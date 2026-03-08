Perú Deportes

Gol de Abdiel Ayarza con curiosa celebración para 2-1 de Los Chankas ante Universitario por Liga 1 2026

El equipo andahuaylino logró el segundo tanto ante los cremas por medio del panameño Adbiel Ayarza tras un desborde de Marlon Torres

Abdiel Ayarza aumentó el marcador en Andahuaylas para que su equipo que ponga 2-1 - Crédito: L1MAX.

Sorpresa en Andahuaylas. Y es que Los Chankas lograron ponerse en ventaja 2-1 frente a Universitario de Deportes en un partido válido por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Max.

La jugada ocurrió a los 71 minutos cuando el colombiano Marlon Torres tomó el balón y, con una serie de movimientos de cintura, se deshizo de Fara para pasarle el balón a Adbiel Ayarza y que el panameño coloque el segundo gol del cuadro local.

El gol resaltó por la destreza técnica de Torres para burlar la marcación del defensa crema y dejar totalmente solo al centroamericano que no tuvo ningún tipo de problemas para quedar solo, a pesar de la marca de Anderson Santamaría e Inga que lo pierden, y colocó el parcial dos a uno a favor del elenco andahuaylino.

Puntero momentáneo

El equipo representante de Andahuaylas
El equipo representante de Andahuaylas se instaló en la cima gracias a su triunfo ante Universitario de Deportes, manteniéndose invicto y consiguiendo una campaña histórica con cuatro victorias y dos empates en el arranque de la liga (Facebook / Liga1TeApuesto)

Con este resultado, Los Chankas no solo suman tres puntos que son de oro ante un rival que viene de ser tricampeón del torneo nacional. Además, los ‘Guerreros Chankas’ se ubican en solitario la punta del Apertura con 14 puntos, uno más que su más cercano perseguidor UTC.

Sin embargo, esto podría cambiar el día de mañana lunes cuando Alianza Lima reciba a un alicaído Melgar de Arequipa desde las 8:30 pm en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Y es que si los ‘blanquiazules’ logran los tres puntos, serán ellos los nuevos líderes del primer torneo del año, jugadas las seis primeras fechas del mismo.

Campaña de ensueño

El club Los Chankas, representante de Andahuaylas, ha sorprendido en el arranque del Torneo Apertura 2026 al mantenerse invicto en seis partidos y posicionarse en la cima del campeonato peruano. Gracias a cuatro victorias y dos empates, el equipo ha acumulado 14 puntos, relegando a UTC y Alianza Lima a posiciones secundarias. La victoria más resonante fue la obtenida ante Universitario de Deportes, vigente campeón, por 3-1 en condición de local, lo que permitió a Los Chankas tomar el primer lugar de la Liga 1.

Durante las seis primeras fechas, Los Chankas registraron triunfos frente a Alianza Atlético, Sport Huancayo, FBC Melgar y Universitario, y empataron con Sport Boys y Comerciantes Unidos. Este rendimiento les otorga la ventaja en la tabla general con 14 unidades, seguidos por UTC y Alianza Lima con 13 puntos, aunque este último tiene un partido pendiente. Universitario, tras la derrota, quedó con 11 puntos, mientras Juan Pablo II suma 10.

Resultados y desempeño en cada jornada

Los Chankas protagonizaron la gran
Los Chankas protagonizaron la gran sorpresa de la sexta fecha derrotando a Universitario de Deportes, sumando catorce puntos y transformándose en el equipo a vencer en el inicio del Apertura 2026 (Facebook / Liga1TeApuesto)

El conjunto de Andahuaylas inició su campaña con un empate 1-1 ante Sport Boys como visitante. En la segunda jornada, venció por la mínima diferencia a Alianza Atlético en su estadio. Luego, igualó nuevamente 1-1 con Comerciantes Unidos en condición de visitante. En la cuarta fecha, superó por 3-2 a Sport Huancayo en un encuentro disputado en casa. Posteriormente, se impuso 2-1 a FBC Melgar en la propia Arequipa. Finalmente, la victoria 3-1 ante Universitario consolidó su liderazgo.

Abdiel Ayarza fue protagonista en el partido frente al campeón, al marcar el segundo tanto de su equipo. Marlon Torres aseguró el triunfo con el tercer gol, mientras que la sólida actuación colectiva del equipo fue reconocida por la afición local.

Tabla de posiciones y próximos compromisos

Con seis fechas sin perder,
Con seis fechas sin perder, la escuadra de Andahuaylas confirma su gran momento tras vencer a Universitario, acumulando catorce unidades y relegando a sus rivales directos en el campeonato nacional (Facebook / Liga1TeApuesto)

Tras la sexta fecha, Los Chankas encabezan la clasificación con 14 puntos, seguidos de cerca por UTC y Alianza Lima con 13. Universitario y Juan Pablo II completan el top cinco. El siguiente reto para el equipo de Andahuaylas será como visitante ante Juan Pablo II el sábado 14 de marzo a las 15:15, en el marco de la séptima jornada del Apertura.

En las fechas siguientes, el conjunto dirigido por el comando técnico buscará mantener el liderato frente a Sporting Cristal, FC Cajamarca y Cienciano, alternando partidos como local y visitante.

