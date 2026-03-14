Partidos de hoy, sábado 14 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 14 de marzo, la agenda deportiva está cargada de emocionantes partidos que hará que no te muevas de casa: Alianza Lima defenderá el liderato en Cusco, Universitario de Deportes hará lo suyo con UTC, Real Madrid buscará que sus ausencias no le juegue en contra en la LaLiga, las ‘blanquiazules’ iniciarán su lucha en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, y mucho más.
El equipo de Pablo Guede saldrá reafirmar su buen momento frente Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El DT hará dos cambios en su alineación, arrancarán Jesús Castillo por Fernando Gaibor y Eryc Castillo lo hará por Alan Cantero.
Por su lado, la ‘U’ recibirá al ‘gavilán del norte’ en el estadio Monumental sin Jairo Concha por suspensión tras incidentes con hinchas de Sporting Cristal. Tampoco estará Javier Rabanal y dirigirá desde la tribuna, por el mismo problema.
Los ‘cremas’ buscarán reencontrarse con el triunfo tras la dura derrota con Los Chankas en Andahuaylas. Mientras que el cuadro cajamarquino hará todo lo posible para dar la sorpresa en Ate para mantenerse arriba de la tabla de posiciones.
Partidos de Liga 1
- Sport Huancayo vs ADT (13:00 horas / L1 Max, Movistar)
- Juan Pablo II vs Los Chankas (15:15 horas / L1 Max, Movistar)
Partidos de Liga Peruana de Vóley
- Club Atlético Ateneas vs. Deportivo Géminis (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)
Alianza Lima vs. Deportivo Soan (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)
Partidos de LaLiga
- Girona vs Athletic Club (08:00 horas / Disney+)
- Atlético de Madrid vs Getafe (10:15 horas / Disney+)
- Real Oviedo vs Valencia (12:30 horas / Disney+)
- Real Madrid vs Elche (15:00 horas / Disney+)
Partidos de Serie A
- Inter vs Atalanta (09:00 horas / Disney+)
- Napoli vs Lecce (12:00 horas / Disney+)
- Udinese vs Juventus (14:45 horas / Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Frankfurt vs Heidenheim (09:30 horas / Disney+)
- Dortmund vs Augsburg (09:30 horas / Disney+)
- Leverkusen vs Bayern (09:30 horas / Disney+)
- Hoffenheim vs Wolfsburg (09:30 horas / Disney+)
- Hamburgo vs Colonia (12:30 horas / Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Loriente vs Lens (11:00 horas / Disney+)
- Angers vs Niza (13:00 horas / Disney+)
- Mónaco vs Brest (15:05 horas / Disney+)
Partidos de fútbol argentino
- Platense vs Vélez Sarsfield (17:00 horas / ESPN Premium, Disney+ Premium)
- Rosario Central vs Banfield (19:00 horas / TNT Sports, Disney+ Premium)
Partidos de fútbol colombiano
- Inter Bogotá vs Atlético Bucaramanga (14:00 horas / RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz)
- Cúcuta Deportivo vs Deportivo Cali (16:10 horas / RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz)
- Boyacá Chicó vs Millonarios (18:20 horas / RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz)
- Santa Fe vs Alianza (20:30 horas / RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz)