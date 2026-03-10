Gol de Renzo Garcés tras jugadón de Jairo Vélez en Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2026

El defensa volvió a marcar con los 'blanquiazules' y es el máximo goleador del equipo con 4 tantos - Crédito: L1MAX.

Tremenda jugada. Y es que Jairo Vélez se vistió como el mejor dribleador del mundo, se deshizo de su marcador con relativa facilidad para que Renzo Garcés, el goleador de Alianza Lima en la presente temporada, coloque el 3-1 ante Melgar de Arequipa en el estadio Alejandro Villanueva.

En un duelo que se le había complicado al elenco blanquiazul por un penal en contra casi al final del primer tiempo, los dirigidos por Pablo Guede no dejaron que esa situación les baje los ánimos.

Lo que se le viene a los ‘grones’

Alianza Lima, tras vencer en su más reciente encuentro frente a FBC Melgar por el Torneo Apertura de la Liga1 2026, concentra su atención en una serie de partidos determinantes que marcarán su desempeño durante marzo.

El plantel deberá viajar a Cusco para enfrentarse a Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega el sábado 14, volverá a Lima para recibir a Juan Pablo II College el sábado 21 en el estadio Alejandro Villanueva y cerrará el mes visitando a Universitario de Deportes en el Monumental U Marathon, en la fecha más esperada por la afición. Estos compromisos resultan fundamentales en la lucha por los primeros puestos de la tabla.

Ya hay día y hora

El calendario de Alianza Lima para la segunda quincena de marzo inicia con el enfrentamiento ante Deportivo Garcilaso en Cusco, programado para el sábado 14 a las 18:00, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este duelo en altura representa un reto físico y táctico para el equipo dirigido por Alejandro Restrepo, que buscará sumar puntos fuera de casa para mantenerse como protagonista del Torneo Apertura.

La siguiente cita será en el estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima ejercerá su localía el sábado 21 a las 18:30 ante Juan Pablo II College. Este partido será crucial para consolidar la campaña en Lima y fortalecer la confianza del grupo ante su público, que espera una actuación convincente luego de la reciente igualdad frente a Melgar.

El cierre del mes está reservado para uno de los encuentros más relevantes del fútbol nacional: el clásico contra Universitario de Deportes. La novena jornada del Apertura llevará a Alianza Lima al estadio Monumental U Marathon entre el 27 y el 30 de marzo, según confirmen los organizadores. Este clásico promete un ambiente de alta expectativa, ya que ambos equipos aspiran a posicionarse en la cima del torneo.

No fue un inicio fácil

La participación de Alianza Lima en la presente temporada no se limita al ámbito local. El equipo inició el año con su presencia en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, donde enfrentó al conjunto paraguayo Sportivo 2 de Mayo. A pesar de igualar 1-1 en el partido de vuelta, el empate no fue suficiente y el club peruano quedó fuera de la competencia continental en febrero.

De regreso al plano doméstico, la institución capitalina se enfoca en el Torneo Apertura, con la mira puesta en recuperar terreno tras el último empate. Según fuentes del club, el cuerpo técnico prioriza el equilibrio entre los desafíos del calendario y la recuperación física de los jugadores, especialmente ante la seguidilla de encuentros en condiciones geográficas exigentes como la altura de Cusco.

Clásico ante Universitario y perspectivas para abril

El compromiso ante Universitario de Deportes, agendado para el cierre de marzo, acapara la atención de la hinchada y representa una oportunidad para que Alianza Lima revalide sus aspiraciones al título. El clásico será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos en el Torneo Apertura 2026 y podría tener un impacto determinante en la clasificación general.

Mirando hacia adelante, Alianza Lima ya tiene fijado un nuevo reto para el mes de abril, cuando deberá medirse ante Cusco FC el 18 de abril en la ciudad imperial, según el cronograma oficial de la Liga1. Este encuentro será clave para definir la proyección del equipo en la segunda parte del torneo y mantener la regularidad en la competencia nacional.