial, de Christian Cueva.

El encuentro se disputará el sábado 21 de marzo a las 18:30 (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria. Cabe destacar que el conjunto de Chongoyape llega tras perder 3-2 ante Los Chankas en su último partido como local.