Jorge Araujo resaltó el triunfo de Universitario ante Nacional, pero advirtió: “Es un punto de partida si tenemos esta actitud”

El ‘Coco’ se pronunció por el triunfo de la ‘U’ ante el cuadro uruguayo, que se quedó con 10 jugadores. (Video: Inka Digital TV)

Universitario de Deportes consiguió una victoria importante en condición de local de 4-2 sobre Nacional de Uruguay en la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores 2026. Este resultado mantiene a la ‘U’ en vida en el plano internacional y podría significar un punto clave para la mejora del equipo. En ese sentido, tras el encuentro en el estadio Monumental, Jorge Araujo ofreció sus impresiones sobre el rendimiento de sus dirigidos y el significado del triunfo.

“Estoy en la ‘U’ desde 1989, así que me alegra mucho. Sabía lo que significaba este partido para todos, para la gente, para nosotros que estamos en el club. Nos llena de felicidad sabiendo que es un punto de partida que necesitamos para seguir en este camino. Siento que si tenemos esta actitud todos los partidos, porque calidad sobra en los jugadores, vamos a poder seguir en este camino”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

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El técnico interino remarcó que este éxito puede ser el impulso anímico que el plantel necesitaba. “Para nosotros este resultado es un paso firme de cara a lo que viene. Creemos que hay ciertos aspectos que vamos a ir mejorando cuantitativamente o cualitativamente porque hay memoria de todas maneras. La sensación es buena después de este resultado”, declaró.

Respecto al hecho poco común de marcar cuatro goles en un partido de Copa Libertadores tras la expulsión de un rival, ‘Coco’ consideró que cobrar esa producción ofensiva es valioso, sin importar el contexto del rival: “No sé si es una reacción después, puede ser casualidad. Lo que sí es importante, al margen del puntaje que hemos jugado hoy, puede haber gustado más o menos, pero hacer cuatro goles en un partido de Copa, por más que sea desmembrado el equipo rival, es un partido de Copa y hay que valorarlo porque no es común. A nosotros nos fortalece y sabemos que no va a ser fácil, así para afuera se vea todo bonito, siempre sabemos que tenemos que estar preparados para todo, para lo bueno y para lo malo”.

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El cuadro 'crema' se impuso 4-2 ante los uruguayos en el estadio Monumental - Crédito: Conmebol.

Jorge Araujo también explicó la entrada de Jorge Murrugarra, quien fue una de las figuras de Universitario ante Nacional, como una movida necesaria para refrescar la zona tras varios partidos de desgaste: “Sobre la decisión de Jorge, era importante mover un poco el mediocampo. Sabemos que también hay un desgaste natural. Los jugadores vienen enfrentando varios partidos seguidos y era importante refrescar un poquito esa zona y él ha respondido muy bien. Creo que Jesús (Castillo) entró muy bien, manejó el balón con buen criterio, dio un pase en profundidad con ventaja que termina en gol”.

Jorge Araujo sobre penal de Nacional tras mano de José Carabalí

Consultado sobre el polémico penal cobrado a favor de Nacional, tras una mano de José Carabalí que fue advertida por el VAR, Jorge Araujo analizó: “Revisé la jugada y sí es mano. No la había percibido durante el partido porque se le vio muy natural a José cuando salió con la pelota. Y claro, no cobra el penal a favor nuestro porque primero fue la mano, es en el orden. Sí me sorprendí”.

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La explicación del DT peruano busca cerrar cualquier controversia sobre la jugada y ratifica la claridad de criterios en una noche decisiva para el equipo.

José Carabalí se reinvindicó con un gol tras su penal ante Nacional. - créditos: Universitario

Jorge Araujo sobre la salida de Álvaro Barco de Universitario

En relación a la reciente salida de Álvaro Barco del club, ‘Coco’ Araujo reconoció que los acontecimientos se desarrollaron rápidamente.

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“Todo ha sido rápido. No me he detenido todavía a evaluar. He estado muy metido en lo que es la preparación del partido y ayudar a los jugadores a que lleguen con la cabeza de la mejor forma”, precisó.