Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima llega a este cotejo luego de una ajustada victoria por 1-0 ante Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva. El tanto de Renzo Garcés fue determinante para que el equipo dirigido por Pablo Guede dejara atrás la eliminación en la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo, resultado que había golpeado el ánimo del plantel y la hinchada. Con este triunfo, los ‘blanquiazules’ se consolidan en los puestos de vanguardia del Torneo Apertura, ocupando el tercer lugar de la tabla con 10 puntos, por debajo de Los Chankas y el propio ‘gavilán del norte’, que lideran provisionalmente la clasificación.