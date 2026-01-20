Golazo de Matías Di Benedetto en el Universitario vs Melgar: anotó con violento cabezazo en el amistoso de pretemporada 2026

El defensa anotó de cabeza el 1-0 de los 'cremas'. (Video: Universitario)

El martes 20 de enero, Universitario de Deportes recibió a Melgar en el estadio Monumental como parte de sus amistosos de la pretemporada 2026. Los ‘cremas’ abrieron el marcador con un golazo de Matías Di Benedetto tras un buen servicio de Hugo Ancajima desde el tiro de esquina.

Los dirigidos por Javier Rabanal salieron con todo en su cancha. En un partido de ida y vuelta, consiguieron romper la igualdad a los 9 minutos de juego. Ancajima ganó un córner al proyectarse por la banda derecha y él mismo -de manera inusual- ejecutó la pelota quieta.

El carrilero mandó la pelota con dirección al punto de penal y ahí apareció Di Benedetto para anticipar a los defensores arequipeños e impactar la redonda con un violento cabezazo. La redonda terminó ingresando pegado al segundo poste, dejando sin opción al guardameta Jorge Cabezudo.

Matías Di Benedetto marcó el primer gol de la ‘U’ durante el 2026, debido a que en el primer amistoso ante Sport Boys terminó 1-0 a favor del rival. El defensor viene sumando méritos para quedarse como titular en el esquema del técnico español esta temporada.

Equipo titular de Universitario ante Melgar

Javier Rabanal viene bosquejando lo que será su once en el debut de Liga 1 2026 ante ADT. En este encuentro amistoso ante Melgar, paró la siguiente alineación con muchas modificaciones en las diferentes líneas del elenco ‘merengue’:

Diego Romero se situó bajo los tres palos; Caín Fara, Matías Di Benedetto y Anderson Santamaría conformaron la línea de tres defensiva; mientras que José Carabalí y Hugo Ancajima se desempeñaron como carrileros.

Después, en el mediocampo, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra y Jairo Concha se ubicaron. Finalmente, la dupla ofensiva -que se perfila como titular para el estreno en el campeonato- fue Alex Valera y Edison Flores.

Caín Fara fue una de las novedades en la oncena titular de Universitario en el duelo ante Melgar.

Golazo de Jairo Concha para el 2-0 de Universitario

El primer tiempo terminó con 1-0 a favor de Universitario. Los ‘estudiantiles’ aumentarían la ventaja en el arranque de la segunda parte con un golazo de Jairo Concha desde fuera del área. El mediocampista tomó el balón y -con mucha confianza- le pegó fuerte para vencer al arquero de Melgar y colocar el segundo en Ate.

Gran definición del volante para el 2-0 de los 'cremas'. (Video: Universitario)

Di Benedetto, en medio de la polémica por el cupo de extranjeros

Para esta temporada, la Liga 1 y la mayoría de clubes decidieron aumentar el cupo de extranjeros, pasando de seis a siete en cancha. Esto favoreció a muchos de los conjuntos que buscaban seguir reforzando, sobre todo para competir en los torneos internacionales, como es el caso de Universitario de Deportes.

La ‘U’ alcanzó los siete plazas con las contrataciones de Héctor Fértoli, Sekou Gassama, Caín Fara y Lisandro Alzugaray, considerando que tienen en su plantilla a José Carabalí, Williams Riveros y Matías Di Benedetto. Sin embargo, incorporó a un nuevo foráneo en las últimas horas: el brasileño Miguel Silveira.

Esto desató la controversia en redes sociales y los diferentes programas deportivos. Y es que se tenía previsto que los ‘cremas’ liberen dos cupos con las nacionalizaciones de Riveros y Di Benedetto, pero los dos desaprobaron el exámen de conocimiento y deberán tomarlo de nuevo a fines de enero.

Universitario tomó una firme postura sobre esta problemática: no inscribirá al paraguayo ni al argentino como extranjeros y le dará prioridad a sus nuevas contrataciones. Esto, de acuerdo al periodista Carlos Univazo, va respaldado con la cláusula que existe en el contrato de ambos futbolistas, que señala que deberán obtener el DNI peruano para seguir en el cuadro de Ate.

Los dos defensores solo serán inscritos como peruanos en esta Liga 1 2026. (Twitter)