Partidos de hoy, viernes 20 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, viernes 20 de febrero, la agenda deportiva estará cargada de partidos decisivos: Alianza Lima recibe a Sport Boys en Matute y defnirá el futuro de Pablo Guede, San Martín y Regatas Lima harán lo suyo para meterse a las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, y mucho más.

La incertidumbre sobre la continuidad del entrenador argentino volvió a instalarse con fuerza en el ambiente aliancista. Más allá del resultado obtenido frente Alianza Atlético la jornada pasada, la discusión se centra en la marcada inestabilidad en la formación del equipo.

Por ello, el duelo con los ‘rosados’ es determinante para el DT. Y no será fácil porque la ‘Misilera’ sacó triunfo frente Atlético Grau la fecha pasada y llegará motivado.

Alianza Lima se enfrenta a Sport Boys en un partido que promete ser inolvidable. Vívelo este viernes en vivo y en exclusivo por el canal oficial del campeonato. (L1 Max)

Por otro lado, Regatas Lima se medirá con Sesi de Brasil por la fecha 3 Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Las chorrillanas necesitan asegurar el triunfo para obtener su pase a las semifinales. El ganador del Grupo C será el rival de Alianza Lima en la instancia final.

También San Martín tendrá su última chance de meterse en la recta final tras perder con las ‘blanquiazules’ en un partidazo. Las ‘santas’ están obligadas a ganar contra Banco República de Uruguay y así quedar como pelear el lugar como mejor segundo y así mantenerse en la competición.

Las 'blanquiazules' remontaron 3-2 y ahora esperan a rival en la siguiente instancia del certamen internacional - Crédito: Latina.

Partido de Liga 1

Partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley

- Boston College de Chile vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

Partido de LaLiga

- Athletic Club vs Elche (15:00 horas / ESPN 2, Disney+)

Partido de Serie A

- Sassuolo vs Hellas Verona (14:45 horas / Disney+)

Partido de Ligue 1

- Stade Brestois vs Marsella (14:45 horas / ESPN 4, Disney+)

Partido de Championship

- Blackburn Rovers vs Preston North End (15:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol argentino

- Defensa y Justicia vs Belgrano (15:15 horas / Disney+)

- Estudiantes de La Plata vs Sarmiento (15:45 horas / Disney+)

- Boca Juniors vs Racing (18:00 horas / ESPN, Disney+)

- Instituto vs Atlético Tucumán (18:00 horas / TyC Sports)

- Rosario Central vs Talleres (20:15 horas / TyC Sports)

- Gimnasia Mendoza vs Gimnasia LP (20:15 horas / Fanatiz)

Partidos de fútbol uruguayo

- CA Cerro vs Liverpool (16:45 horas / Disney+)

- Defensor Sporting vs Cerro Largo (19:30 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Llaneros vs Medellín (18:20 horas / RCN)

- Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto (20:30 horas / RCN)

Partidos de fútbol venezolano

- Metropolitanos vs Carabobo (16:00 horas / YouTube)

- Caracas FC vs UCV (19:00 horas / YouTube)

- Trujillanos vs Portuguesa (19:00 horas / YouTube)

- Zamora vs La Guaira (19:00 horas / YouTube)

- Monagas vs Deportivo Táchira (19:00 horas / YouTube)

- Rayo Zuliano vs Puerto Cabello (19:00 horas / YouTube)

- Anzoátegui vs Estudiantes de Mérida (19:00 horas / YouTube)