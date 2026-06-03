Sydney FC se despide de Piero Quispe con un agradecimiento por su temporada en la A-League 2025/26

Piero Quispe ha cerrado su capítulo en el club más tradicional de Australia. - Crédito: Sydney FC

Piero Quispe no seguirá en Sydney FC. Lo que era un secreto a voces acabó confirmándose desde el lado institucional con un sucinto mensaje difundido en las plataformas sociales: “Gracias”. El peruano sabía que su capítulo iba a cerrar, pero estaba esperando la oficialidad. Punto final a su etapa en Australia.

A Quispe lo acompañan a la puerta de salida otros puntuales que tampoco trascendieron con los ‘sky blue’ en una campaña que se abrochó con un doloroso subcampeonato. Con un “gracias por su esfuerzo”, la entidad le dijo adiós a Joel King, Patrick Wood, Ahmet Arslan, Corey Hollman y Apostolos Stamatelopoulos.

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Piero Quispe en busca de un balón con una marca de por medio. - Crédito: Sydney FC

Aunque Piero se hizo de un espacio inamovible en la estructura del Sydney FC, no trascendió de la manera esperada a nivel de registros ofensivos de juego y ello, presumiblemente, convenció a las autoridades de la institución a solicitar una renovación del préstamo a Pumas UNAM o establecer una compra definitiva.

Durante un ejercicio entero en la A-League 2025/26, el mediocentro peruano completó 30 presencias, anotando dos goles y ofreciendo cinco asistencias. Su mejor presentación con los suyos llegó en la recta final al anotar una heroica diana en las semifinales contra Newcastle Jets, que permitió asegurar la lucha por el título, donde se perdió la posibilidad de levantar el título de campeón frente a Auckland FC.

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El peruano marcó un gol determinante contra Newcastle Jets y aseguró el pase por la disputa por el título en Australia. | VIDEO: Paramount

Misterioso paradero

Aunque Piero Quispe tiene un vínculo vigente con Pumas UNAM, su paradero es totalmente desconocido. Porque la institución mexicana no lo tiene en sus planes con miras a la siguiente temporada de la Liga MX. En ese contexto, su área de representación ha comenzado a moverse con rapidez para hallarle un nuevo equipo.

Si bien no hay negociaciones firmes, sí existen propuestas interesantes que atraen la atención de Quispe. El Atlante (MEX) es el club que se posiciona con fuerza para sumarlo a sus filas. También hay un sondeo importante del CA Huracán (ARG) y del San José Earthquakes (MLS).

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Piero Quispe se estableció como titular en Sydney FC. - Crédito: Difusión

Como también hay un acercamiento bastante particular de Universitario de Deportes, entidad que lo lanzó al profesionalismo y estrellato hace cerca de un lustro. Aunque inicialmente había diferencias marcadas para acometer un retorno, el área deportiva está intentando a aproximarse al perfil económico del futbolista, que no ve con malos ojos regresar a la que considera su casa.

Mientras esa cuestión se resuelve, Quispe deberá subirse a un avión con destino a México para luego presentarse en El Pedregal y sostener una reunión definitiva con los directivos para encaminar su salida del conjunto ‘auriazul’, en el que no acabó de explotar.

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El mediocampista peruano llegó hasta el área para establecer el 1-0 ante Macarthur FC. - Paramount

Experiencia internacional

La irrupción de Piero Quispe con Universitario de Deportes durante el 2023 marcó un punto de inflexión en su carrera, consolidándose como una pieza gravitante en el esquema del equipo que obtuvo el campeonato nacional. Su desempeño destacado facilitó su proyección al mercado internacional, abriéndole oportunidades fuera del fútbol peruano.

Tras evaluar diversas alternativas, Quispe optó por incorporarse al plantel de Pumas UNAM, donde logró posicionarse como un futbolista diferencial. No obstante, a medida que avanzó el tiempo, su protagonismo fue disminuyendo, lo que derivó en una reducción significativa de minutos y oportunidades.

Piero Quispe, con opción de retornar a Universitario. - Crédito: Difusión

Durante su tercer ciclo con los Pumas, la ausencia de continuidad motivó un movimiento poco habitual: la cesión a préstamo al Sydney FC. La transferencia representó un giro inusual en la trayectoria de un jugador peruano, permitiéndole sumar experiencia en un contexto distinto.

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Finalizada su etapa en el fútbol australiano, las perspectivas actuales señalan que Piero Quispe estaría próximo a retornar al fútbol peruano, específicamente al club donde se formó. No obstante, persiste la posibilidad de que surja una nueva oportunidad en el fútbol mexicano.