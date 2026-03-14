Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Infobae Perú realizará una cobertura completa del partido, con información previa, seguimiento minuto a minuto, goles, incidencias, declaraciones y todos los detalles en su sitio web.

L1 Max posee los derechos exclusivos de transmisión de la Liga 1 2026 y emitirá en vivo el partido entre Universitario y UTC . El canal está disponible en las principales operadoras de televisión, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, entre otras. También ofrece la opción de ver el encuentro mediante la aplicación Liga 1 Play .

El partido está programado para iniciar a las 20:30 horas de Perú . Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:30 horas de México; a las 20:30 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami); a las 21:30 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 22:30 horas de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

En el segundo tiempo, el ‘gavilán del norte’ aprovechó la superioridad numérica y buscó insistentemente el triunfo. Aunque Comerciantes logró anotar el 2-1 con un tanto de Vásquez, este fue anulado por posición adelantada. Finalmente, Núñez marcó el gol decisivo que selló la victoria para el conjunto visitante. El resultado mantiene a UTC en la pelea y refuerza el buen momento del equipo.

UTC venció 2-1 a Comerciantes Unidos en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo por la sexta fecha. El equipo dirigido por Carlos Bustos se adelantó a los 16 minutos con un cabezazo de David Camacho , tras un centro preciso de Dylan Caro. Las ‘águilas cutervinas’ igualaron el marcador a los 27 minutos gracias a un potente remate de Rodrigo Vilca , quien fue una de las figuras del encuentro. Sin embargo, la situación se complicó para el local tras la expulsión de Matías Sen por conducta violenta a los 39 minutos.

El resultado representa un golpe para los dirigidos por Javier Rabanal , que quedan con 11 puntos y ahora dependen de un tropiezo de Alianza Lima , que lidera la tabla con 16 unidades, para seguir en la pelea por el primer puesto. El margen de error se reduce al mínimo: una nueva derrota o empate podría dejar a Universitario sin opciones reales de luchar por el Torneo Apertura. El equipo crema deberá afrontar las próximas fechas con la necesidad de sumar de a tres para no perderle pisada a su clásico rival y mantenerse en la competencia por el título.

Los goles del conjunto dirigido por Walter Paolella llegaron por medio de Franco Torres (5′), Abdiel Ayarza (71′) y Marlon Torres (90′+7). La ‘U’ había conseguido el empate parcial a través de Williams Riveros (65′), pero no logró sostener el resultado y terminó cediendo en los minutos finales.

Universitario perdió 3-1 frente a Los Chankas en Andahuaylas por la fecha 6 del Torneo Apertura. El equipo ‘crema’ no solo sufrió la primera derrota de la temporada, sino que también perdió la oportunidad de alcanzar el liderato.

¡Día de partido! Universitario de Deportes recibirá hoy, sábado 14 de marzo, a UTC en el marco de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 . Este compromiso se llevará a cabo a las 20:30 horas de Perú en el estadio Monumental, situado en el distrito de Ate.

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