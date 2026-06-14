A qué hora juega Suecia vs Túnez HOY: partido en Monterrey por fecha 1 del Grupo F del Mundial 2026

A qué hora juega Suecia vs Túnez en Perú: partido en Monterrey por fecha 1 del Grupo F del Mundial 2026.

Hoy, domingo 14 de junio, Suecia y Túnez pondrán en marcha su participación en el Mundial 2026 cuando se enfrenten en el Estadio Monterrey, uno de los escenarios designados para albergar encuentros de la fase de grupos en México. El compromiso corresponde a la primera jornada del Grupo F, zona que también integran Japón y los Países Bajos, por lo que ambos seleccionados buscarán sumar desde el arranque para no ceder terreno en la lucha por los boletos a los dieciseisavos de final.

A qué hora juega Suecia vs Túnez por Mundial 2026

El Suecia vs Túnez, correspondiente a la primera jornada del grupo F del Mundial 2026, comenzará a las 21:00 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. La transmisión está prevista para las 22:00 horas en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami).

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En Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, el inicio será a las 23:00 horas. En México, el encuentro dará inicio a las 20:00 horas, mientras que en España se jugará a las 02:00 horas de la madrugada del sábado 13 de junio.

El Estadio Monterrey albergará el juego entre Suecia y Túnez por la fecha 1 del Grupo F del Mundial 2026. Crédito: Players.

Canal TV de Suecia vs Túnez por Mundial 2026

El partido entre Suecia y Túnez, correspondiente a la primera jornada del Grupo F del Mundial 2026, se disputará en la ciudad de Monterrey, México. Ambos seleccionados buscarán arrancar con buen pie en una zona que también integran los Países Bajos y Japón, por lo que sumar desde el debut será fundamental para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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En Perú, la transmisión del compromiso estará disponible de manera exclusiva a través de DSports para televisión satelital y mediante la plataforma de streaming DGO. No habrá señal en televisión abierta ni en otros servicios digitales, por lo que los aficionados deberán recurrir a estas opciones para seguir las incidencias del encuentro.

Asimismo, Infobae realizará una cobertura completa del cotejo con la previa, alineaciones confirmadas, minuto a minuto, videos de las principales acciones, declaraciones de los protagonistas y todos los detalles de un choque que forma parte de la primera fecha de la máxima cita del fútbol mundial.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

¿Cómo llegan los equipos?

Suecia afrontará su estreno en el Mundial 2026 con algunas dudas generadas por los resultados obtenidos tras sellar su clasificación a través del repechaje en marzo. Si bien el conjunto escandinavo logró asegurar su presencia en la máxima cita del fútbol, su rendimiento en los amistosos previos no fue el esperado.

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En su presentación más reciente cayó por 3-1 ante Noruega en Oslo, mostrando dificultades para contener el poder ofensivo de su rival. Antes de ello, tampoco pudo aprovechar la localía frente a Grecia y terminó igualando 2-2 en un encuentro donde dejó escapar la ventaja en más de una ocasión. Pese a estos tropiezos, los suecos confían en la experiencia de varios de sus referentes para competir en una zona que promete ser muy exigente.

Por el lado de Túnez, la preparación dejó sensaciones mixtas. El combinado africano inició la última ventana internacional con una victoria por 1-0 sobre Haití y posteriormente rescató un empate sin goles frente a Canadá, resultados que alimentaron cierto optimismo. Sin embargo, el nivel de los rivales aumentó y los dirigidos por Sami Trabelsi sufrieron dos derrotas consecutivas que encendieron algunas alarmas.

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En su último amistoso, Túnez perdió por 5-0 ante Bélgica. Crédito: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert.

Primero cayeron por la mínima diferencia ante Austria el 1 de junio y, pocos días después, fueron ampliamente superados por Bélgica, que se impuso con un contundente 5-0. A pesar de ello, los tunecinos buscarán dejar atrás esos antecedentes y comenzar su participación mundialista con una actuación convincente.

Fixture de Suecia en la fase de grupos

Suecia vs Túnez – 13 de junio, 21:00 horas (Perú) – Estadio Monterrey (Monterrey, México) – DSports y DGO

Países Bajos vs Suecia – 20 de junio, 12:00 horas (Perú) – NRG Stadium (Houston, Estados Unidos) – DSports, DGO y América TVGO.

Japón vs Suecia – 25 de junio, 18:00 horas (Perú) – Lincoln Financial Field (Filadelfia, Estados Unidos) – DSports y DGO

Fixture de Túnez en la fase de grupos

Suecia vs Túnez – 13 de junio, 21:00 horas (Perú) – Estadio Monterrey (Monterrey, México) – DSports y DGO

Túnez vs Japón – 20 de junio, 23:00 horas (Perú) – Estadio Akron (Guadalajara, México) – DSports y DGO

Japón vs Países Bajos – 25 de junio, 18:00 horas (Perú) – BC Place (Vancouver, Canadá) – DSports y DGO