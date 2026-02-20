Programación de la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV de San Martín y Regatas Lima

Programación de la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 sigue su curso hoy, viernes 20 de febrero, con la expectativa puesta en las definiciones de grupo. Alianza Lima ya aseguró su presencia en semifinales tras imponerse 3-1 ante San Martín en un encuentro cargado de tensión y alternativas.

Ahora, la atención se traslada a las ‘santas’ que mantienen opciones de avanzar a la siguiente fase. Para lograrlo, deberán superar a Banco República de Uruguay, en un duelo clave por la clasificación.

Por su parte, Regatas Lima buscará el pase a semifinales frente a Sesi. El conjunto peruano llega fortalecido tras derrotar de manera contundente al Club de Alto Rendimiento de Ecuador, con parciales de 25-10, 25-7 y 25-8. El equipo espera capitalizar esta confianza para obtener su boleto a la ronda decisiva del certamen.

Las 'blanquiazules' remontaron 3-2 y ahora esperan a rival en la siguiente instancia del certamen internacional - Crédito: Latina.

Programación de la fecha 3 del Sudamericano de Clubes 2026

Viernes 20 de febrero

- Boston College de Chile vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

Programación de la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 (FPV)

Grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 congrega a los equipos más destacados de la región, con el objetivo doble de conquistar el título continental y asegurar una plaza en el Mundial de Clubes.

En esta edición, nueve clubes participan distribuidos en tres grupos de tres integrantes. Tras la fase de grupos, los ganadores de cada serie y el mejor segundo avanzarán a las semifinales. Los dos finalistas no solo competirán por el trofeo, sino que también obtendrán el boleto al certamen mundialista.

Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay).

Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic (Bolivia).

Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi (Brasil) y Club de Alto Rendimiento (Ecuador).

Todoso los grupos del Sudamericano de Clubes de vóley 2026.

¿Cómo va la tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes 2026?

El Sudamericano de Clubes Femenino 2026 continúa ofreciendo encuentros vibrantes en el Polideportivo Lucha Fuentes, con especial atención en la campaña de los equipos peruanos. Alianza Lima aseguró su pase a semifinales tras imponerse a Banco República de Uruguay y San Martín, lo que le permitió liderar el Grupo A.

Mientras tanto, Regatas Lima mantiene vivas sus aspiraciones y afrontará un duelo decisivo frente a SESI por un lugar en la siguiente fase dentro del Grupo C. La expectativa local crece conforme los clubes nacionales avanzan en la competencia continental.

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. (Flashscore)

Canal TV para ver los partidos de la fecha 3

La cobertura del Sudamericano de Clubes de Vóley estará garantizada por Latina Televisión, que transmitirá todos los partidos en señal abierta por canal 2 y también a través de su plataforma digital, disponible en aplicación y sitio web. Los seguidores podrán acceder, además, a las actualizaciones y resultados en la página oficial de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).

Por otro lado, Infobae Perú brindará información detallada sobre cada jornada desde el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, permitiendo a los aficionados mantenerse al tanto de todo lo que sucede en el certamen continental.