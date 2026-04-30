Vivian Baella recordó los malos tratos de Natalia Málaga en la selección peruana de vóley: “Me chocó, pensé retirarme”

Vivian Baella recordó los malos tratos de Natalia Málaga en la selección peruana de vóley.

Vivian Baella recordó un episodio de su carrera como voleibolista durante la última edición de su podcast. La exjugadora compartió detalles sobre el trato recibido por parte de Natalia Málaga en la selección peruana y el impacto que tuvo en varias integrantes del equipo, incluyéndose.

En Bloqueo y Punto, Baella explicó que no existían alternativas para cuestionar la actitud de Málaga en los entrenamientos. “¿Te ibas a ir al presidente de la federación y decirle: ‘Oye, no nos gusta cómo entrena, saquen a Natalia Málaga’? No, no iba a pasar eso”, relató.

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La exatacante también relató cómo la afectó en el plano personal el cambio de entrenadora. “Para serte sincera, al principio a mí sí me chocó bastante, porque de haber pasado de mi entrenador anterior, Hernán Artieda, la forma de entrenar de él, la actitud, la forma de ser era completamente diferente a la de Natalia. Para confesarte, yo pensaba retirarme”, recordó.

Baella se refirió de forma directa a los modos de la estratega en ese entonces de la selección peruana. “Su forma de expresarse hacia nosotros era tan fuerte que sí, personalmente a mí sí me chocaba. Ya después sabíamos cómo era, entonces entraba por acá y salía por acá, para serte sincera”, explicó.

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La ahora comentarista también descartó que los gritos y el estilo fuerte de Málaga sirvieran para mejorar el rendimiento grupal. “Al principio no, porque obviamente no nos salía para nada y por eso seguía gritando”, expresó.

La punta nacional habló sobre su paso en la selección peruana de vóley. Créditos: La Roro Network / Tik Tok.

Daniela Uribe enfrentó a Natalia Málaga

Vivian Baella también identificó a la jugadora de la selección peruana que enfrentó a Natalia Málaga: Daniela Uribe, exvoleibolista de Alianza Lima y actual capitana de Olva Latino. La actual comentarista destacó que la opuesta no estaba conforme con el trato de la entrenadora y no dudaba en manifestar su desacuerdo.

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“No es que eso sirviera, simplemente ya sabíamos cómo era y sabíamos que no íbamos a cambiar el panorama. ¿Te ibas a ir al presidente de la federación y decirle: ‘Oye, no nos gusta cómo entrena, saquen a Natalia Málaga’? No, no iba a pasar eso. La única que muchas veces sí se le ponía era Daniela Uribe. Muchos no lo saben”, afirmó.

La exvoleibolista recordó un episodio durante una gira en Piura, donde tras una derrota, Málaga ordenó desalojar al público del coliseo para realizar una sesión de entrenamiento que se extendió hasta la medianoche. Esta decisión provocó el descontento de Uribe, quien llegó a encarar directamente a la entrenadora.

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“Me acuerdo que en Piura perdimos, jugamos tan mal. Siempre, al final de cada partido en provincia, la gente quiere una foto, autógrafos. Ese día no, Natalia hizo que todo el coliseo salga y entrenamos después del partido. Nos veías entrenar hasta la medianoche. Cuando venía un entrenamiento después de haber jugado tan mal, era una matanza. Daniela se le ponía, se la ponía al frente y Natalia... a los pelotazos. La pechaba”, relató Baella.

Daniela Uribe formó parte de la selección peruana y fue dirigida por Natalia Málaga.

La revelación de Vivian Baella surge en un momento en que Natalia Málaga ha sido postulada para regresar a la selección peruana de vóley por Gaby Pérez del Solar. La excentral expresó que la actual entrenadora de Deportivo Géminis debería dirigir alguna categoría de la ‘bicolor’ y aseguró que, si la convocan, aceptaría el desafío con gusto.

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