Programación de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 concluyó tras cuatro días de intensa competencia y varios resultados inesperados, dejando a los aficionados con altas expectativas para la próxima jornada. La atención ahora se dirige a la séptima jornada, que promete partidos de alto interés y podría perfilar con mayor claridad a los equipos que estarán en la pelea directa por el título de este certamen corto.

Alianza Lima se encuentra puntero y buscará defender su liderato en su condición de visita. Mientras que Los Chankas, quienes están en la segunda ubicación, hará lo suyo en Chongoyape. Por su lado, Universitario de Deportes saldrá a levantarse en el Monumental y Sporting Cristal tendrá acción ante Sport Boys en casa.

Viernes 13 de marzo

- FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play)

Sábado 14 de marzo

- Sport Huancayo vs ADT (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play)

- Juan Pablo II vs Los Chankas (15:15 horas / complejo deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

- Universitario de Deportes vs UTC (20:30 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play)

Domingo 15 de marzo

- Sporting Cristal vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play)

- Melgar vs Atlético Grau (13:15 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play)

- Alianza Atlético vs CD Moquegua / 15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)

- Cusco FC vs Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Así llegan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal a la fecha 7 del Torneo Apertura

Universitario de Deportes intentará recuperarse de la caída sufrida ante Chankas y buscará reencontrarse con la victoria en el estadio Monumental, esta vez frente a UTC, que se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada.

Por su parte, Alianza Lima llega motivado tras el triunfazo ante Melgar y ahora se prepara para enfrentar a Deportivo Garcilaso en Cusco, con el objetivo de continuar su racha positiva y consolidarse como aspirante al título.

Los Chankas atraviesa un gran momento y buscará confirmar su candidatura al campeonato visitando a Juan Pablo II, conjunto que también muestra regularidad con tres victorias consecutivas en las últimas fechas.

Mientras tanto, Sporting Cristal está obligado a vencer a Sport Boys para mantener vivas sus opciones en la lucha por el Torneo Apertura, sabiendo que un tropiezo podría alejarlos de la cima en esta séptima jornada.

Dónde ver los partidos de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

El canal L1 Max posee los derechos exclusivos de transmisión de los partidos de la Liga 1 2026, permitiendo a los seguidores disfrutar de todos los encuentros a través de plataformas como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y, más recientemente, Movistar TV, tras negociaciones gestionadas por 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Para quienes prefieren ver los partidos en dispositivos móviles o computadoras, la aplicación Liga 1 Play facilita el acceso a la señal en vivo. Los usuarios de Movistar también cuentan con la opción de Movistar Play, ampliando la posibilidad de seguir la competencia desde diferentes dispositivos electrónicos.

Además, Infobae Perú complementa la experiencia futbolística con una cobertura digital completa: análisis previos, actualizaciones minuto a minuto y la difusión de goles y jugadas clave directamente en su web. Así, los hinchas pueden mantenerse informados y entretenidos en cualquier momento y lugar.

