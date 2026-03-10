Perú Deportes

Programación de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Se viene una jornada con encuentros imperdibles: Alianza Lima defenderá el liderato en Cusco, Universitario buscará levantarse en casa, Sporting Cristal hará lo suyo en el estadio Alberto Gallardo, y mucho más

Guardar
Programación de la fecha 7
Programación de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 concluyó tras cuatro días de intensa competencia y varios resultados inesperados, dejando a los aficionados con altas expectativas para la próxima jornada. La atención ahora se dirige a la séptima jornada, que promete partidos de alto interés y podría perfilar con mayor claridad a los equipos que estarán en la pelea directa por el título de este certamen corto.

Alianza Lima se encuentra puntero y buscará defender su liderato en su condición de visita. Mientras que Los Chankas, quienes están en la segunda ubicación, hará lo suyo en Chongoyape. Por su lado, Universitario de Deportes saldrá a levantarse en el Monumental y Sporting Cristal tendrá acción ante Sport Boys en casa.

Programación de fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Viernes 13 de marzo

- FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play)

Sábado 14 de marzo

- Sport Huancayo vs ADT (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play)

- Juan Pablo II vs Los Chankas (15:15 horas / complejo deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

- Universitario de Deportes vs UTC (20:30 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play)

Domingo 15 de marzo

- Sporting Cristal vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play)

- Melgar vs Atlético Grau (13:15 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play)

- Alianza Atlético vs CD Moquegua / 15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)

- Cusco FC vs Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Programación de fecha 7 del
Programación de fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Así llegan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal a la fecha 7 del Torneo Apertura

Universitario de Deportes intentará recuperarse de la caída sufrida ante Chankas y buscará reencontrarse con la victoria en el estadio Monumental, esta vez frente a UTC, que se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada.

Por su parte, Alianza Lima llega motivado tras el triunfazo ante Melgar y ahora se prepara para enfrentar a Deportivo Garcilaso en Cusco, con el objetivo de continuar su racha positiva y consolidarse como aspirante al título.

El cuadro de Pablo Guede se impuso 3-1 y ahora es líder del campeonato nacional - Crédito: L1MAX.

Los Chankas atraviesa un gran momento y buscará confirmar su candidatura al campeonato visitando a Juan Pablo II, conjunto que también muestra regularidad con tres victorias consecutivas en las últimas fechas.

Mientras tanto, Sporting Cristal está obligado a vencer a Sport Boys para mantener vivas sus opciones en la lucha por el Torneo Apertura, sabiendo que un tropiezo podría alejarlos de la cima en esta séptima jornada.

Revive los mejores momentos del encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Atlético por la Fecha 6 de la liga. Disfruta de todos los goles, las atajadas clave y las jugadas más polémicas del partido. - Liga 1

Dónde ver los partidos de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

El canal L1 Max posee los derechos exclusivos de transmisión de los partidos de la Liga 1 2026, permitiendo a los seguidores disfrutar de todos los encuentros a través de plataformas como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y, más recientemente, Movistar TV, tras negociaciones gestionadas por 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Para quienes prefieren ver los partidos en dispositivos móviles o computadoras, la aplicación Liga 1 Play facilita el acceso a la señal en vivo. Los usuarios de Movistar también cuentan con la opción de Movistar Play, ampliando la posibilidad de seguir la competencia desde diferentes dispositivos electrónicos.

Además, Infobae Perú complementa la experiencia futbolística con una cobertura digital completa: análisis previos, actualizaciones minuto a minuto y la difusión de goles y jugadas clave directamente en su web. Así, los hinchas pueden mantenerse informados y entretenidos en cualquier momento y lugar.

L1 Max estará en la parrilla de la teleoperadora española.

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesSporting CristalLos ChankasLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Paolo Guerrero aprobó la convocatoria de Jairo Vélez y contestó si aceptaría volver a la selección peruana tras triunfo de Alianza Lima

El ‘Depredador’ fue consultado por la posible convocatoria de Mano Menezes al futbolista ecuatoriano nacionalizado peruano para los próximos amistosos de la fecha FIFA

Paolo Guerrero aprobó la convocatoria

Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partido de ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

‘Pumas’ y chorrillanas se reencontrarán en un enfrentamiento de eliminación directa. Ambos conjuntos llegan a esta instancia luego de caer en sus respectivos encuentros al finalizar la segunda fase

Universitario vs Regatas Lima: día,

Juan Reynoso se pronunció por polémico gesto tras derrota de Melgar ante Alianza Lima: “Matute es mi casa”

Luego del partido, el ‘Cabezón’ abordó la controversia con la hinchada ‘aliancista’ y admitió que el ‘rojinegro’ atraviesa un momento complicado en la Liga 1 2026

Juan Reynoso se pronunció por

Alianza Lima vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV del duelo ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Tras terminar punteros en la Fase 2, las ‘blanquiazules’ se alistan para recibir a las de Puente Piedra en la etapa decisiva rumbo al título nacional. Conoce los detalles del primer choque

Alianza Lima vs Deportivo Soan:

Cruces confirmados de cuartos final de la Liga Peruana de Vóley: así se jugarán los partidos de la fase eliminatoria

La novena fecha de la segunda fase definió las llaves de la etapa eliminatoria del campeonato nacional de vóley peruano. Ocho equipos sueñan con llegar a la final y buscar el título de Primera División

Cruces confirmados de cuartos final
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Denuncian que el TC ya

Denuncian que el TC ya tiene listo el fallo para anular la prisión preventiva de Vladimir Cerrón

¿Nivel inicial y kínder de instituciones particulares también tendrán clases virtuales este lunes? Esto dice el Gobierno

José Luna se burla de aparición de Wolfgang Grozo en encuestas: “¿Alguien sabe qué símbolo tiene? Ya se pasaron de sinvergüenzas"

Keiko Fujimori ve con cautela su ligera ventaja sobre Rafael López Aliaga y señala que no responderá insultos

Betssy Chávez podría obtener el salvocondulto a México: PJ evalúa este 13 de marzo habeas corpus a favor de la expremier

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani toma radical decisión

Suheyn Cipriani toma radical decisión tras revelarse su trabajo en el Congreso

Gabriel Calvo se retracta tras carta notarial de Carlos Zambrano por supuestas invitaciones: “Dicha afirmación es falsa”

Rubén Villar y la misteriosa cadena de transferencias de inmuebles, incluida una casa de alto valor en Miraflores

Youna confiesa que teme no volver a ver a Samahara Lobatón y a su hija: “No quiero que sea la última vez”

Samahara Lobatón responde si Bryan Torres la cuestionó por sus cariñosos ‘lives’ con Youna: ¿Qué dijo?

DEPORTES

Paolo Guerrero aprobó la convocatoria

Paolo Guerrero aprobó la convocatoria de Jairo Vélez y contestó si aceptaría volver a la selección peruana tras triunfo de Alianza Lima

Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partido de ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Juan Reynoso se pronunció por polémico gesto tras derrota de Melgar ante Alianza Lima: “Matute es mi casa”

Alianza Lima vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV del duelo ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Cruces confirmados de cuartos final de la Liga Peruana de Vóley: así se jugarán los partidos de la fase eliminatoria