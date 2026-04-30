Perú: geopolítica y comercio

Bloques de Jenga etiquetados con nombres de países y organizaciones ilustran la fragilidad de la consolidación global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La geopolítica ya no se discute solo en foros diplomáticos. Hoy impacta en la rentabilidad de las empresas, en sus costos logísticos, en sus decisiones de inversión y en su acceso a mercados. Lo que ocurre en Medio Oriente, en Asia o entre Estados Unidos y China ha dejado de ser un asunto lejano: ahora incide en las hojas de costos, en los contratos de suministro y en la planificación estratégica.

Durante años, muchas multinacionales organizaron sus operaciones bajo una lógica simple: producir donde fuera más barato. Ese criterio permitió la expansión del comercio global, pero también generó una alta dependencia de rutas, países y proveedores críticos. En el contexto actual, esa dependencia se ha convertido en una vulnerabilidad. Basta una escalada militar, una sanción, una barrera comercial o la interrupción de una ruta marítima estratégica para alterar precios, tiempos de entrega y márgenes.

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Este escenario está obligando a las empresas a replantear sus cadenas globales de valor. No estamos viendo el fin de la globalización, sino una nueva etapa: una globalización más selectiva, cautelosa y condicionada por criterios de seguridad y resiliencia. Por ello, han ganado fuerza conceptos como nearshoring, friendshoring y la diversificación de proveedores. El mensaje es claro: las empresas ya no buscan solo eficiencia, sino también confiabilidad.

En este contexto, el Perú enfrenta un reto, pero también una oportunidad concreta de reposicionamiento. La primera condición para aprovecharla es entender que ya no basta con exportar. Hoy resulta indispensable saber en qué parte de la cadena global de valor se compite y qué valor diferencial se puede ofrecer. Algunas empresas podrán consolidarse como proveedoras de bienes intermedios o insumos especializados; otras encontrarán oportunidades en servicios como logística, trazabilidad, soporte empresarial, análisis de datos, tecnología o cumplimiento normativo.

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La oportunidad existe porque, en un entorno más fragmentado, los compradores internacionales valoran cada vez más a socios que ofrecen continuidad operativa, estándares, documentación, capacidad de respuesta y menor exposición al riesgo. En otras palabras, la confiabilidad se ha convertido en una ventaja competitiva.

Sin embargo, la amenaza también es real. Las empresas que no identifiquen sus dependencias críticas, que no monitoreen riesgos regulatorios o logísticos, o que sigan compitiendo únicamente por precio, pueden quedar rápidamente rezagadas. La nueva competencia internacional exige estrategia, inteligencia de mercados y capacidad de adaptación.

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Para la academia, este contexto obliga a repensar la formación de talento. Ya no es suficiente enseñar comercio exterior en su enfoque tradicional. Hoy se requieren profesionales capaces de comprender la geoeconomía, interpretar cadenas globales de valor, anticipar riesgos y detectar oportunidades en medio de la incertidumbre.

El Perú no puede modificar las tensiones geopolíticas globales, pero sí puede decidir cómo responder a ella. En esa respuesta puede encontrarse una oportunidad histórica para mejorar su inserción internacional, escalar en valor y competir con mayor inteligencia.

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