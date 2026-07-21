Corte de luz en Lima y Callao este 22 de julio: revisa los distritos y horarios de suspensión

Corte de Luz en Lima y Callao. Foto: Andina

La empresa Pluz informó que este miércoles 22 de julio de 2026 se realizarán cortes programados de energía eléctrica en diferentes sectores de Lima Metropolitana, Callao y algunas provincias, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución eléctrica.

Las interrupciones del servicio se ejecutarán en horarios establecidos y comprenderán zonas específicas de Lima Cercado, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Rímac, Los Olivos, Carmen de la Legua, Comas, Supe y Huaral. La empresa recomendó a los usuarios revisar el cronograma para verificar si sus viviendas, negocios o centros de trabajo se encuentran dentro de las áreas afectadas.

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¿Qué zonas tendrán corte de luz este miércoles 22 de julio?

Lima Cercado (00:00 – 06:00)

El corte de energía comprenderá:

Jr. Cuzco: cuadras 6 y 9.

Jr. Ayacucho: cuadra 7.

Carabayllo (09:00 – 18:00)

Las zonas afectadas serán:

Urb. Santo Domingo VIII Etapa: manzanas B1, C1, F1, G1, K1, J1, M1 y N1.

Pro. Viv. San Francisco de Carabayllo Etapa II: manzanas A y B.

Asociación Virgen del Carmen: manzanas A, B, C, D y E.

Asociación de Propietarios Villa Santa Rosita: manzanas A, B, C, D y E.

San Juan de Lurigancho (09:30 – 16:30)

El servicio será suspendido en:

Urb. Canto Rey: manzanas E1, F, F1, G1, I1, H1, N1, O, O1, S1, T, T1 y T2.

Calle Río Putumayo: manzana S.

Calle Río Ramis: cuadra 5.

Calle Río Sullana: cuadras 4 y 5, manzana H1 y G1.

Calle Río Ucayali: cuadra 35, manzanas H1 e I.

Jr. Río Chancay: cuadras 4 y 5.

Jr. Río Amazonas: cuadra 35.

Jr. Río Putumayo: cuadra 35, manzana S Prima.

Jr. Río Tigre: cuadra 34, manzana H1.

San Martín de Porres (08:30 – 18:00)

Primer sector:

Asociación Vivienda Juan Pablo II: manzanas E, F, G, H, L, N y O.

Asociación Señor de los Milagros: manzanas L, N, Ñ, O, Q, R, R1 y S.

Asociación Propietarios Los Olivos: manzanas P, R y S.

Segundo sector:

Asociación Villa San Remo: manzanas A, B y C.

Asociación de Vivienda Monte de los Olivos: manzanas A, B, C, D, E, F y L.

Asociación Señor de los Milagros: manzanas H, J, K y L.

Rímac (08:00 – 18:00)

El corte abarcará el:

P.J. Pampa San Juan de Amancaes, incluyendo las manzanas 2, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 12A, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 15, 15A, 15B, 15C, 15E, 15F, 15G, 15H, 16, 16A, 16B, 17, 17A, 17C, 19, 19A, 21, 22, 22A, 22B, 22C, 23, 23A, 23B, 25, 25A, 26, 26B, 27, 27C, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 43A, 45, 46, 46A, 46B, 46C, 47, 48, 49, 49A, 49B, 50, 51, 51A, 51C, 52, además de sectores identificados con letras.

También serán afectados:

A.H. Felipe Castillo Alfaro: manzanas A, B, C, D y E.

Coop. Viv. 9 de Diciembre: manzanas A, B y E.

Los Olivos (10:00 – 17:00)

La interrupción comprenderá:

Av. Alfredo Mendiola: cuadras 34, 35 y 38.

Jr. José Salazar: cuadra 1.

Jr. Carlos Augusto Salaverry: cuadra 35.

Jr. Pancho Fierro: cuadra 34.

Jr. Palacios Valdez: cuadra 1.

Carmen de la Legua (09:00 – 17:00)

Las zonas comprendidas son:

Psje. 27 de Agosto: cuadra 3.

A.H. Villa Señor de los Milagros: manzanas M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1 y U1.

Av. 28 de Julio: cuadra 23.

Av. Juan Velasco Alvarado: cuadras 1 y 2.

Jr. Pilar Lara: cuadra 1.

Jr. San Martín: cuadra 4.

Jr. República de Nicaragua: cuadras 2 y 3.

Jr. Victoria Navarro: cuadra 1.

Jr. Máximo Belando: cuadra 1.

Jr. 29 de Setiembre: cuadra 1.

Jr. Lobatón Milla: cuadra 1.

Carmen de la Legua (10:00 – 19:00)

El corte también afectará:

A.H. Reynoso.

Av. 27 de Agosto: cuadra 3.

Av. 28 de Julio: cuadra 23.

Av. Juan Velasco Alvarado: cuadras 1 y 2.

A.H. Villa Señor de los Milagros: manzanas I1, M1, N1, O1, Q1, R1, S1, T1 y U1.

Jr. Lobatón Milla: cuadra 1.

Jr. Pilar Lara: cuadra 1.

Jr. 29 de Setiembre: cuadra 1.

Jr. Nicaragua: cuadra 3.

Jr. Máximo Belando: cuadra 1.

Jr. República de Guyana: cuadra 1.

Jr. República de Nicaragua: cuadras 2 y 3.

Jr. Victoria Navarro: cuadra 1.

Carabayllo (10:00 – 18:00)

Pro. Viv. San José de Carabayllo: manzanas G1, H1, I1, J1, K1, M1, N1, Q1, S, T, U y V.

Comas (09:00 – 15:00)

Av. Túpac Amaru: cuadras 1 y 37.

Hab. Urb. Santa Rosa de América: manzana U.

Calle 23: cuadra 1.

San Martín de Porres (13:00 – 17:00)

Jr. Francisco Ayarza: cuadra 3.

Pasaje Amarilis: cuadras 1 y 2.

Jr. Pancho Fierro: cuadra 35.

Jr. Santos Chocano: cuadras 4 y 6.

Jr. Salaverry: cuadra 35.

Faustino Maldonado: cuadra 2.

J.M. Arguedas: cuadra 35.

Supe (09:00 – 14:00)

C.P. Canta Gallo Cerro La Cruz, ubicado en el distrito de Pativilca.

Huaral (07:00 – 19:00)

Clientes identificados con los códigos 70588U (S: 1566894) y 70579U (S: 3016692), ubicados en el distrito de Huaral.

¿Por qué Pluz realiza cortes programados de energía?

Dos personas y varios vehículos transitan por una calle de Lima a oscuras, afectada por un corte de energía que deja sin alumbrado público la zona. (Andina)

Pluz explicó que estas interrupciones forman parte de sus trabajos técnicos de mantenimiento preventivo y mejora de la infraestructura eléctrica. Estas labores incluyen revisiones, ajustes, renovación de componentes y otras acciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la red.

La suspensión temporal del servicio permite que el personal técnico pueda intervenir las instalaciones bajo condiciones seguras, reduciendo el riesgo de fallas inesperadas y contribuyendo a mejorar la continuidad del suministro eléctrico para los usuarios.

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Recomendaciones durante un corte de luz programado

Para evitar inconvenientes durante la interrupción del servicio, se recomienda:

Desconectar equipos eléctricos como televisores, computadoras, electrodomésticos y cargadores antes del inicio del corte para protegerlos ante posibles variaciones de tensión cuando vuelva la electricidad.

Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras para conservar los alimentos durante más tiempo y evitar pérdidas innecesarias.

Cargar con anticipación celulares, laptops, baterías externas y otros dispositivos necesarios para mantenerse comunicados.

Contar con linternas o lámparas de emergencia y evitar utilizar velas, debido al riesgo de incendios dentro del hogar.

Evitar usar ascensores durante el horario previsto de suspensión del servicio para prevenir quedar atrapado ante una interrupción inesperada.

Si en el hogar existen equipos médicos eléctricos, tomar medidas preventivas y contar con una fuente alternativa de energía durante el periodo del corte.