Perú Deportes

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: partido clave en Cusco por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El elenco dirigido por Pablo Guede buscará sostener su invicto en el primer certamen doméstico del año cuando visite al ‘pedacito de cielo’. Conoce los horarios de la contienda

Guardar
A qué hora juega Alianza
A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026.

Alianza Lima visitará a Deportivo Garcilaso el sábado 14 de marzo en un duelo válido por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco será el escenario de una contienda entre dos escuadras que viven diferentes realidades.

El conjunto ‘blanquiazul’ pasó de las críticas a los elogios en apenas un par de semanas. Y es que los últimos tres triunfos, sumado a la caída de sus máximos perseguidores, hicieron que se ubique en el primer lugar de la tabla con 16 puntos, dos más que Los Chankas.

El equipo de Pablo Guede supo encontrarse y tener varios puntos altos en la reciente victoria en casa sobre Melgar por 3-1. Renzo Garcés, Paolo Guerrero y Jairo Vélez fueron los protagonistas de un encuentro en Matute que ha vuelto a elevar las ilusiones de los hinchas ‘aliancistas’.

El cuadro de Pablo Guede se impuso 3-1 y ahora es líder del campeonato nacional - Crédito: L1MAX.

Pese a todo, Alianza Lima no tendrá a su plantel completo para esta presentación por la ausencia de Guillermo Viscarra, quien se unió a la selección de Bolivia con miras al repechaje mundialista, por lo que Alejandro Duarte se mantendrá bajo los tres palos. Además, Fernando Gaibor es duda por lesión y Jesús Castillo ocuparía su lugar.

De otro lado, Deportivo Garcilaso encadena cuatro derrotas consecutivas, entre ellas, la eliminación a manos de Alianza Atlético en la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Estos malos resultados generaron la salida del entrenador Hernán Lisi y hundieron al ‘pedacito de cielo’ al puesto 15.

Historial de enfrentamientos

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se han visto las caras en seis oportunidades a lo largo de la historia del fútbol peruano. Y si hacemos un balance nos daremos cuenta de que los ‘blanquiazules’ llevan la ventaja con cinco triunfos, contra uno del ‘rico garci’.

El último enfrentamiento entre ambas escuadras se dio el 13 de setiembre del año pasado, en el marco de la jornada 8 del Torneo Clausura. El estadio Alejandro Villanueva fue testigo de la victoria de los cusqueños por 4-3 con los goles de Juan Diego Lojas, Pablo Erustes, Kevin Sandoval y Ezequiel Naya. Hernán Barcos, Fernando Gaibor y Sergio Peña convirtieron para los ‘íntimos’.

Alianza Lima cayó 3-4 ante
Alianza Lima cayó 3-4 ante Deportivo Garcilaso en la fecha 8 del Torneo Clausura. - créditos: Difusión

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura 2026

El Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso se disputará el sábado 14 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El inicio está previsto para las 18:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami). En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 19:00 horas.

En Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y Brasil, el horario de inicio será a las 20:00 horas. En México, el partido podrá verse desde las 17:00 horas, mientras que en España está programado para la medianoche.

Canal TV del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura 2026

El encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, correspondiente a la sétima fecha del Torneo Apertura 2026, se transmitirá por L1 MAX, señal vinculada a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en los principales servicios de televisión por suscripción del país: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. La cobertura también estará accesible en la plataforma digital Liga 1 Play, que ofrece el servicio mediante suscripción mensual desde S/. 22,99 soles.

Asimismo, Infobae Perú brindará seguimiento en vivo a través de su portal web, con información previa, relato minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del cotejo.

Anuncio del Alianza Lima vs
Anuncio del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura 2026. - créditos: Deportivo Garcilaso

Temas Relacionados

Alianza LimaDeportivo GarcilasoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Directiva de San Martín denunció “manipulaciones” en Liga Peruana de Vóley y recordó su reclamo rechazado contra Universitario en 2025

Yudy Balcázar se refirió a la decisión final de la Federación Peruana de Vóley, que favoreció a Circolo Sportivo Italiano. Además, señaló que la protesta presentada contra la ‘U’ por la presencia de cuatro extranjeras en cancha fue desestimada en su momento

Directiva de San Martín denunció

A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El elenco a cargo de Javier Rabanal apunta a volver a la victoria luego del duro tropiezo en Andahuaylas. Al frente, los de Carlos Bustos se presentan como un rival de cuidado. Conoce los horarios para este compromiso

A qué hora juega Universitario

Carlos Zambrano y Miguel Trauco no ficharán por Sport Boys: la determinante razón que frenó su llegada al Callao

Los exjugadores de Alianza Lima tenían acuerdo de palabra con el cuadro ‘chalaco’, pero no se llegó a concretar a pocos días del cierre de libro de pases. El futuro de ambos es incierto

Carlos Zambrano y Miguel Trauco

Sorteo fase de grupos de Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del evento que definirá rivales de Universitario, Cristal y Cusco FC

Con la reciente clasificación de los rimenses, Perú contará con tres equipos en el certamen internacional. La ceremonia de sorteo definirá el calendario de partidos para cada uno, proporcionando los detalles clave del fixture que afrontarán en la próxima edición

Sorteo fase de grupos de

No solo Irán: Estas son las selecciones que declinaron a jugar un Mundial pese a haber clasificado

El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, afirmó que la selección nacional no participará en la Copa del Mundo 2026 debido al conflicto en Medio Oriente. Esta situación se suma a otros antecedentes de ausencias antes de mundiales

No solo Irán: Estas son
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Crisis en salud: siete ministros

Crisis en salud: siete ministros y siete presidentes de EsSalud rotaron en cinco años dejando un sistema colapsado

Wolfgang Grozo negó amistad con Zamir Villaverde, pero chats lo desmienten: Lo llamaba “hermano” y le mandaba “bendiciones”

Congresista Darwin Espinoza protagoniza nuevo escándalo por agresión a ciudadano en centro comercial: acabó en comisaría

Sobrino de César Acuña pasó de ganar S/1,750 a S/11,000 en el Estado: “Soy profesional, (mi tío) no tiene nada que ver”

“Soy un congresista, si quieres traigo más de mi seguridad para que te agredan”: La amenaza de Darwin Espinoza a un hombre en un conocido centro comercial

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sorprendida con la

Magaly Medina sorprendida con la ruptura de Katia Condos y Federico Salazar: “Me ha roto el corazón”

Andrea Cordero denuncia violencia ejercida a través de su hija tras separación de Renato Tapia: “Lo hago con miedo”

La activa vida noctura de Carlos Alcántara tras separarse de Jossie Lindley: actor fue captado con nueva joven

Christian Domínguez revive éxitos de Hermanos Yaipén y canta ‘Una rosa lo sabe’ frente a Walter Yaipén

Magaly Medina evalúa invitar a Carlos Alcántara a ‘La casa de Magaly’: “Un nuevo monstruito de la farándula”

DEPORTES

Directiva de San Martín denunció

Directiva de San Martín denunció “manipulaciones” en Liga Peruana de Vóley y recordó su reclamo rechazado contra Universitario en 2025

A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Carlos Zambrano y Miguel Trauco no ficharán por Sport Boys: la determinante razón que frenó su llegada al Callao

Sorteo fase de grupos de Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del evento que definirá rivales de Universitario, Cristal y Cusco FC

No solo Irán: Estas son las selecciones que declinaron a jugar un Mundial pese a haber clasificado