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A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El elenco a cargo de Javier Rabanal apunta a volver a la victoria luego del duro tropiezo en Andahuaylas. Al frente, los de Carlos Bustos se presentan como un rival de cuidado. Conoce los horarios para este compromiso

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A qué hora juega Universitario
A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en el Monumental por fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Universitario/UTC.

Este sábado 14 de marzo, Universitario de Deportes y UTC se verán las caras por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El duelo enfrenta al cuarto y tercero en el primer certamen del año. El cotejo tendrá lugar sobre el verde del Estadio Monumental y será vital para que ambas escuadras no le pierdan el paso a Alianza Lima, puntero, y Los Chankas, escolta.

El conjunto de Odriozola llega a este encuentro con la clara convicción de volver a sumar de a tres. En su última presentación, el equipo capitalino cayó en la altura de Andahuaylas ante Los Chankas por 3-1. De momento, los ‘cremas’ se ubican en la cuarta casilla del torneo, a cinco unidades del líder.

La derrota también significó el fin del invicto del equipo que dirige Javier Rabanal. El técnico español tendrá la oportunidad en casa de elevar el juego de sus dirigidos y reivindicarse con los aficionados, disgustados por la posición del equipo en la tabla.

El cuadro 'crema' sucumbió 3-1 en su visita a Andahuaylas por la jornada 6 del primer torneo del año - Crédito: L1MAX.

Al frente, la ‘U’ no tendrá un hueso fácil de roer: UTC está en el tercer lugar de la tabla. Pese a que cayó con Alianza Lima dos fechas atrás, retomó el camino de la victoria con un triunfo a extremis en Cutervo ante Comerciantes Unidos.

En este Torneo Apertura, el cuadro dirigido por Carlos Bustos está invicto en condición de visitante: venció por 3-2 a Deportivo Moquegua, rescató un empate ante ADT y la citada victoria en terreno cutervino.

A qué hora juega Universitario vs UTC por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El partido está programado para iniciar a las 20:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:30 horas de México; a las 20:30 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami); a las 21:30 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 22:30 horas de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Dónde ver Universitario vs UTC por Torneo Apertura de Liga 1 2026

L1 Max posee los derechos exclusivos de transmisión de la Liga 1 2026 y emitirá en vivo el partido entre Universitario y UTC. El canal está disponible en las principales operadoras de televisión, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, entre otras. También ofrece la opción de ver el encuentro mediante la aplicación Liga 1 Play. Además, Infobae Perú realizará una cobertura completa del partido, con información previa, seguimiento minuto a minuto, goles, incidencias, declaraciones y todos los detalles en su sitio web.

Universitario y UTC se medirán
Universitario y UTC se medirán en el estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Apertura.

Posibles alineaciones

- Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Williams Riveros; Andy Polo, José Carabalí, Jesús Castillo, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes; Alex Valera y Lisandro Alzugaray. DT: Javier Rabanal.

- UTC: Angelo Campos; Bruno Duarte, Piero Serra, Luis Garro, Dylan Caro; Joshua Cantt, Marcos Lliuya, David Diosas; David Camacho, Adolfo Muñoz; Abdiel Arroyo. DT: Carlos Bustos.

Los últimos Universitario vs UTC en el Monumental

Universitario de Deportes mantiene una clara superioridad sobre UTC en sus últimos cuatro enfrentamientos. El duelo más reciente terminó con una victoria épica para el conjunto ‘crema’ en Trujillo. En aquel partido, Álex Valera fue la gran figura tras anotar un gol decisivo durante los minutos de descuento. Poco antes de este choque, los ‘merengues’ consiguieron una goleada por 6-0 en el Estadio Monumental, donde pasaron por encima del ‘gavilán del norte’ sin mayores dificultades.

Durante la temporada 2024, el equipo que dirigía Carlos Bustos también logró los tres puntos en casa. Aquella tarde quedó en la memoria de los hinchas gracias a un espectacular gol de tiro libre ejecutado por Gabriel Costa. Finalmente, el registro se completa con un empate sin goles en la altura de Cajamarca. En resumen, la ‘U’ acumula tres triunfos consecutivos y una igualdad, lo que demuestra su dominio total frente al cuadro cajamarquino en este periodo reciente.

Gol de Alex Valera quien remató sin resistencia al arco de UTC para el 2-1. Liga 1 Max

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