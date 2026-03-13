La duras sanciones para Javier Rabanal y Jairo Concha por incidente con hinchas de Sporting Cristal: ¿Se perderán el Universitario vs Alianza Lima?

La duras sanciones para Javier Rabanal y Jairo Concha por incidente con hinchas de Sporting Cristal

Se acabó la espera. La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio a conocer la resolución respecto al caso de Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara tras incidentes contra los hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.

Como se sabe, Alianza Lima realizó la denuncia formal contra los integrantes de la ‘U’ ante la entidad de la Federación y después de varios días se resolvió los castigos correspondientes: determinó duras sanciones. Y se confirmó que el cuadro ‘crema’ apelará.

“OFICIAL: La Comisión Disciplinaria dictaminó sanciones contra el director técnico Javier Rabanal y Jairo Concha. Caín Fara no recibió fechas de suspensión. 4 fechas de suspensión para Rabanal 2 fechas para Concha 0 fechas para Fara. Universitario de Deportes ya fue notificado y apelará la decisión. Jairo Concha, que no juega mañana ante UTC, llega al clásico”, informó Gustavo Peralta a través de sus redes sociales.

Resolución de la Comisión Disciplinaria de FPF.

¿Javier Rabanal y Jairo Concha estarán en Universitario vs Alianza Lima?

Tras la sanción que determinó la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pudo determinar que Jairo Concha sí podrá estar presente en el clásico con Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 que se jugará en la semana del viernes 3 de abril y domingo 5 de abril.

El jugador de 26 años fue castigado con 2 fechas, lo que quiere decir que no podrá ser tomado en cuenta contra UTC y Comerciantes Unidos, por jornada 7 y 8, correspondientemente. En consecuencia, llegará sin sanción en el cotejo con los ‘blanquiazules’.

Gol de Jairo Concha dejó una singular celebración en el Universitario vs. Cienciano en el Monumental por la Liga 1. Instagram Universitario1924

Caso contrario pasará con Javier Rabanal ya que recibió 4 fechas de pena y no podrá estar en el banquillo técnico en el próximo clásico. Su castigo recién se levantará contra Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.

El español tendrá que dirigir desde las tribunas en los duelos con UTC, Comerciantes Unidos, Alianza Lima y Deportivo Garcilaso.

Tras la caída frente a Los Chankas, el nombre de Javier Rabanal quedó en el centro del debate, aunque desde la dirigencia de Universitario descartaron cambios inmediatos. (Universitario de Deportes)

El altercado de Javier Rabanal y Jairo Concha con hinchas de Sporting Cristal

El cierre del partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo estuvo lejos de ser tranquilo. Una tarde que parecía favorable para el conjunto crema terminó en frustración, luego de que Sporting Cristal lograra empatar 2-2 en los últimos instantes del encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura.

Cuando los jugadores de Universitario se dirigían hacia los vestuarios, la tensión aumentó fuera del campo. Desde la tribuna de occidente, un grupo de aficionados celestes habrían lanzado repetidas burlas al grito de “gallinas”, lo que generó una reacción inmediata en algunos integrantes del equipo visitante.

En lugar de retirarse sin responder, tres miembros destacados de la ‘U’ se detuvieron para encarar a los hinchas. El entrenador español Javier Rabanal, junto a los futbolistas Jairo Concha y el argentino Caín Fara, iniciaron un intercambio verbal con los seguidores ubicados tras las mallas del estadio.

Este episodio fue ampliamente difundido en redes sociales, donde circularon videos que captaron el momento de máxima tensión. En una de las grabaciones más compartidas, se observa a Jairo Concha señalando con enojo a un hincha específico y lanzando un insulto en medio del altercado. El ambiente de tensión quedó registrado y alimentó la polémica tras el empate agónico.

Javier Rabanal, Caín Fara y Jairo Concha enfrentan denuncias de Sporting Cristal y Alianza Lima. Crédito: Difusión.