A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: partido clave en Cusco por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026.

Alianza Lima visitará a Deportivo Garcilaso el sábado 14 de marzo en un duelo válido por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco será el escenario de una contienda entre dos escuadras que viven diferentes realidades.

El conjunto ‘blanquiazul’ pasó de las críticas a los elogios en apenas un par de semanas. Y es que los últimos tres triunfos, sumado a la caída de sus máximos perseguidores, hicieron que se ubique en el primer lugar de la tabla con 16 puntos, dos más que Los Chankas.

El equipo de Pablo Guede supo encontrarse y tener varios puntos altos en la reciente victoria en casa sobre Melgar por 3-1. Renzo Garcés, Paolo Guerrero y Jairo Vélez fueron los protagonistas de un encuentro en Matute que ha vuelto a elevar las ilusiones de los hinchas ‘aliancistas’.

El cuadro de Pablo Guede se impuso 3-1 y ahora es líder del campeonato nacional - Crédito: L1MAX.

Pese a todo, Alianza Lima no tendrá a su plantel completo para esta presentación por la ausencia de Guillermo Viscarra, quien se unió a la selección de Bolivia con miras al repechaje mundialista, por lo que Alejandro Duarte se mantendrá bajo los tres palos. Además, Fernando Gaibor es duda por lesión y Jesús Castillo ocuparía su lugar.

De otro lado, Deportivo Garcilaso encadena cuatro derrotas consecutivas, entre ellas, la eliminación a manos de Alianza Atlético en la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Estos malos resultados generaron la salida del entrenador Hernán Lisi y hundieron al ‘pedacito de cielo’ al puesto 15.

Historial de enfrentamientos

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se han visto las caras en seis oportunidades a lo largo de la historia del fútbol peruano. Y si hacemos un balance nos daremos cuenta de que los ‘blanquiazules’ llevan la ventaja con cinco triunfos, contra uno del ‘rico garci’.

El último enfrentamiento entre ambas escuadras se dio el 13 de setiembre del año pasado, en el marco de la jornada 8 del Torneo Clausura. El estadio Alejandro Villanueva fue testigo de la victoria de los cusqueños por 4-3 con los goles de Juan Diego Lojas, Pablo Erustes, Kevin Sandoval y Ezequiel Naya. Hernán Barcos, Fernando Gaibor y Sergio Peña convirtieron para los ‘íntimos’.

Alianza Lima cayó 3-4 ante Deportivo Garcilaso en la fecha 8 del Torneo Clausura. - créditos: Difusión

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura 2026

El Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso se disputará el sábado 14 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El inicio está previsto para las 18:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami). En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 19:00 horas.

En Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y Brasil, el horario de inicio será a las 20:00 horas. En México, el partido podrá verse desde las 17:00 horas, mientras que en España está programado para la medianoche.

Canal TV del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura 2026

El encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, correspondiente a la sétima fecha del Torneo Apertura 2026, se transmitirá por L1 MAX, señal vinculada a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en los principales servicios de televisión por suscripción del país: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. La cobertura también estará accesible en la plataforma digital Liga 1 Play, que ofrece el servicio mediante suscripción mensual desde S/. 22,99 soles.

Asimismo, Infobae Perú brindará seguimiento en vivo a través de su portal web, con información previa, relato minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del cotejo.

Anuncio del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura 2026. - créditos: Deportivo Garcilaso