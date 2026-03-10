Perú Deportes

Álvaro Barco advierte tras la derrota de Universitario ante Los Chankas por Liga 1 2026: “El fútbol siempre da revanchas”

El director deportivo reafirma la confianza en la plantilla e insiste que, pese a la preocupación por la primera derrota, el grupo mantiene la ilusión de reaccionar ante Universidad Técnica de Cajamarca el sábado en el Estadio Monumental

El director deportivo recalca que el fútbol siempre ofrece nuevas oportunidades y asegura que el club trabaja unido para revertir la situación, de cara al crucial enfrentamiento contra UTC de Cajamarca (X / JaxLatinMedia)

Universitario de Deportes atraviesa un momento delicado tras perder su invicto en el Torneo Apertura, resultado que reabre cuestionamientos sobre el futuro de su comando técnico y el armado del plantel. La derrota por 3-1 frente a Los Chankas ubicó a los cremas en el cuarto puesto con 11 puntos, a la espera de lo que suceda con Alianza Lima para definir si la distancia respecto al líder se amplía.

El revés no solo afectó en lo numérico, sino que encendió la discusión interna sobre posibles refuerzos y el respaldo al técnico español Javier Rabanal, cuando faltan pocos días para el cierre de inscripciones de futbolistas en el campeonato local. La directiva de Universitario confirmó que evalúa la llegada de un nuevo jugador antes del 15 de marzo, fecha límite para sumar refuerzos.

En ese sentido, Álvaro Barco, director deportivo, sostuvo que existe la posibilidad de incorporar talento adicional si surge una opción adecuada, aunque aclaró que no hay negociaciones avanzadas hasta el momento. La figura de Bryan Reyna, ex Alianza Lima, es una de las alternativas consideradas en los últimos días, mientras el club mantiene en reserva los detalles sobre eventuales movimientos en el mercado.

Evalúan la continuidad de Javier Rabanal tras el revés ante Los Chankas

Tras la caída frente a Los Chankas, el nombre de Javier Rabanal quedó en el centro del debate, aunque desde la dirigencia de Universitario descartaron cambios inmediatos. (Universitario de Deportes)

El tropiezo ante Los Chankas ha generado dudas entre hinchas y analistas sobre la labor de Javier Rabanal al frente del equipo. Diversos sectores cuestionan la continuidad del entrenador debido a los resultados obtenidos en las primeras seis jornadas del torneo. Frente a este escenario, Álvaro Barco fue enfático sobre el respaldo institucional: “Esa pregunta está fuera de todo contexto. Todos estamos sujetos a evaluaciones, pero el fútbol te da revanchas y mantenemos la ilusión para el próximo partido”, declaró el directivo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Rabanal, por su parte, defendió el planteamiento ofensivo del equipo tras la caída ante Los Chankas. Según declaraciones que dio asu arribo a Lima, el técnico afirmó: “El partido no era para 3-1. La hinchada exige que ataquemos y eso hicimos. Nadie puede decir que nos replegamos. Considero que el resultado no refleja lo visto en el campo”. El técnico español enfatizó que el grupo analizará el partido y que el objetivo de Universitario sigue intacto en el campeonato.

Lesiones y calendario: factores que condicionan al plantel

El estado físico de algunos futbolistas preocupa en Universitario, que afronta semanas decisivas en el campeonato con un calendario exigente y varias molestias en el plantel. (Universitario de Deportes)

Las lesiones continúan preocupando al entorno de Universitario en medio de la exigencia del calendario. Álvaro Barco informó sobre la situación del argentino Héctor Fertoli, quien sufrió un impacto durante la jugada del gol de Lizandro Alzugaray contra FC Cajamarca.

Fértoli tuvo un golpe justo en la acción del gol. Esperamos contar con él el sábado. El jugador está ansioso por volver y, en principio, no parece algo de gravedad”, explicó el director deportivo.

El próximo compromiso de Universitario será ante UTC de Cajamarca el sábado 14 de marzo a las 20:30, en el Estadio Monumental. Barco reconoció que la derrota representa un golpe anímico para el grupo: “Es la primera derrota del año y siempre genera preocupación, pero el fútbol da revanchas y tenemos una oportunidad el sábado que no podemos desaprovechar”. El cuerpo técnico y la directiva coinciden en que la recuperación de jugadores clave será fundamental para revertir la tendencia negativa.

Sanciones bajo análisis

El club crema espera la decisión de la comisión de justicia sobre posibles castigos a jugadores y al comando técnico. (X)

Por otro lado, y fuera del terreno de juego, la comisión de justicia de la Federación Peruana de Fútbol analiza posibles sanciones a Jairo Concha, Caín Fara y al propio Javier Rabanal por incidentes registrados al cierre del partido frente a Sporting Cristal. Barco manifestó su inquietud sobre los potenciales castigos, señalando el impacto que tendrían tanto en la disponibilidad de futbolistas como en la imagen del torneo.

El director deportivo fue categórico: “Me preocuparía mucho que se apliquen sanciones, no solo por la ausencia de los jugadores, sino por el precedente negativo que podría instalarse en el campeonato. Esperamos que la comisión de justicia actúe con coherencia y no permita intervenciones externas que afecten la competencia”.

En medio de la tensión, la directiva de Universitario remarcó la necesidad de mantener la cohesión interna y trabajar en conjunto para superar este periodo adverso, mientras la hinchada espera una reacción inmediata en el próximo partido.

