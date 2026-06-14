Tabla de posiciones del Mundial 2026, Grupo E con Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao

Jugadores de diversas selecciones expresan su pasión y euforia durante los partidos inaugurales del Grupo E en el Mundial 2026, mostrando la intensidad del torneo.

El grupo E del Mundial 2026 estrena este domingo 14 de junio su tabla de posiciones con cero puntos para todos y dos partidos que prometen emociones distintas pero igualmente intensas. Alemania y Curazao se miden en Houston; Ecuador y Costa de Marfil cierran la jornada en Filadelfia. Cuatro selecciones, cuatro historias, una tabla en blanco que comenzará a llenarse antes de que termine el día.

Alemania vs Curazao: Una versión de David vs Goliat en Houston

El partido más desigual sobre el papel del grupo E enfrenta a la tetracampeona mundial Alemania con Curazao, el país más pequeño en clasificarse a una Copa del Mundo en toda la historia del torneo. Una isla caribeña de apenas 444 km² y 185.000 habitantes contra una de las grandes potencias del fútbol global.

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Manuel Neuer, de 40 años, regresa al arco alemán después de haberse retirado de la selección tras la Eurocopa de 2024. Su regreso fue posible porque ni Marc-André Ter Stegen —lastrado por las lesiones— ni Oliver Baumann lograron consolidarse en su ausencia. El técnico Julian Nagelsmann lo convocó con una justificación que no admite debate: “Porque Manu ha mostrado un nivel de rendimiento muy constante esta temporada y, sencillamente, porque es Manuel Neuer”.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Alemania - Campus de la DFB, Frankfurt, Alemania - 1 de junio de 2026 Manuel Neuer de Alemania durante el entrenamiento REUTERS/Kai Pfaffenbach

En Houston, el guardameta del Bayern Munich disputará su partido número 125 con la selección alemana e igualará al francés Hugo Lloris como el portero con más partidos en Copas del Mundo (20). El récord absoluto puede caer en el siguiente encuentro, ante Costa de Marfil el 20 de junio.

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Nagelsmann, con 38 años el entrenador más joven del torneo, se sentará en la banca frente al veterano Dick Advocaat, de 78 años, el técnico más mayor en la historia de los Mundiales. Un duelo generacional dentro del duelo deportivo.

Curazao no llega con miedo. “Tenemos un plan para hacerle la vida difícil a Alemania”, declaró Advocaat. Y el delantero alemán Deniz Undav lo confirmó desde el otro lado: “Eso te motiva aún más para marcar cuando sabes que juegas contra Neuer y que podrás decir que le hiciste un gol al mejor portero del mundo”.

Alemania llega con la urgencia de quien recuerda haber caído en la fase de grupos en 2018 y 2022. Nagelsmann fue claro: “Es un partido en el que podemos conseguir tres puntos. Esos tres puntos serán muy importantes para tener un buen comienzo en el torneo”.

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Tahith Chong (2do de izquierda a derecha) y sus compañeros de la selección de Curazao se preparan en Boca Ratón, Florida, el martes 9 de junio de 2026 para su debut en el Mundial (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Ecuador vs Costa de Marfil

El segundo partido del grupo E en Filadelfia tiene la apariencia de una final adelantada. Tanto Ecuador como Costa de Marfil saben que Alemania es la gran favorita para liderar la zona, lo que convierte este encuentro en un choque directo por el segundo puesto que da acceso a los dieciseisavos de final.

Ecuador llega a su quinta Copa del Mundo con una paradoja que define a todo el equipo: una defensa extraordinaria y un ataque que costó esfuerzo durante la clasificación sudamericana. La Tricolor terminó segunda en las eliminatorias de la CONMEBOL, por detrás de Argentina, concediendo apenas cinco goles en 18 partidos —el registro defensivo más sólido de toda la zona—. Pero solo marcó 14 goles, el peor registro ofensivo de las seis selecciones sudamericanas clasificadas.

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La solución a ese problema tiene nombre y apellido: Enner Valencia, de 36 años, el goleador histórico de Ecuador con 49 anotaciones internacionales. En Brasil 2014 y Catar 2022 anotó seis de los siete goles ecuatorianos. El técnico argentino Sebastián Beccacece, que lo conoce desde 2010 cuando coincidieron en el Emelec, confía en que la conexión entre ambos puede reactivar el instinto goleador del delantero del Pachuca. “Esa conexión que tuvimos le permitió a él conectarse con su espíritu goleador, y creo que él nos marcó el camino”, recordó el DT.

Ecuador llega además con una racha de 19 partidos invicto y con figuras de primer nivel mundial: Willian Pacho —flamante bicampeón de la Champions League con el PSG—, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo en el mediocampo.

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La oncena base de Ecuador para afrontar la Copa del Mundo 2026. - Crédito: Difusión

Costa de Marfil regresa a un Mundial después de 12 años de ausencia, con la motivación de un equipo campeón de la Copa Africana de Naciones en 2024 y con la ambición declarada de su técnico Emerse Faé: “Nosotros queremos ocupar el lugar número uno, la meta es jugar cada partido y siempre vencer”. Los Elefantes cuentan con Nicolas Pépé (Villarreal) y Amad Diallo (Manchester United) como armas ofensivas, aunque deberán hacerlo sin el apoyo de sus hinchas: la estricta política migratoria de la administración de Donald Trump impidió que delegaciones de aficionados marfileños obtuvieran visados para ingresar a Estados Unidos.

“Estados Unidos fue claro con nosotros diciéndonos que no quería ver a nuestros aficionados”, lamentó Julien Kouadio Adonis, presidente del Comité Nacional de Aficionados de los Elefantes. Solo un puñado de funcionarios recibió autorización para viajar, y la selección deberá apoyarse en la diáspora marfileña residente en territorio estadounidense, estimada en alrededor de 1.000 personas.

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Costa de Marfil quiere iniciar el Mundial 2026 con un triunfo en el grupo E - crédito @equipedecotedivoirefootball/Facebook

El contexto del grupo: favoritos, sorpresas y la historia que se escribe hoy

El grupo E tiene un favorito claro —Alemania— y tres selecciones que compiten por los dos puestos restantes con argumentos distintos. Ecuador tiene la solidez defensiva y la experiencia mundialista. Costa de Marfil tiene la calidad individual y el hambre de 12 años de espera. Y Curazao tiene algo que ninguna de las otras tres puede comprar: la ilusión de estar aquí por primera vez.

Al final del día, la tabla del grupo E ya no estará en blanco. Dos selecciones tendrán tres puntos, dos tendrán cero, y el Mundial 2026 habrá comenzado a escribir una historia que se definirá en las próximas dos semanas.

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Horarios y canales de los partidos del Grupo E del Mundial 2026

Alemania vs Curazao:

Hora: 19:00 (España) / 14:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 13:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 12:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 11:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)

Estadio: Houston, Estados Unidos

Costa de Marfil vs Ecuador

Hora: 01:00 del lunes (España) / 20:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 19:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 18:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 17:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)

Estadio: Filadelfia, Estados Unidos.

Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo E del Mundial 2026.