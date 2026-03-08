Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El plantel de Universitario no bien pisó la ciudad de Andahuaylas recibió una espléndida bienvenida de parte de sus fieles simpatizantes.
¡Día de partido! Universitario de Deportes visitará hoy, domingo 8 de marzo, a Los Chankas en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este compromiso comenzará a las 15:30 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio de Los Chankas, situado en la altura de Andahuaylas.
En su última presentación, el conjunto dirigido por Javier Rabanal enfrentó dificultades para imponerse ante un FC Cajamarca que mostró resistencia en el Estadio Monumental. Lisandro Alzugaray anotó su primer gol con la camiseta ‘crema’ y aseguró la victoria de los locales.
El equipo de Odriozola busca sumar en un escenario que no le ha resultado favorable en las dos temporadas anteriores. Desde el ascenso de Los Chankas a la primera división, Universitario solo logró un empate en dos encuentros: 0-0 en 2024 y una derrota por 3-1 en 2025.
A ello hay que sumarle que los ‘merengues’ cuentan con muchas bajas. Horacio Calcaterra, Edison Flores, Héctor Fertoli y Sekou Gassama no viajaron a Andahuaylas. El delantero senegalés suma su tercera ausencia en la convocatoria del vigente tricampeón, desatando múltiples críticas hacia la directiva del club.
Por su parte, Los Chankas sorprendieron al derrotar a Melgar en Arequipa. El equipo de Walter Paolella logró una remontada en los minutos finales con un doblete del panameño Abdiel Ayarza, quien se destacó como la figura del partido.
En la antesala al duelo frente a Universitario, Paolella señaló que la propuesta de los ‘merengues’ resulta predecible, ya que sostienen un mismo estilo de juego exitoso desde hace tres temporadas. “Verlos jugar tantos partidos de la misma forma, en cierto modo facilita el trabajo a los técnicos”, declaró en el programa ‘Linkeados’.
El equipo que se imponga en el encuentro entre la ‘U’ y Los Chankas asumirá provisionalmente el liderato de la tabla de posiciones, a la espera del resultado del duelo entre Alianza Lima y Melgar, que se disputará el lunes 9 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva.
El partido está programado para iniciar a las 15:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos; a las 16:30 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 17:30 horas de Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina.
L1 Max cuenta con los derechos exclusivos de la Liga 1 2026 y emitirá en vivo el encuentro entre Universitario y Los Chankas. El canal puede verse en las principales compañías de televisión, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, entre otras. También brinda la posibilidad de seguir el partido mediante la aplicación Liga 1 Play.
Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral del enfrentamiento, incluyendo la previa, el minuto a minuto, los goles, las incidencias, declaraciones y todos los detalles a través de su página web.
- Universitario de Deportes: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera. DT: Javier Rabanal.
- Los Chankas: Hairo Camacho; Michael Kaufman, Jorge Palomino, Kelvin Sánchez, Adrián Quiroz; Franco Torres, Oshiro Takeuchi, David Gonzáles, Brian Guevara; Carlos Pimienta y Jarlin Quintero. DT: Walter Paolella.