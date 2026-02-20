Perú Deportes

A qué hora juega Regatas Lima vs Sesi HOY: partido por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La escuadra ‘chorrillana’ y el elenco brasileño se citan en el Polideportivo de Villa El Salvador para definir al primero del Grupo C y al acreedor del boleto a las semifinales

Regatas Lima enfrenta a Sesi Vóley hoy, viernes 20 de febrero, en el encuentro final del grupo C del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador será la sede del encuentro, que representa un verdadero desafío para el sexteto de Horacio Bastit en busca de la clasificación a las semifinales del certamen continental.

El conjunto ‘celeste’ dejó atrás su irregular presente en el torneo local para estrenarse con victoria en su regreso al Sudamericano. La escuadra del distrito limeño de Chorrillos aplastó al debutante Club Uviv de Ecuador. Parciales 25-10, 25-7 y 25-8 para sumar tres unidades.

Por otro lado, el representante brasileño también apabulló a Club Uviv. El equipo a cargo de Henrique Modenesi hizo gala de todo su poderío ofensivo para derrotar en sets corridos al elenco ecuatoriano. Cabe destacar que Sesi es el segundo representante brasileño en la justa continental, junto a Osasco, y ganó su puesto en este torneo gracias a su subtítulo en la Copa de Brasil 2025.

El conjunto peruano superó 3 sets a 0 a las ecuatorianas por el Grupo C del torneo internacional - Crédito: Latina.

A qué hora juegan Regatas Lima vs Sesi por Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El duelo de ida entre Regatas Lima y Sesi, correspondiente a la tercera fecha del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, está programado para las 17:00 horas en los territorios de Perú, misma franja horaria de Ecuador, Colombia y en Estados Unidos (Miami). En Venezuela y Bolivia, el inicio del partido será a las 18:00 horas.

Para los aficionados en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, el encuentro comenzará a las 19:00 horas. En México, el horario de inicio será a las 16:00 horas, mientras que en España el compromiso se disputará a la 23:00 horas.

Canal TV del Regatas Lima vs Sesi por Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El enfrentamiento entre Regatas Lima y Sesi se llevará a cabo el viernes 20 de febrero en las instalaciones del Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. La difusión del evento correrá por cuenta de Latina, con cobertura en sus señales 2 y 702, además de su portal web y la aplicación para dispositivos móviles. Asimismo, la Confederación Sudamericana de Vóley emitirá el encuentro mediante su propio espacio digital.

En paralelo, Infobae Perú realizará un seguimiento en vivo que incluirá la previa del choque, el relato de las acciones minuto a minuto, los testimonios de las jugadoras y un análisis exhaustivo de lo ocurrido en la cancha.

¿Cómo se define la clasificación a semifinales?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 distribuye a sus competidores en tres grupos de tres integrantes cada una. En esta instancia inicial, los equipos se enfrentan en un formato de todos contra todos dentro de su sector. El pase a las semifinales se otorga únicamente a los tres líderes de grupo y al club que registre el mejor desempeño entre los segundos puestos de toda la competición.

El ordenamiento de la clasificación se basa en la normativa internacional, donde el número total de victorias prevalece como el primer factor de jerarquía. De esta manera, la posición de los clubes en la tabla se determina, antes que nada, por la cantidad de triunfos obtenidos durante sus respectivas participaciones en la fase grupal.

Respecto al sistema de puntos, las victorias por 3-0 o 3-1 brindan tres unidades al ganador. En los encuentros que llegan al quinto set (3-2), el vencedor suma dos puntos y el perdedor rescata uno; las derrotas por 0-3 o 1-3 no aportan nada. Ante un empate en partidos ganados, se considera el puntaje total, seguido por el ratio de sets y el promedio de puntos para establecer la ubicación definitiva.

