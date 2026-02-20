Perú Deportes

Partidos de hoy, viernes 20 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Alianza Lima recibirá a Sport Boys en la definición de la continuidad de Pablo Guede, San Martín y Regatas Lima harán lo suyo en el Sudamericano de Clubes de Vóley rumbo a las semifinales

Guardar
Partidos de hoy, viernes 20
Partidos de hoy, viernes 20 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, viernes 20 de febrero, la agenda deportiva estará cargada de partidos decisivos: Alianza Lima recibe a Sport Boys en Matute y defnirá el futuro de Pablo Guede, San Martín y Regatas Lima harán lo suyo para meterse a las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, y mucho más.

La incertidumbre sobre la continuidad del entrenador argentino volvió a instalarse con fuerza en el ambiente aliancista. Más allá del resultado obtenido frente Alianza Atlético la jornada pasada, la discusión se centra en la marcada inestabilidad en la formación del equipo.

Por ello, el duelo con los ‘rosados’ es determinante para el DT. Y no será fácil porque la ‘Misilera’ sacó triunfo frente Atlético Grau la fecha pasada y llegará motivado.

Alianza Lima se enfrenta a Sport Boys en un partido que promete ser inolvidable. Vívelo este viernes en vivo y en exclusivo por el canal oficial del campeonato. (L1 Max)

Por otro lado, Regatas Lima se medirá con Sesi de Brasil por la fecha 3 Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Las chorrillanas necesitan asegurar el triunfo para obtener su pase a las semifinales. El ganador del Grupo C será el rival de Alianza Lima en la instancia final.

También San Martín tendrá su última chance de meterse en la recta final tras perder con las ‘blanquiazules’ en un partidazo. Las ‘santas’ están obligadas a ganar contra Banco República de Uruguay y así quedar como pelear el lugar como mejor segundo y así mantenerse en la competición.

Las 'blanquiazules' remontaron 3-2 y ahora esperan a rival en la siguiente instancia del certamen internacional - Crédito: Latina.

Partido de Liga 1

- Alianza Lima vs Sport Boys (20:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley

- Boston College de Chile vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Sesi de Brasil vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)
- San Martín vs Banco República de Uruguay (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Partido de LaLiga

- Athletic Club vs Elche (15:00 horas / ESPN 2, Disney+)

Partido de Serie A

- Sassuolo vs Hellas Verona (14:45 horas / Disney+)

Partido de Ligue 1

- Stade Brestois vs Marsella (14:45 horas / ESPN 4, Disney+)

Partido de Championship

- Blackburn Rovers vs Preston North End (15:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol argentino

- Defensa y Justicia vs Belgrano (15:15 horas / Disney+)

- Estudiantes de La Plata vs Sarmiento (15:45 horas / Disney+)

- Boca Juniors vs Racing (18:00 horas / ESPN, Disney+)

- Instituto vs Atlético Tucumán (18:00 horas / TyC Sports)

- Rosario Central vs Talleres (20:15 horas / TyC Sports)

- Gimnasia Mendoza vs Gimnasia LP (20:15 horas / Fanatiz)

Partidos de fútbol uruguayo

- CA Cerro vs Liverpool (16:45 horas / Disney+)

- Defensor Sporting vs Cerro Largo (19:30 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Llaneros vs Medellín (18:20 horas / RCN)

- Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto (20:30 horas / RCN)

Partidos de fútbol venezolano

- Metropolitanos vs Carabobo (16:00 horas / YouTube)

- Caracas FC vs UCV (19:00 horas / YouTube)

- Trujillanos vs Portuguesa (19:00 horas / YouTube)

- Zamora vs La Guaira (19:00 horas / YouTube)

- Monagas vs Deportivo Táchira (19:00 horas / YouTube)

- Rayo Zuliano vs Puerto Cabello (19:00 horas / YouTube)

- Anzoátegui vs Estudiantes de Mérida (19:00 horas / YouTube)

Temas Relacionados

Partidos de hoyAlianza LimaSport BoysLiga 1Regatas LimaSan Martín vóleySudamericano de Clubes de Vóleyperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El estadio Alejandro Villanueva, probablemente, decidirá la suerte de Pablo Guede o Jaime de la Pava, entrenadores cuestionados por su fallido método. Paolo Guerrero, una vez más, estará ante la evaluación general en Matute

Alianza Lima vs Sport Boys

A qué hora juega San Martín vs Banco República HOY: partido clave por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Tras perder contra Alianza Lima, las ‘santas’ se medirán con el cuadro uruguayo para definir su pase a las semifinales de la competición. Entérate de los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega San

San Martín vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El conjunto peruano afronta un duelo decisivo ante el elenco uruguayo con la consigna de sumar y posicionarse como el mejor segundo de la fase de grupos. Revisa los detalles y las incidencias en directo

San Martín vs Banco República

Regatas Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo clave por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El equipo de Horacio Bastit chocará con la escuadra brasileña con la misión de asegurar su cupo a las semifinales. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Regatas Lima vs Sesi EN

A qué hora juega Regatas Lima vs Sesi HOY: partido por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La escuadra ‘chorrillana’ y el elenco brasileño se citan en el Polideportivo de Villa El Salvador para definir al primero del Grupo C y al acreedor del boleto a las semifinales

A qué hora juega Regatas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Prisión e inhabilitación para Walter

Prisión e inhabilitación para Walter Ayala: Los pedidos de la Fiscalía contra el exministro de Pedro Castillo por presuntos ascensos irregulares

José María Balcázar en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

José María Balcázar no puede indultar a Pedro Castillo, pero ¿puede liberarlo bajo “derecho de gracia”? Esto dicen los expertos

José Balcázar es citado a juicio oral por presunta apropiación ilícita: PJ podría declararlo reo contumaz si no asiste

Alianza para el Progreso acusa a Renovación Popular de votar ‘de forma oculta’ por José María Balcázar: “Inclinaron la balanza”

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz confiesa que no

Natalie Vértiz confiesa que no entendió la molestia de Ethel Pozo por el fast pass de Disney: “Lo lamento, si se picó”

Gisela Valcárcel aún cree en el amor, pero pone condición para volver a casarse: “Será con fogata y buena música”

Jefferson Farfán demanda a Darinka Ramírez por tenencia compartida de su hija: busca modificar pensión y régimen de visitas

Darinka Ramírez rompe en llanto tras demanda de Jefferson Farfán y revela apoyo de su pareja con su hija

‘Majo con sabor’ se burla a poco de confirmar relación con Gabriel Calvo: “Keiko siempre se va para la segunda vuelta”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega San Martín vs Banco República HOY: partido clave por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

San Martín vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Regatas Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo clave por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

A qué hora juega Regatas Lima vs Sesi HOY: partido por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026