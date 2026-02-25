Perú Deportes

Universitario enfrenta problemas por Matías Di Benedetto: nacionalización sin fecha definida y plantel con cupos de extranjeros completos

El defensor argentino aún no ha debutado en la Liga 1 2026, ya que sigue a la espera de obtener su DNI para poder ser registrado como jugador peruano

Este fin de semana se disputará la fecha 5 del Torneo Apertura y Matías Di Benedetto aún no ha podido sumar minutos con Universitario de Deportes en la temporada 2026. El defensor se encuentra en pleno proceso de nacionalización para poder ser inscrito y jugar como peruano, situación que podría perjudicar tanto a él como al club ‘crema’.

Según el periodista deportivo Gustavo Peralta, de L1 Max, existe preocupación en torno a la situación de Di Benedetto. Aunque el defensor aprobó el examen de conocimiento en segunda instancia a principios de febrero, al cierre del mes todavía no hay información sobre la ceremonia que formalizaría la obtención del DNI peruano.

En ese contexto, Peralta consultó con integrantes de Universitario respecto al avance del trámite de nacionalización. Le informaron que no hay novedades y que siguen a la espera de una respuesta por parte de Migraciones, organismo encargado de otorgar el documento de identidad a los extranjeros. Esta problemática afecta no solo al tricampeón, sino también a otros clubes del fútbol peruano.

“Sobre el tema del DNI, conversé con personas vinculadas a la Dirección Deportiva y les consulté cómo van a proceder, ya que Migraciones aún no se pronuncia al respecto. Les pregunté si contaban con alguna fecha estimada y respondieron que no, que están a la espera, igual que otros clubes en situaciones similares, para ver si reciben una respuesta”, señaló el reportero en la última edición de Hablemos de Max.

Además, Peralta indagó sobre las alternativas en caso de que la nacionalización de Di Benedetto no se concrete antes del cierre del libro de pases, el 15 de marzo. De acuerdo con su fuente, Universitario no dejaría desamparado al futbolista argentino y continuaría cubriendo su ficha, aunque solo pueda debutar en el Torneo Clausura, previsto para julio de este año.

“También consulté qué ocurriría si llega la quincena de marzo, cuando cierre el libro de pases, y aún no hay solución. Señalaron que tanto el jugador como el club se verían perjudicados y que en ese caso tendrían que evaluar los pasos a seguir. Aclararon que no habrá desamparo para Di Benedetto, quien tiene contrato vigente con Universitario, pero manifestaron su preocupación, ya que hay otros casos similares, como el de los jugadores de Los Chankas”, finalizó.

Universitario enfrenta complicaciones por Matías Di Benedetto: nacionalización sin fecha definida y plantel con cupos de extranjeros completos.

