Perú

Así luce la nueva Vía Expresa Grau en la construcción de su etapa final

La infraestructura ya alcanzó el 90 % de avance y prevé una marcha blanca en los próximos 60 días. Incluye tres estaciones principales (Abancay, Andahuaylas y Parinacochas), 46.000 metros cuadrados de pavimento y 9.100 metros cuadrados de áreas verdes

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El proyecto refuerza la accesibilidad y seguridad peatonal mediante señalización podotáctil, bolardos, rampas y puertas con sensores, con el objetivo de proteger a personas con discapacidad visual y garantizar un flujo ordenado de pasajeros - Créditos: Municipalidad de Lima.
El proyecto refuerza la accesibilidad y seguridad peatonal mediante señalización podotáctil, bolardos, rampas y puertas con sensores, con el objetivo de proteger a personas con discapacidad visual y garantizar un flujo ordenado de pasajeros - Créditos: Municipalidad de Lima.

La nueva Vía Expresa Grau avanza hacia su culminación como uno de los proyectos más relevantes para la transformación de la movilidad en Lima. El alcalde Renzo Reggiardo supervisó el progreso de esta infraestructura, diseñada para conectar de manera eficiente el sistema del Metropolitano con la Línea 1 del Metro. Este vínculo facilitará el traslado de pasajeros desde distritos tan distantes como Carabayllo hasta la Estación Grau en solo 30 minutos.

Así, la obra, con una longitud de 2,8 kilómetros, se perfila como un componente clave para integrar ejes de transporte que hasta ahora operaban de forma aislada.

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La inversión asciende a 115 millones de soles. La obra incorpora un sistema de semaforización inteligente y tecnología avanzada para una gestión dinámica del tránsito - Créditos: Municipalidad de Lima.
La inversión asciende a 115 millones de soles. La obra incorpora un sistema de semaforización inteligente y tecnología avanzada para una gestión dinámica del tránsito - Créditos: Municipalidad de Lima.

Este nuevo corredor reducirá considerablemente los tiempos de desplazamiento diarios y, de acuerdo con la previsión del municipio, permitirá una operación inicial en modalidad de prueba dentro de los próximos dos meses, dado que la ejecución del proyecto ya alcanzó el 90 %. “Estamos calculando que en 60 días podemos iniciar ya una marcha blanca”, señaló el burgomaestre.

Actualmente, se han completado 46.000 metros cuadrados de pavimento, 5.000 metros cuadrados de veredas y 7.000 metros lineales de sardineles. Además, se ha fortalecido el componente ambiental con la siembra de 500 árboles y la creación de 9.100 metros cuadrados de áreas verdes, elementos que contribuirán a mejorar la calidad del aire y el entorno urbano. La instalación de cercos, bolardos y señalización podotáctil refuerza la seguridad y accesibilidad para peatones, en particular para personas con discapacidad visual.

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La Vía Expresa Grau se consolida como eje estratégico para la integración de los principales sistemas de transporte de Lima, ya que une el Metropolitano con la Línea 1 del Metro en un tramo de 2,8 kilómetros - Créditos: Municipalidad de Lima.
La Vía Expresa Grau se consolida como eje estratégico para la integración de los principales sistemas de transporte de Lima, ya que une el Metropolitano con la Línea 1 del Metro en un tramo de 2,8 kilómetros - Créditos: Municipalidad de Lima.

El diseño incorpora tres estaciones principales —Abancay, Andahuaylas y Parinacochas— cuyas estructuras ya se encuentran concluidas. Actualmente, los trabajos están enfocados en la colocación de acabados como pisos, techos y rampas, así como en la instalación de vidrios y señalización específica para garantizar la orientación de los usuarios.

La inversión destinada para esta intervención asciende a 115 millones de soles, cifra que refleja el alcance y la envergadura de la obra. Renzo Reggiardo destacó que esta infraestructura permitirá optimizar la transitabilidad en la capital, y subrayó la incorporación de tecnología de punta. El corredor tendrá un sistema de semaforización inteligente, lo que facilitará la gestión dinámica del tránsito y mejorará la seguridad vial en toda la zona.

Descubre la Vía Expresa Grau, la megaobra que unirá por primera vez el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima. Con una inversión de más de 96 millones de soles, este proyecto beneficiará a 2 millones de usuarios y reducirá drásticamente los tiempos de viaje en la capital.

Las estaciones, además, estarán equipadas con puertas dotadas de sensores y señalización integral, buscando garantizar un flujo ordenado y mayor protección para los pasajeros. A la par, se ha priorizado la recuperación de espacios públicos a lo largo del tramo intervenido, áreas que permanecieron durante años sin recibir mantenimiento ni mejoras por parte de las autoridades municipales.

La supervisión del avance contó también con la presencia de Edgar Lara, gerente de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), y Alberto Peralta, responsable de Movilidad Urbana, quienes acompañaron al alcalde en el recorrido técnico. Ambas entidades remarcaron la importancia del proyecto para la revitalización de polos comerciales y residenciales en el eje norte-sur de la ciudad.

El proyecto se concibe como parte de una estrategia integral de movilidad, orientada a resolver problemas históricos de congestión y fragmentación del transporte público en Lima.

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