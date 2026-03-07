Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 6 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 por la fecha 6.

La sexta jornada del Torneo Apertura 2026 entra en escena con una cartelera que amenaza con sacudir la parte alta de la tabla. Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal asumirán los roles protagónicos en una fecha clave, donde cada duelo será determinante para definir quién toma el mando en la lucha por el campeonato.

El cuadro ‘celeste’ cumplió con las expectativas y regresó a la victoria en el torneo doméstico. El equipo de Paulo Autuori derrotó por 3-1 a Alianza Atlético de Sullana. La victoria en el Alberto Gallardo se vio empañada por un acto de rascismo alertado por el brasileño Cristiano da Silva por parte del argentino Franco Coronel.

Más temprano, UTC regresó a la victoria para ocupar parcialmente la punta del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Carlos Bustos se impuso por 2-1 ante Comerciantes Unidos en Cutervo gracias a los tantos de Camacho y Núñez.

Los rimenses no pudieron de visita y terminaron cayendo 2-1 en el estadio IPD - Crédito: L1MAX.

El domingo 8 de marzo, el estadio Los Chankas de Andahuaylas será el escenario del duelo entre Los Chankas y Universitario. El conjunto local ha dado la sorpresa al colocarse en la tercera casilla, mientras que la ‘U’ ha sido criticada por el juego propuesto de Javier Rabanal, pero no ha perdido en lo que va de la temporada.

El cierre de la jornada tendrá lugar el lunes 9 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima, líder con 13 puntos, enfrentará a Melgar, equipo que ha perdido sus últimos dos cotejos y, con Juan Reynoso, intentará dar el golpe en Lima.

Los 'blanquiazules' ganaron en el último minuto con gol de Renzo Garcés en Cajamarca - Crédito: L1MAX.

El resto de la programación incluye los partidos entre Atlético Grau y FC Cajamarca (1-0), CD Moquegua frente a Sport Huancayo (2-1), Comerciantes Unidos contra UTC (1-2) y Cusco FC ante Deportivo Garcilaso (todos el sábado 5); ADT ante Juan Pablo II (domingo 8), y Cienciano frente a Sport Boys (lunes 9). Estos encuentros completan una fecha que podría dejar modificaciones importantes en la tabla de posiciones y definir nuevas tendencias en la pelea por el Torneo Apertura.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Programación y resultado de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Viernes 6 de marzo

- Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca (Finalizado)

Sábado 5 de marzo

- CD Moquegua 2-1 Sport Huancayo (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 1-2 UTC (Finalizado)

- Sporting Cristal 3-1 Alianza Atlético (Finalizado)

- Cusco FC vs Deportivo Garcilaso (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Domingo 8 de marzo

- ADT vs Juan Pablo II (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Los Chankas vs Universitario (15:30 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

Lunes 9 de marzo

- Cienciano vs Sport Boys (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Melgar (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Dónde ver los partidos de la Liga 1 2026

La temporada 2026 de la Liga 1 contará con transmisión televisiva a través de L1 MAX, canal vinculado a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en los principales servicios de televisión por suscripción del país, como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Los encuentros también podrán seguirse por streaming mediante Liga 1 Play, plataforma digital que ofrece acceso mediante una suscripción mensual desde S/ 22,99.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura en vivo de los partidos más destacados, incluyendo información previa, relato minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y todos los detalles del desarrollo de la jornada.