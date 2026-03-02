Perú Deportes

Alianza Lima cayó frente a la César Vallejo en partido amistoso a puertas cerradas en Matute: Paolo Guerrero y Federico Girotti fueron titulares

Parece claro que el club ‘íntimo’ no logra establecer una ideario de juego. El tropiezo reciente, con un equipo mixto, tan solo enciende más las alarmas alrededor de Pablo Guede en la parcela técnica

César Vallejo se llevó un partido amistoso contra Alianza Lima, en Matute. - Crédito: UCV

Las jornadas de entrenamiento en Alianza Lima se convierten también en una clara alternativa para disputar algunos partidos amistosos con oponentes de menor rango, con el afán de que todos los integrantes del plantel cuenten con un rodaje importante pensando en los cruces oficiales del Apertura 2026.

De tal manera que arrancando marzo, el entrenador Pablo Guede, quien continúa siendo cuestionado por el aficionado de a pie por su estilo irresoluto, aprobó un enfrentamiento de práctica contra la Universidad César Vallejo, contrincante que actualmente se prepara para enfrentar un nuevo ciclo en la Liga 2, dándole oportunidades a aquellos futbolistas que no han gozado de muchos minutos durante su gestión.

Noronha cercado por Carbajal en un ataque. Crédito: UCV

Sin embargo, el plan trazado por el comando técnico de los ‘íntimos’ no dio los réditos esperados y contra todo pronóstico sufrieron un fuerte revés jugando un partido con dos tiempos de 30 minutos, en un estadio Alejandro Villanueva a puertas cerradas. El resultado acabó con una derrota por margen mínimo (1-2) que tuvo como único goleador a Kevin Quevedo.

Conviene mencionar que Guede contó con opciones abiertas de puntuales con experiencia como Paolo Guerrero, quien poco o nada influyó en el trámite de otro cuestionado envite. Federico Girotti también participó, pero su presencia en el área fue residual. Así las cosas, los llamados a colocar la pólvora en ataque estuvieron irreconocibles contra un oponente que se tomó muy en serio su examinatorio.

En principio, José Guillermo del Solar mandó al campo de juego a su mejor oncena, la misma que se alista para el debut en el ascenso de Perú. Jefferson Nolasco, Ángel Romero, Frank Ysique y Miguel Cornejo fueron los rostros más elocuentes. Los goles de la victoria, entretanto, fueron concretados por Osnar Noronha y Sebastián Osorio.

El tropiezo acontecido en La Victoria debe obligar al CT del club ‘blanquiazul’ a sacar conclusiones inmediatas con la finalidad de no repetir los mismos fallos dentro del circuito oficial, donde se ha establecido como líder en solitario en una línea invicta.

Noronha disputando una pelota con Guerrero. - Crédito: UCV

