Universitario empató con César Vallejo en amistoso: los golazos de Yuriel Celi y canterano Christopher Loayza

Con un equipo alternativo, los ‘cremas’ enfrentaron a la UCV, dirigida por ‘Chemo’ del Solar, que estuvo cerca de quedarse con la victoria en Campo Mar

El mediocampista peruano marcó el 1-1 momentáneo en amistoso realizado en Campo Mar. Créditos: Youtube / Universitario.

El miércoles 4 de marzo, Universitario de Deportes igualó 2-2 ante la Universidad César Vallejo en un amistoso disputado en las instalaciones de Campo Mar. Yuriel Celi y el canterano Christopher Loayza anotaron para evitar la derrota del equipo dirigido por Javier Rabanal.

La ‘U’ presentó un once alternativo, con el objetivo de dar minutos a los suplentes o a los jugadores que tuvieron poca participación en la reciente victoria 1-0 frente a FC Cajamarca, en el duelo válido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Bajo esa premisa, el técnico español alineó a Miguel Vargas en el arco; Hugo Ancajima, Joaquín Verde (categoría 2007), Paolo Reyna y César Inga en defensa; Jorge Murrugarra, Miguel Silveira, Yuriel Celi y Christopher Loayza (2007) en el mediocampo; Adrián Cáceres (2007) y José Rivera en el ataque.

El conjunto ‘merengue’ inició el partido en desventaja, tras un gol de Osnar Noronha. El atacante de la UCV capitalizó un error de Hugo Ancajima, quien, al intentar alejar el peligro, terminó entregando el balón. El arquero Miguel Vargas intentó cortar la jugada, pero su defensor desvió la pelota y se la dejó servida al rival, que quedó solo frente al arco y definió sin oposición.

Universitario empató el marcador con un gol de Yuriel Celi antes del cierre del primer tiempo. El exjugador de Academia Cantolao recuperó el esférico tras un rebote, eludió la marca de un rival y definió al segundo poste. El portero de la UCV no logró reaccionar y solo observó cómo el balón ingresaba al arco.

En la segunda mitad, el equipo de ‘Chemo’ del Solar volvió a ponerse en ventaja con un tanto de Frank Ysique. El mediocampista ingresó al área y quedó mano a mano con el arquero Miguel Vargas, definiendo con un remate entre las piernas del guardameta para establecer el 2-1 parcial en el complejo deportivo de Lurín.

Christopher Loayza, canterano de 18 años, selló el empate 2-2 y anotó su primer gol con Universitario. El juvenil aprovechó un pase al ras de Jorge Murrugarra, superó en velocidad a un defensor y anticipó al portero, a quien dejó atrás antes de definir con el arco vacío. Con ese tanto concluyó el amistoso para los ‘cremas’.

El joven de 18 años marcó el 2-2 definitivo en el partido amistos. Créditos: Youtube / Universitario.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes continúa su preparación para el exigente duelo frente a Los Chankas, que se disputará en la altura de Andahuaylas. El encuentro, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura, está previsto para el domingo 8 de marzo a las 15:30 horas de Perú en el estadio de Los Chankas.

