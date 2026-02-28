Perú Deportes

Jugador de UTC hizo fuerte acusación sobre el gol de Renzo Garcés para el triunfo de Alianza Lima: “Siempre les regalan los partidos”

Piero Serra dejó inesperadas declaraciones luego de la derrota del ‘gavilán del norte’ en la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Guardar
El jugador de UTC, Piero Serra, expresó su molestia por la derrota y criticó duramente la actuación del árbitro, asegurando que favoreció al equipo rival en una jugada clave. A pesar del resultado, se mostró orgulloso del esfuerzo de su equipo al jugar con un hombre menos. - Liga 1

Alianza Lima se impuso 1-0 a UTC con un gol de Renzo Garcés en los minutos finales. Tras el encuentro, Piero Serra, futbolista del elenco cajamarquino, señaló que el arbitraje benefició a los ‘blanquiazules’ durante el partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

“Creo que el partido, por momentos, nosotros fuimos mejores. A pesar de que estábamos con un hombre menos, le supimos jugar de igual a igual. Y por una pelota parada, encima que el árbitro creo que siempre pasa esto en la liga. Nunca la toqué yo. Girotti la tiró al córner y cobró a favor de ellos, pero siempre le regalan los partidos a ellos”, expresó para las cámaras de L1 Max.

El defensa de la selección peruana conectó de cabeza el 1-0 en Cajamarca - Crédito: L1MAX.

Por otro lado, Serra habló de los objetivos de UTC, que viene siendo la sorpresa del campeonato al ubicarse dentro de los tres primeros lugares de la tabla: “Desde el primer momento en que nos juntamos este grupo, dejamos claras las cosas y lo que quería cada uno de nosotros, que era pelear arriba, y hoy lo estamos logrando”.

El jugador de 28 años añadió que “estamos para grandes cosas, estamos para pelearle de igual a igual a cualquier equipo. Ustedes ya lo vieron. Esta derrota no nos va a desanimar, al contrario, vamos a volver más fuertes”.

Jugador de UTC hizo fuerte
Jugador de UTC hizo fuerte acusación sobre el gol de Renzo Garcés para el triunfo de Alianza Lima.

“Nos robaron el partido”

<br>

El jugador cajamarquino declaró que el arbitraje favoreció a Alianza Lima. (Jax Latin Media)

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente compromiso de Alianza Lima será ante Melgar, uno de sus rivales directos en la lucha por el Torneo Apertura. El equipo de La Victoria recibirá a los arequipeños, ubicados en la cuarta posición de la tabla y a cuatro unidades de distancia, en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro está previsto para el lunes 9 de marzo a las 20:30 horas (hora peruana).

Próximo partido de UTC

UTC enfrentará a Comerciantes Unidos en la sexta jornada del Torneo Apertura. El encuentro se jugará el sábado 7 de marzo a las 13:15 horas en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, ubicado en Cutervo. Las ‘águilas cutervinas’ llegarán a este partido después de haber jugado como local ante Atlético Grau.

Temas Relacionados

UTCAlianza LimaRenzo GarcésLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Sebastián Beccacece sorprendería con convocatoria de jugador que no tiene presencia en la selección de Ecuador hace 4 años

El DT argentino estaría por la labor de llamar a un par de futbolistas, de los cuales uno viene de tener un gran 2025 y sería la novedad en amistosos con Marruecos y Países Bajos

Sebastián Beccacece sorprendería con convocatoria

Bélgica en el Mundial 2026: el adiós de una generación dorada marcada por la rivalidad entre Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois

Los dos futbolistas belgas afrontan el reto de superar sus diferencias para aspirar al título en Norteamérica, en la que podría ser su última Copa del Mundo

Bélgica en el Mundial 2026:

A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El duelo en el Estadio Monumental mide a los máximos artilleros del torneo: Hernán Barcos (6) y Álex Valera (4). Revisa aquí la programación completa para este encuentro

A qué hora juega Universitario

Gol de Renzo Garcés para triunfazo agónico de Alianza Lima vs UTC por la Liga 1 2026

El defensor peruano se impuso en el duelo aéreo y marcó el 1-0, desatando la euforia en el estadio Héroes de San Ramón

Gol de Renzo Garcés para

Expulsión de Eryc Castillo tras irresponsable manotazo contra rival en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026

El futbolista ecuatoriano dejó con 10 hombres a los ‘blanquiazules’ dificultando aún más el panorama en el segundo tiempo del partido por la fecha 5 del Torneo Apertura

Expulsión de Eryc Castillo tras
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Enma Benavides: ANC del PJ

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

Crisis en el Ministerio Público: Falta de presupuesto pone en riesgo operativos contra el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya regresa a la

Laura Spoya regresa a la conducción de ‘Al Sexto Día’ tras grave accidente automovilístico

Fiorella Cayo halaga a Alejandro Sanz por su concierto y publica abrazo de Stephanie Cayo con el español

Armonía 10, Hermanos Yaipén y ‘El Lobo’ y la Sociedad Privada encabezan festival ‘Te Pone Cumbia’

Oliver Sonne y su novia Isabella Taulund presentan a su bebé con tiernas fotos en redes sociales

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

DEPORTES

Sebastián Beccacece sorprendería con convocatoria

Sebastián Beccacece sorprendería con convocatoria de jugador que no tiene presencia en la selección de Ecuador hace 4 años

Bélgica en el Mundial 2026: el adiós de una generación dorada marcada por la rivalidad entre Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois

A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol de Renzo Garcés para triunfazo agónico de Alianza Lima vs UTC por la Liga 1 2026

Expulsión de Eryc Castillo tras irresponsable manotazo contra rival en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026