Reniec insta a recoger el DNI antes de las Elecciones 2026: más de 458 mil documentos de adultos siguen sin ser recogidos

A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, programada para este domingo 7 de junio, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) volvió a poner el foco en un requisito básico para votar y realizar trámites: contar con el Documento Nacional de Identidad vigente y en físico.
La alerta no es menor. A nivel nacional, 637.612 DNI ya están listos, pero siguen en las oficinas registrales sin ser recogidos. Del total, 458.756 corresponden a mayores de edad y 178.856 a menores, de acuerdo con el reporte difundido por la entidad.
Con ese escenario, Reniec exhortó a recoger el DNI lo antes posible para evitar contratiempos durante la jornada electoral y para garantizar el ejercicio de derechos como el sufragio, además de permitir la realización de trámites presenciales y virtuales.
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Más de 458 mil DNI esperan ser recogidos en oficinas de Reniec
Entre los 458.756 DNI de mayores de edad pendientes de recojo, Reniec precisó que los documentos ya se encuentran impresos y disponibles en la sede elegida por cada ciudadano al momento de tramitar una renovación o un duplicado.
El desglose por tiempo de espera muestra que más de 76.000 DNI llevan menos de un mes impresos. Además, más de 260.000 permanecen sin recogerse entre uno y 12 meses; más de 104.000 acumulan entre uno y tres años; y más de 15.000 superan los tres años en oficinas registrales sin que sus titulares los retiren.
En cuanto a la distribución geográfica, Lima registra la mayor cantidad, con 145.464 DNI de adultos pendientes. Le siguen Piura (52.703), Trujillo (39.202), Cusco (29.996), Arequipa (29.812), Chimbote (21.792), Huancayo (20.815), Huánuco (18.649) e Ica (17.442).
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El reporte también incluye a Tarapoto (16.980), Puno (15.770), Iquitos (13.150), Ayacucho (12.031), Pucallpa (11.261), Amazonas (9.920) y Huancavelica (3.769).
Así puedes verificar si tu DNI ya está listo para ser recogido
Para evitar traslados innecesarios, Reniec indicó que los ciudadanos pueden verificar si su documento está listo antes de acercarse a una sede. La consulta se realiza en la página web oficial de la entidad: basta con ingresar el número de DNI o el número de solicitud y presionar la opción “consultar”.
Tras completar ese paso, el sistema muestra el nombre del ciudadano, la oficina seleccionada para el recojo y el porcentaje de avance del trámite. Cuando el estado aparece al 100%, el DNI ya está impreso y disponible para ser retirado en la oficina indicada.
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Como recomendación, Reniec pidió revisar previamente el estado del DNI y confirmar el horario de atención de la sede elegida, especialmente en la semana previa a la elección, cuando la demanda suele incrementarse por trámites de última hora.
Ciudadanos podrán recoger su DNI incluso el mismo día de la votación
En el marco de la segunda vuelta, Reniec amplió su horario de atención en diversas sedes del país del 1 al 5 de junio, con más de 40 oficinas en regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes. En esos días, la atención se realizó de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
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La entidad también informó que atenderá durante el fin de semana previo y el mismo día de los comicios. El sábado 6 de junio, algunas sedes abrirán de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., otras de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., y determinadas agencias extenderán su servicio hasta las 10:00 p. m.
Para el domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta electoral, más de 200 agencias atenderán para facilitar la entrega del DNI. Según la sede, el horario será de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. o de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
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