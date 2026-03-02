Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos de hoy, horarios y canales TV

Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

La sexta jornada del Apertura en la Liga 1 2026 se presenta con una lucha feroz en la cima de la clasificación. Tras la reciente victoria de Alianza Lima sobre UTC, la tabla ha experimentado cambios significativos, intensificando la disputa entre los candidatos al título. La fecha se desarrollará a lo largo de cuatro días, con encuentros clave que prometen sacudir el orden de los equipos en la tabla general.

Viernes 6 de marzo

Las acciones se ponen en marcha este viernes 6 de marzo en el estadio Campeones del 36, donde Atlético Grau recibirá al FC Cajamarca. Para el conjunto piurano, los tres puntos son vitales para abandonar el fondo de la tabla. El duelo representa el último de Ángel Comizzo al mando de los ‘albos’. Por su parte, la escuadra cajamarquina llega con la consigna de elevar su nivel de juego y escalar posiciones.

Sábado 7 de marzo

El sábado ofrece una agenda cargada de partidos. CD Moquegua abrirá la jornada recibiendo a Sport Huancayo en el estadio 25 de Noviembre de Moquegua. Más tarde, Comerciantes Unidos será local ante UTC en el Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. La atención se desplazará al estadio Alberto Gallardo, escenario de uno de los encuentros más esperados: Sporting Cristal ante Alianza Atlético. Los ‘rimenses’ vienen de caer en su visita ante el ‘rojo matador’, alejándose considerablemente de la parte alta, por lo que los tres puntos son necesarios ante su hinchada. A mitad de semana, el equipo de Paulo Autuori chocará ante Carabobo FC por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores.

Los rimenses no pudieron de visita y terminaron cayendo 2-1 en el estadio IPD - Crédito: L1MAX.

En el último turno del sábado, el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco recibirá el duelo entre Cusco FC y Deportivo Garcilaso. Este choque regional suele presentar un alto nivel de intensidad y representa una oportunidad para que ambos equipos mejoren su posición en la tabla, sobre todo, para los ‘dorados’, que se encuentran en la antepenúltima casilla.

Domingo 8 de marzo

En esta fecha se disputarán dos encuentros. ADT recibirá a Juan Pablo II en el estadio Unión Tarma, en una jornada donde ambos conjuntos necesitan sumar para no alejarse de los puestos de clasificación.

El plato fuerte dominical será el partido entre Los Chankas y Universitario en Andahuaylas. La localía de los ‘guerreros’ se ha convertido en un factor importante, ya que el equipo no ha perdido en lo que va de la temporada y está en el tercer puesto. Por su parte, la ‘U’ busca mantener su regularidad y acortar distancia con el líder Alianza Lima, lo que convierte este enfrentamiento en uno de los más atractivos de la fecha.

El cuadro 'crema' se impuso 1-0 con golazo de Lisandro Alzugaray en el estadio Monumental - Crédito: L1MAX.

Cierre de infarto: Lunes 9 de marzo

La jornada se cierra el lunes 9 de marzo con dos partidos. Primero, Cienciano chocará en casa con Sport Boys. En tanto, el cierre de la fecha estará a cargo de Alianza Lima y Melgar en el estadio Alejandro Villanueva. Este encuentro adquiere una relevancia especial por el momento que atraviesan los ‘victorianos’, que llegan tras tomar la punta y necesitan consolidar su posición frente a un ‘rojinegro’ que perdió sus últimos dos cotejos y hay dudas por una mejora.

Cabe mencionar, que la totalidad de los partidos de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitida por L1 MAX, canal encargado de la cobertura exclusiva del certamen, al igual que por la plataforma de streaming, Liga 1 Play.

Fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: Horarios de los partidos

Viernes 6 de marzo

- Atlético Grau vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

Sábado 5 de marzo

- CD Moquegua vs Sport Huancayo (11:00 horas / estadio 25 de Noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs UTC (13:15 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Sporting Cristal vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Cusco FC vs Deportivo Garcilaso (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Domingo 8 de marzo

- ADT vs Juan Pablo II (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Los Chankas vs Universitario (15:30 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

Lunes 9 de marzo

- Cienciano vs Sport Boys (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Melgar (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1