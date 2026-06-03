Reniec entregará DNI el domingo 7 de junio: oficinas abrirán en estos horarios para garantizar voto en la segunda vuelta

Crece la entrega de DNI: más de 340 mil documentos repartidos antes de elecciones

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que sus oficinas principales y agencias a nivel nacional atenderán en horarios extendidos, incluso durante la jornada del domingo 7 de junio, día clave de la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

Según informó el vocero institucional, Iván Torres, la medida busca garantizar que todos los ciudadanos puedan obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI) a tiempo para ejercer su derecho al voto.

Durante una entrevista con Andina al Día, Torres explicó que el Reniec mantendrá la entrega de documentos hasta las 4:00 de la tarde del domingo electoral, facilitando el recojo tanto de DNIs tramitados previamente como de duplicados solicitados mediante el nuevo sistema DNI Express.

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Más de 200 oficinas abrirán sus puertas en distintos horarios, según la sede, para atender a quienes necesiten recoger su documento el mismo día de las elecciones.

La entidad recordó que, de manera excepcional, los ciudadanos podrán votar con DNI vigente o vencido, ya sea en formato azul, electrónico o amarillo (para quienes cumplieron la mayoría de edad hasta la fecha de la primera vuelta). Solo el DNI será válido para sufragar, por lo que no se aceptarán constancias de inscripción, pasaportes u otros documentos.

Un DNI caducado es mostrado en el contexto de una mesa de sufragio y una cabina de votación de la ONPE, mientras Reniec recuerda la importancia de tener el documento actualizado para las Elecciones 2026. (Infobae)

Recomendaciones clave para el proceso electoral

El servicio DNI Express está dirigido a quienes hayan perdido su documento electrónico. Los usuarios pueden solicitar el duplicado de manera virtual a través de la página web del Reniec y recogerlo el mismo día, siempre que el trámite figure al 100% en el sistema.

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Esta opción estará disponible hasta las 10:00 de la mañana del domingo 7 de junio. Si el proceso no se completa a tiempo, los ciudadanos deberán realizar la denuncia policial correspondiente, requisito necesario para justificar una eventual inasistencia a las urnas.

El Reniec también amplió el horario de atención en más de 40 oficinas del país entre el 1 y el 5 de junio, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., para agilizar la entrega y tramitación de DNIs.

El sábado 6 de junio, algunas sedes abrirán desde las 6:00 a.m., extendiendo la atención hasta las 10:00 p.m. en determinados casos. Las agencias habilitadas y sus respectivos horarios pueden consultarse en la página oficial de la institución.

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Actualmente, más de 700 mil DNIs esperan ser recogidos en todo el país, de los cuales cerca de 460 mil pertenecen a mayores de edad. Lima lidera la lista con la mayor cantidad de documentos pendientes, seguida por Piura, Trujillo, Cusco y Arequipa. El Reniec exhorta a los ciudadanos a verificar el estado de su trámite en la web oficial y acudir sin demora a la oficina correspondiente.

El cierre del padrón electoral fue establecido el 14 de octubre de 2025, por lo que los cambios de domicilio realizados después de esa fecha no se verán reflejados en el local de votación asignado para la segunda vuelta.

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La institución recordó que mantiene operativos sus canales de atención presencial, telefónica y virtual, incluyendo a “Renata”, la asistente virtual 24/7 para consultas sobre trámites y requisitos.