Perú Deportes

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El estadio Héroes de San Ramón vivirá un duelo directo por el primer lugar de la tabla de posiciones. Sigue todas las incidencias

Guardar
02:42 hsHoy

¡Día de partido! Alianza Lima visitará hoy, sábado 28 de febrero, a UTC por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este compromiso está programado para iniciar a las 13:15 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.

02:41 hsHoy

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima llega a este cotejo luego de una ajustada victoria por 1-0 ante Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva. El tanto de Renzo Garcés fue determinante para que el equipo dirigido por Pablo Guede dejara atrás la eliminación en la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo, resultado que había golpeado el ánimo del plantel y la hinchada. Con este triunfo, los ‘blanquiazules’ se consolidan en los puestos de vanguardia del Torneo Apertura, ocupando el tercer lugar de la tabla con 10 puntos, por debajo de Los Chankas y el propio ‘gavilán del norte’, que lideran provisionalmente la clasificación.

Para el duelo ante los cajamarquinos, el entrenador argentino se verá obligado a introducir variantes en el equipo titular debido a molestias físicas que afectan a algunos jugadores clave. La presencia de Paolo Guerrero desde el inicio es una de las principales dudas, ya que el delantero arrastra una sobrecarga y será evaluado hasta último momento. El cuerpo técnico analiza opciones en ataque y en el mediocampo para mantener la competitividad y seguir sumando en la lucha por el primer lugar.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 ante los 'rosados' en un duelo que dará mucho que hablar en la semana - Crédito: L1MAX.
02:37 hsHoy

¿Cómo llega UTC?

UTC llega a este partido con Alianza Lima manteniendo su invicto en el Torneo Apertura. El equipo cajamarquino debutó con una victoria por 2-0 ante Atlético Grau, luego superó 3-2 a Deportivo Moquegua y sorprendió al imponerse 1-0 frente a Cusco FC. En su última presentación, consiguió un empate 2-2 como visitante ante ADT en Tarma.

Con estos resultados, UTC suma 10 puntos y se ubica en la segunda posición de la tabla, solo detrás de Los Chankas. Una victoria ante Alianza Lima le permitiría recuperar el primer lugar y consolidar su buen inicio de temporada.

El equipo dirigido por Carlos Bustos, técnico argentino que se consagró campeón con Alianza Lima en 2021, busca aprovechar su experiencia para mantener la regularidad y continuar en la pelea por el liderato. El ‘gaucho’ conoce bien el entorno blanquiazul y ahora tratará de obtener un resultado positivo en el Héroes de San Ramón.

Marlon de Jesús es la
Marlon de Jesús es la principal carta de gol de UTC.
02:35 hsHoy

Horarios del Alianza Lima vs UTC

El encuentro comenzará a las 13:15 horas de Perú. Con respecto a otros países, arrancarán de la siguiente manera: a las 12:15 horas de México; a las 13:15 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos; a las 14:15 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 15:15 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

02:26 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs UTC

L1 Max tiene todos los derechos de transmisión del campeonato peruano. Por ese motivo, pasará el Alianza Lima vs UTC por su señal de manera exclusiva. Este canal se puede encontrar en las parrillas de las diferentes teleoperadoras, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win, Movistar y otras más.

También, cuenta con una plataforma de streaming llamada Liga 1 Play, que se puede reproducir en distintos aparatos tecnológicos, tales como celulares, tablets, computadoras, televisores y entre otros más. Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura total de este duelo en su página web con la previa y el minuto a minuto. Todos los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más. No te lo puedes perder.

Alianza Lima y UTC chocan
Alianza Lima y UTC chocan por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
02:25 hsHoy

Posibles alineaciones: Alianza Lima vs UTC

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Gianfranco Chavez, Renzo Garcés, Cristian Carbajal; Esteban Pavez, Alan Cantero, Jairo Vélez, Luis Advíncula, Eryc Castillo y Luis Ramos. DT: Pablo Guede.

- UTC: Angelo Campos; Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro; David Dioses, Luis Arce, Marcos Lliuya, David Camacho; Marlon de Jesús y Adolfo Muñoz. DT: Carlos Bustos.

Temas Relacionados

Alianza LimaUTCLiga 1peru-deportes

Últimas noticias

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tras su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, los ‘cerveceros’ visitarán al ‘rojo matador’ en busca de su segunda victoria en el campeonato nacional. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Melgar sufrió remontada ante Los Chankas. Alianza Lima y Sporting Cristal juegan mañana sábado 28 de febrero, mientras que Universitario lo hará el domingo 1 de marzo

Tabla de posiciones de la

Melgar volvió a sufrir remontada: Los Chankas ganaron con doblete de Abdiel Ayarza y son líderes de la Liga 1 2026

Los ‘guerreros’ solo necesitaron ocho minutos para darle vuelta al marcador en el estadio Monumental de la UNSA. Juan Reynoso y compañía sumaron su segunda derrota consecutiva

Melgar volvió a sufrir remontada:

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos

Arrancó una nueva jornada del campeonato peruano, que tendrá como partido principal el Alianza Lima vs UTC en Cajamarca

Resultados de la fecha 5

Arturo Vidal y Jefferson Farfán protagonizaron divertido momento al recordar a los ‘4 fantásticos’ de Perú: “No ganamos nada”

El ‘King’ rememoró la rivalidad de Chile con Perú, y mencionó al grupo conformado por la ‘Foquita’, Juan Manuel Vargas, Claudio Pizarro y Paolo Guerrero

Arturo Vidal y Jefferson Farfán

ÚLTIMAS NOTICIAS

Indemnizaciones y Fondo de Asistencia

Indemnizaciones y Fondo de Asistencia por Despidos: cómo funcionará y en qué casos se aplicará

Qué pasará con los contratos de trabajo antiguos tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso

Por qué el CEO de Anthropic cree que la IA acabará con el 50% de los abogados, consultores y analistas financieros

Calor por encima de los 30 grados y tiempo estable: cómo estará el fin de semana en CABA

La renovación de la autopista Dellepiane reducirá casi a la mitad los tiempos de viaje en horas pico

INFOBAE AMÉRICA

El Pentágono bautiza la campaña

El Pentágono bautiza la campaña militar contra el régimen de Irán como “Furia épica”

Una niña de 12 años murió tras ser golpeada con una botella de metal en una escuela de Los Ángeles

Miami y Fort Lauderdale escalan en ranking nacional de interés para alquilar en 2026

La NASA reestructura el programa Artemisa e introduce una misión de prueba para 2027

Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán, hace un llamamiento a “regresar a las calles para la acción final”

DEPORTES

La FIA tomó una decisión

La FIA tomó una decisión final sobre la controversia del motor Mercedes: el cambio de regla que impactará en la Fórmula

Boca Juniors buscará acercarse a la cima ante Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

Sebastián Báez dio otra muestra de carácter en el Chile Open: venció a Alejandro Tabilo y avanzó a semifinales

De Simone Biles a Michael Phelps: 10 deportistas de élite que pusieron la salud mental en primer plano

Un crimen absurdo y dos barras prófugos: mataron a un hincha que caminaba con la camiseta de un equipo rival