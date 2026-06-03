Keiko Fujimori señala que “jamás” repetiría un Montesinos ni los “horrendos crímenes del grupo Colina” en la dictadura de su padre

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este miércoles que “jamás” admitiría en su eventual gobierno la presencia de figuras como el exasesor Vladimiro Montesinos ni permitiría “horrendos crímenes” como los del grupo Colina, ocurridos durante la dictadura de su padre, Alberto Fujimori (199-2000).
“Tener a un Montesinos, eso jamás. Y lo que le puedo decir es que esos horrendos crímenes cometidos por el grupo Colina, de ninguna manera se va a permitir ni ocurrirá en un gobierno de Keiko Fujimori. Seremos implacables con cualquier hecho de corrupción”, señaló en una entrevista difundida por CNN.
El exasesor de inteligencia del fallecido autócrata, sentenciado por abusos a los derechos humanos, corrupción y delitos de lesa humanidad, se encuentra recluido en la Base Naval del Callao desde su captura en Venezuela en junio de 2001.
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El grupo Colina, escuadrón de aniquilamiento conformado por militares, actuó entre 1991 y 1992 bajo protección del régimen de Fujimori y del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), y se le atribuyen matanzas, secuestros y desapariciones forzadas.
En desarrollo.
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