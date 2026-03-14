La gran asistencia de Christian Cueva desde mitad de la cancha: Mano Menezes estaba en la tribuna del Juan Pablo II vs Los Chankas.

El sábado 14 de marzo, Juan Pablo II perdió 3-2 frente a Los Chankas por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En este encuentro, Christian Cueva volvió a destacar con una precisa asistencia desde la mitad de la cancha para el gol de Paolo Fuentes. Mano Menezes, entrenador de la selección peruana, estuvo presente en el estadio.

El partido parecía definido con un 3-1 a favor de los ‘guerreros’, pero el equipo de Chongoyape mantuvo la presión ofensiva en busca del descuento y el empate. En el minuto 96, Cueva, quien había retrocedido para tomar el control del juego, tomó el balón.

Desde detrás de la línea del mediocampo, el trujillano observó el movimiento de Fuentes, que se desmarcó a espaldas de la defensa. ‘Cuevita’ ejecutó un pase largo y preciso hacia el defensor, quien sorprendió al definir como delantero: dio un toque sutil con el borde externo del botín y desvió la trayectoria de la pelota.

El arquero Hairo Camacho no logró reaccionar a tiempo y Paolo Fuentes convirtió el 3-2 final. Aunque el tanto no alteró el desenlace del encuentro, la jugada destacó tanto por la asistencia de Cueva como por la definición del anotador, consolidando el aporte del ‘10’ tras su anterior participación decisiva en la fecha 5 ante Cusco FC.

Christian Cueva registra tres asistencias y un gol en siete partidos con Juan Pablo II en la presente temporada. El mediocampista de 34 años no se ha consolidado como titular fijo en el equipo norteño, aunque suele ingresar en el segundo tiempo y sumar minutos en cada encuentro.

Christian Cueva dio una asistencia para el gol de Paolo Fuentes. Créditos: L1 Max / Deportes Experto.

Mano Menezes en la tribuna

Mano Menezes, técnico de la selección peruana, presenció en directo la asistencia de Christian Cueva. El entrenador brasileño acudió al Complejo Deportivo de Juan Pablo II para seguir el partido de la séptima jornada y evaluar a posibles convocados de cara a los próximos amistosos.

"Siguiendo de cerca el fútbol del país. Dentro de su método de trabajo, el DT de la ‘bicolor’, Mano Menezes, busca llegar a todas las provincias donde se disputa la Liga 1 para realizar el seguimiento de futbolistas con potencial. En esta ocasión acudió al Estadio Complejo Juan Pablo II para presenciar el encuentro entre Juan Pablo II vs Los Chankas. El partido lo observa junto al presidente de la FPF, Agustín Lozano, y el director general de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari", se informó en redes sociales.

Menezes está observando a los futbolistas de la Liga 1 con miras a definir su próxima convocatoria, que se anunciará al cierre de la séptima fecha del Torneo Apertura. El listado servirá para los amistosos frente a Senegal y Honduras, programados para el 28 y 31 de marzo en Europa. En los próximos días se sabrá si Christian Cueva regresa a la selección peruana o continúa fuera de las listas.

Mano Menezes estuvo presente en el Juan Pablo II vs Los Chankas.

Posición de Juan Pablo II en el Torneo Apertura

Juan Pablo II sumó su tercera derrota en el Torneo Apertura, pero permanece entre los diez primeros de la tabla de posiciones. El equipo de Christian Cueva ocupa actualmente el séptimo lugar con 10 puntos, aunque su ubicación podría variar una vez que se completen los encuentros restantes de la jornada.

En la próxima jornada del Torneo Apertura, la escuadra de Chongoyape visitará a Alianza Lima. El partido se disputará el sábado 21 de marzo a las 18:30 (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva. Los norteños tendrán un desafío exigente ante el líder actual del campeonato.