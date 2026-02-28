Jugador de UTC hizo fuerte acusación sobre el gol de Renzo Garcés para el triunfo de Alianza Lima: “Siempre les regalan los partidos”

El jugador de UTC, Piero Serra, expresó su molestia por la derrota y criticó duramente la actuación del árbitro, asegurando que favoreció al equipo rival en una jugada clave. A pesar del resultado, se mostró orgulloso del esfuerzo de su equipo al jugar con un hombre menos. - Liga 1

Alianza Lima se impuso 1-0 a UTC con un gol de Renzo Garcés en los minutos finales. Tras el encuentro, Piero Serra, futbolista del elenco cajamarquino, señaló que el arbitraje benefició a los ‘blanquiazules’ durante el partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

“Creo que el partido, por momentos, nosotros fuimos mejores. A pesar de que estábamos con un hombre menos, le supimos jugar de igual a igual. Y por una pelota parada, encima que el árbitro creo que siempre pasa esto en la liga. Nunca la toqué yo. Girotti la tiró al córner y cobró a favor de ellos, pero siempre le regalan los partidos a ellos”, expresó para las cámaras de L1 Max.

El defensa de la selección peruana conectó de cabeza el 1-0 en Cajamarca - Crédito: L1MAX.

Por otro lado, Serra habló de los objetivos de UTC, que viene siendo la sorpresa del campeonato al ubicarse dentro de los tres primeros lugares de la tabla: “Desde el primer momento en que nos juntamos este grupo, dejamos claras las cosas y lo que quería cada uno de nosotros, que era pelear arriba, y hoy lo estamos logrando”.

El jugador de 28 años añadió que “estamos para grandes cosas, estamos para pelearle de igual a igual a cualquier equipo. Ustedes ya lo vieron. Esta derrota no nos va a desanimar, al contrario, vamos a volver más fuertes”.

Jugador de UTC hizo fuerte acusación sobre el gol de Renzo Garcés para el triunfo de Alianza Lima.

“Nos robaron el partido”

El jugador cajamarquino declaró que el arbitraje favoreció a Alianza Lima. (Jax Latin Media)

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente compromiso de Alianza Lima será ante Melgar, uno de sus rivales directos en la lucha por el Torneo Apertura. El equipo de La Victoria recibirá a los arequipeños, ubicados en la cuarta posición de la tabla y a cuatro unidades de distancia, en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro está previsto para el lunes 9 de marzo a las 20:30 horas (hora peruana).

Próximo partido de UTC

UTC enfrentará a Comerciantes Unidos en la sexta jornada del Torneo Apertura. El encuentro se jugará el sábado 7 de marzo a las 13:15 horas en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, ubicado en Cutervo. Las ‘águilas cutervinas’ llegarán a este partido después de haber jugado como local ante Atlético Grau.