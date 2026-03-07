Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 6 del Torneo Apertura

Alianza Lima apunta a seguir en lo más alto de la tabla, pero Melgar se plantará en el Alejandro Villanueva para recuperar la confianza. Por su lado, Universitario se mantiene a la expectativa. Conoce las ubicaciones de los 18 equipos

Guardar
Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 por la fecha 6.

La sexta jornada del Torneo Apertura 2026 entra en escena con una cartelera que amenaza con sacudir la parte alta de la tabla. Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal asumirán los roles protagónicos en una fecha clave, donde cada duelo será determinante para definir quién toma el mando en la lucha por el campeonato.

El cuadro ‘celeste’ cumplió con las expectativas y regresó a la victoria en el torneo doméstico. El equipo de Paulo Autuori derrotó por 3-1 a Alianza Atlético de Sullana. La victoria en el Alberto Gallardo se vio empañada por un acto de rascismo alertado por el brasileño Cristiano da Silva por parte del argentino Franco Coronel.

Más temprano, UTC regresó a la victoria para ocupar parcialmente la punta del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Carlos Bustos se impuso por 2-1 ante Comerciantes Unidos en Cutervo gracias a los tantos de Camacho y Núñez.

Los rimenses no pudieron de visita y terminaron cayendo 2-1 en el estadio IPD - Crédito: L1MAX.

El domingo 8 de marzo, el estadio Los Chankas de Andahuaylas será el escenario del duelo entre Los Chankas y Universitario. El conjunto local ha dado la sorpresa al colocarse en la tercera casilla, mientras que la ‘U’ ha sido criticada por el juego propuesto de Javier Rabanal, pero no ha perdido en lo que va de la temporada.

El cierre de la jornada tendrá lugar el lunes 9 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima, líder con 13 puntos, enfrentará a Melgar, equipo que ha perdido sus últimos dos cotejos y, con Juan Reynoso, intentará dar el golpe en Lima.

Los 'blanquiazules' ganaron en el último minuto con gol de Renzo Garcés en Cajamarca - Crédito: L1MAX.

El resto de la programación incluye los partidos entre Atlético Grau y FC Cajamarca (1-0), CD Moquegua frente a Sport Huancayo (2-1), Comerciantes Unidos contra UTC (1-2) y Cusco FC ante Deportivo Garcilaso (todos el sábado 5); ADT ante Juan Pablo II (domingo 8), y Cienciano frente a Sport Boys (lunes 9). Estos encuentros completan una fecha que podría dejar modificaciones importantes en la tabla de posiciones y definir nuevas tendencias en la pelea por el Torneo Apertura.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Apertura mientras se juega la fecha 6 de la Liga 1 2026.

Programación y resultado de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Viernes 6 de marzo

- Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca (Finalizado)

Sábado 5 de marzo

- CD Moquegua 2-1 Sport Huancayo (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 1-2 UTC (Finalizado)

- Sporting Cristal 3-1 Alianza Atlético (Finalizado)

- Cusco FC vs Deportivo Garcilaso (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Domingo 8 de marzo

- ADT vs Juan Pablo II (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Los Chankas vs Universitario (15:30 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

Lunes 9 de marzo

- Cienciano vs Sport Boys (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Melgar (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Programación de la fecha 6
Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Dónde ver los partidos de la Liga 1 2026

La temporada 2026 de la Liga 1 contará con transmisión televisiva a través de L1 MAX, canal vinculado a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en los principales servicios de televisión por suscripción del país, como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Los encuentros también podrán seguirse por streaming mediante Liga 1 Play, plataforma digital que ofrece acceso mediante una suscripción mensual desde S/ 22,99.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura en vivo de los partidos más destacados, incluyendo información previa, relato minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y todos los detalles del desarrollo de la jornada.

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesSporting CristalMelgarCusco FCLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Universitario vs San Martín EN VIVO: punto a punto del partidazo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

‘Pumas’ y ‘santas’ se alistan para protagonizar un duelo que acapará la atención de los fanáticos del vóley nacional. Los equipos de Francisco Hervás y Guilherme Schmitz cayeron en sus últimos encuentros ante Alianza Lima y Circolo, respectivamente

Universitario vs San Martín EN

Resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos del certamen

Sporting Cristal venció a Alianza Atlético en un duelo empañado por un acto de racismo. Durante el domingo, Universitario visitará a Los Chankas. Y el lunes, Alianza Lima se medirá con Melgar en Matute

Resultados de la fecha 6

Gustavo Zevallos reveló el insulto racista de Franco Coronel contra Cristiano da Silva en Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Al finalizar el partido, se activó el protocolo antirracista tras un insulto del jugador argentino al brasileño en el estadio Alberto Gallardo

Gustavo Zevallos reveló el insulto

Cristiano da Silva sufrió racismo y se activó protocolo: jugador de Cristal confrontó a Franco Coronel en el vestuario

El brasileño recibió un insulto racista por parte de un futbolista de Alianza Atlético. Según Gustavo Zevallos, el argentino lo llamó “macaco”

Cristiano da Silva sufrió racismo

A qué hora juega Universitario vs Los Chankas: partido en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

‘Cremas’ y ‘guerreros’ medirán fuerzas sobre el césped del Estadio Los Chankas. Se enfrentan el tercero y el cuarto en el primer certamen del año. Revisa aquí el itinerario completo del envite

A qué hora juega Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nueva encuesta de CPI confirma

Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

Corte Suprema aplica ‘ley procrimen’ que exime a partidos: Perú Libre ya no puede ser considerada una organización criminal

TC “cumple su papel” al programar audiencia exprés para Vladimir Cerrón, dice miembro de la plancha de Perú Libre

Rechazan tacha contra Delia Espinoza y confirman que enfrentará a Humberto Abanto por el decanato del CAL

Secretario general de José María Balcázar renuncia a días de ser nombrado

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina revela que Vanessa

Magaly Medina revela que Vanessa Pumarica, examiga de Pamela Franco, realizó contratos millonarios con la Municipalidad de Bellavista

Jesús Barco y su mensaje de aliento a Melissa Klug tras quedarse atrapada en isla por Guerra en Medio Oriente

Maricielo Effio explica por qué se grabó llorando en TikTok y responde a críticas sobre su vida en el extranjero

Melissa Klug revela que podría salir de las islas Maldivas tras dos semanas varada: “Con fe espero regresar”

De la recaudación de fondos al romance en TikTok: Magaly Medina cuestiona el “reality” de Samahara Lobatón y Youna

DEPORTES

Resultados de la fecha 6

Resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos del certamen

Gustavo Zevallos reveló el insulto racista de Franco Coronel contra Cristiano da Silva en Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Cristiano da Silva sufrió racismo y se activó protocolo: jugador de Cristal confrontó a Franco Coronel en el vestuario

Universitario vs San Martín EN VIVO: punto a punto del partidazo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

A qué hora juega Universitario vs Los Chankas: partido en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026