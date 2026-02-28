Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡Día de partido! Alianza Lima visitará hoy, sábado 28 de febrero, a UTC por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este compromiso está programado para iniciar a las 13:15 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.
Alianza Lima llega a este cotejo luego de una ajustada victoria por 1-0 ante Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva. El tanto de Renzo Garcés fue determinante para que el equipo dirigido por Pablo Guede dejara atrás la eliminación en la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo, resultado que había golpeado el ánimo del plantel y la hinchada. Con este triunfo, los ‘blanquiazules’ se consolidan en los puestos de vanguardia del Torneo Apertura, ocupando el tercer lugar de la tabla con 10 puntos, por debajo de Los Chankas y el propio ‘gavilán del norte’, que lideran provisionalmente la clasificación.
Para el duelo ante los cajamarquinos, el entrenador argentino se verá obligado a introducir variantes en el equipo titular debido a molestias físicas que afectan a algunos jugadores clave. La presencia de Paolo Guerrero desde el inicio es una de las principales dudas, ya que el delantero arrastra una sobrecarga y será evaluado hasta último momento. El cuerpo técnico analiza opciones en ataque y en el mediocampo para mantener la competitividad y seguir sumando en la lucha por el primer lugar.
UTC llega a este partido con Alianza Lima manteniendo su invicto en el Torneo Apertura. El equipo cajamarquino debutó con una victoria por 2-0 ante Atlético Grau, luego superó 3-2 a Deportivo Moquegua y sorprendió al imponerse 1-0 frente a Cusco FC. En su última presentación, consiguió un empate 2-2 como visitante ante ADT en Tarma.
Con estos resultados, UTC suma 10 puntos y se ubica en la segunda posición de la tabla, solo detrás de Los Chankas. Una victoria ante Alianza Lima le permitiría recuperar el primer lugar y consolidar su buen inicio de temporada.
El equipo dirigido por Carlos Bustos, técnico argentino que se consagró campeón con Alianza Lima en 2021, busca aprovechar su experiencia para mantener la regularidad y continuar en la pelea por el liderato. El ‘gaucho’ conoce bien el entorno blanquiazul y ahora tratará de obtener un resultado positivo en el Héroes de San Ramón.
El encuentro comenzará a las 13:15 horas de Perú. Con respecto a otros países, arrancarán de la siguiente manera: a las 12:15 horas de México; a las 13:15 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos; a las 14:15 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 15:15 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.
L1 Max tiene todos los derechos de transmisión del campeonato peruano. Por ese motivo, pasará el Alianza Lima vs UTC por su señal de manera exclusiva. Este canal se puede encontrar en las parrillas de las diferentes teleoperadoras, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win, Movistar y otras más.
También, cuenta con una plataforma de streaming llamada Liga 1 Play, que se puede reproducir en distintos aparatos tecnológicos, tales como celulares, tablets, computadoras, televisores y entre otros más. Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura total de este duelo en su página web con la previa y el minuto a minuto. Todos los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más. No te lo puedes perder.
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Gianfranco Chavez, Renzo Garcés, Cristian Carbajal; Esteban Pavez, Alan Cantero, Jairo Vélez, Luis Advíncula, Eryc Castillo y Luis Ramos. DT: Pablo Guede.
- UTC: Angelo Campos; Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro; David Dioses, Luis Arce, Marcos Lliuya, David Camacho; Marlon de Jesús y Adolfo Muñoz. DT: Carlos Bustos.