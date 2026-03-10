El defensor central anotó su cuarto gol del campeonato y fue figura en la victoria ante Melgar, consolidándose como el máximo goleador del equipo y protagonista del sólido momento blanquiazul en el Torneo Apertura (Liga 1 Max)

El reciente triunfo de Alianza Lima sobre el conjunto de Melgar no solo amplió la racha invicta del equipo en el Torneo Apertura, sino que también posicionó a Renzo Garcés como su máximo goleador en lo que va de la temporada.

El defensor central, de 29 años, fue determinante en ambas áreas: selló el marcador con una anotación en los minutos finales y sostuvo la solidez defensiva frente al ataque arequipeño.

Sumando cinco victorias y un empate, los dirigidos por Pablo Guede alcanzaron la cima de la tabla con 16 puntos, manteniendo la distancia sobre sus principales perseguidores y exhibiendo una mejora progresiva en el rendimiento colectivo durante las primeras jornadas del certamen.

Garcés, el goleador de Alianza Lima

El defensor Renzo Garcés valoró el desempeño colectivo de Alianza Lima luego del triunfo ante Melgar y afirmó que el equipo ha mostrado una evolución clara. (Liga 1 Max)

El aporte goleador de Renzo Garcés se ha convertido en un factor determinante para la campaña de los blanquiazules. Con su reciente gol frente a Melgar —el cuarto en lo que va del torneo—, el zaguero superó a los atacantes del plantel y se consolidó como el máximo anotador del equipo durante la presente edición del Apertura.

Este registro ofensivo, poco habitual para un defensor, se suma a la solidez que Garcés ha mostrado en la retaguardia, lo que ha permitido a Alianza Lima encadenar cinco victorias y un empate en seis compromisos, manteniéndose invicto bajo la conducción de Pablo Guede.

La incidencia de Garcés no se limita al último partido: ya había convertido en duelos previos ante Sport Boys, UTC y Comerciantes Unidos, aportando en momentos clave y garantizando puntos vitales para el cuadro íntimo. La prensa deportiva local ha reconocido su influencia “decisiva en ambas áreas”, mientras que el propio futbolista prefiere restar protagonismo personal y atribuir su racha a la fe: “Es la gracia de Dios, para Él sea siempre la gloria”, declaró tras el encuentro ante Melgar.

Garcés feliz con Guede: “estamos mejor”

Con su gol ante Melgar, Renzo Garcés se consolidó como el máximo anotador de Alianza Lima en el inicio del Torneo Apertura. (Liga 1 Max)

La gestión de Pablo Guede al frente de Alianza Lima ha comenzado a dar frutos visibles en el rendimiento colectivo del plantel. Los jugadores han asimilado progresivamente los conceptos propuestos por el entrenador argentino, logrando una adaptación que se reflejó en el desarrollo del juego frente a Melgar.

Así lo resaltó Renzo Garcés en diálogo con el canal deportivo L1 Max: “Ha sido un gran partido, el equipo ha ido de menos a más y hoy (ayer) se vio reflejado en el juego. Cada vez estamos mucho mejor con el juego que quiere el entrenador”.

El defensor también subrayó la actitud y el esfuerzo del grupo durante las primeras fechas del campeonato: “Venimos trabajando siempre al 100 %. Había partidos que no salían las cosas, pero ganábamos y eso era importante”, afirmó. La mejora en la propuesta de juego y la confianza en el cuerpo técnico han sido claves para que Alianza Lima se mantenga en la cima del Apertura.

Los próximos desafíos para Alianza Lina en Torneo Apertura

Alianza Lima lidera el Torneo Apertura con 16 puntos tras seis fechas y se prepara para un nuevo desafío en Cusco frente a Deportivo Garcilaso. (Liga 1 Max)

Tras seis jornadas, Alianza Lima lidera la clasificación general con 16 puntos, seguido de cerca por Los Chankas (14 unidades), UTC (13) y Universitario de Deportes (11). La última victoria ante Melgar permitió a los blanquiazules ampliar la brecha respecto a sus principales competidores y relegar a Universitario a cinco puntos de distancia.

En la siguiente fecha, el equipo dirigido por Guede visitará a Garcilaso en la ciudad de Cusco. El encuentro ha sido programado para el sábado 14, a las 18:00, hora peruana. Mientras tanto, la solidez defensiva y el aporte ofensivo de figuras como Renzo Garcés continúan siendo determinantes en el desempeño del conjunto íntimo, que buscará mantener la regularidad y sostener el primer puesto en las próximas jornadas.