Pamela López y Samahara Lobatón protagonizan un tenso enfrentamiento en las nominaciones de La Granja VIP: “Eres una mitómana, te victimizas”

Pamela López y Samahara Lobatón se enfrentan en La Granja VIP. Panamericana TV

El reality La Granja VIP vivió una de sus jornadas más intensas durante la última ronda de nominaciones, marcada por un fuerte cruce de acusaciones entre Pamela López y Samahara Lobatón. Las participantes, conocidas por sus personalidades directas y por las polémicas que han protagonizado dentro y fuera del programa, llevaron el enfrentamiento a un nuevo nivel ante la mirada de sus compañeros y de la audiencia.

El momento más álgido se produjo cuando Pamela López tomó la palabra para nominar a Samahara Lobatón. Con tono firme, López señaló: “Samahara Lobatón, tengo, como dice tu madre, un pergamino de cosas por decir, al igual que todos mis compañeros. Pero voy a hacer un resumen. Eres la persona con comportamientos más mitómanos que he conocido en mi vida. Te lo juro que eres sorprendente. Si yo tengo talento como actriz, para la actuación, lo tuyo es de otro planeta, de verdad, es otro reality. Tú deberías ganar el reality. No, no es broma. Te lo digo”. La declaración encendió la tensión en el set y generó reacciones tanto de la nominada como del resto de los concursantes.

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Pamela López continuó su intervención con acusaciones sobre la autenticidad de Samahara dentro del programa. “Eres la mujer que más se ha revictimizado y que usas a los animales solo por conveniencia. Mientes descaradamente, como lo que acabas de hacer”, sostuvo López, quien además cuestionó la relación de Samahara con su pareja: “Quiero preguntarte, ¿tienes una fijación, obsesión con mi pareja? ¿Te gusta? Porque yo no entendería cómo una persona que te cae tan mal la puedas nominar, la puedas pedir para que sea tu acompañante de capataz, por más show que haya. Yo no lo consigo, de verdad. La última vez que estuvimos en la guaca me insultaste descaradamente”.

Las integrantes de La Granja VIP se dicen de todo durante las nominaciones. La Granja VIP

Samahara Lobatón responde a Pamela López

La respuesta de Samahara Lobatón no se hizo esperar. Con visible molestia, replicó: “La mujer que más se revictimiza de este país eres tú. Vamos tres años con la misma cantaleta adentro, con la misma cantaleta y seguimos con la misma cantaleta. Dios mío. A mi madre no la metas. Ella no está aquí, ella no te ha hecho absolutamente nada dentro de la granja. No la menciones, tú su nombre te queda grande. Yo te insulté en la huaca y tú también”. El intercambio fue subiendo de tono, con ambas participantes acusándose mutuamente de mentir y de no hacerse cargo de sus palabras.

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Durante el enfrentamiento, Pamela López insistió en que Lobatón carece de humildad y la tildó de soberbia. “Siempre, como dice Paul Michael, careces de humildad y eres la persona más soberbia. Pero ¿sabes lo que pasa? Los humillados serán enaltecidos”, expresó López, reforzando su postura ante la audiencia y sus compañeros.

Por su parte, Samahara Lobatón defendió su posición y cuestionó la inteligencia de López: “Yo no considero que tú seas una mujer inteligente, la verdad”, afirmó, mientras la tensión se mantenía en el estudio. López, a su vez, reiteró sus acusaciones de mitomanía y sostuvo que tenía testigos y pruebas en video de las situaciones denunciadas.

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Samahara Lobatón suplica salir de La Granja VIP. Panamericana TV

El intercambio continuó con acusaciones sobre el manejo de los animales en la granja. López sostuvo que Lobatón utilizaba a los animales solo cuando le convenía, mientras que Samahara respondió que no se relacionaba con todos los animales y que solo interactuaba con aquellos con los que se sentía cómoda. “Con los animales que no me llevo bien ni me acerco. Los chanchos, no me acerco. No, no me llevo bien. Con los que me llevo bien, sí me acerco”, explicó Lobatón.

La discusión alcanzó un punto crítico cuando se mencionó el trabajo de limpieza en la granja. “Para recoger popó de animales. Esas fueron sus palabras literales, señores del Perú. Yo no fui contratada para levantar popó de animales”, remarcó López, mientras Lobatón la desmentía delante de cámaras.

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Ante la magnitud del enfrentamiento, el conductor del programa intervino para dar cierre al intercambio y continuar con las nominaciones. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia la fractura en la convivencia de ambas participantes y anticipó nuevas tensiones en la competencia.

Pamela López se salva de la nominación. YouTube