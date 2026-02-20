A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Clubes en X.

Este viernes 20 de febrero, Alianza Lima recibirá a Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro, programado para las 20:00 horas en Perú, será observado con lupa por hinchas y dirigentes, ya que la continuidad de Pablo Guede como director técnico del conjunto ‘blanquiazul’ comienza a estar en entredicho tras los últimos resultados y el irregular funcionamiento del equipo.

La presión sobre Guede, quien asumió la dirección técnica para esta temporada, se ha incrementado luego del empate sin goles ante Alianza Atlético en Trujillo. En ese partido, los victorianos generaron diversas oportunidades de gol, pero no lograron vulnerar la portería rival, a pesar de la presencia simultánea de sus principales atacantes: Luis Ramos, Paolo Guerrero y Federico Girotti. A la falta de contundencia se sumó el bajo rendimiento de Eryc Castillo y Gaspar Gentile, quienes tampoco estuvieron precisos en la definición.

El debate sobre el futuro del entrenador argentino se reavivó no solo por el desempeño ante los ‘churres’, sino también por la tendencia a realizar múltiples cambios entre partido y partido, lo que ha dificultado la consolidación de un once titular estable. Además, la incapacidad para replantear los partidos cuando el rival adopta una postura defensiva o cuando el equipo se encuentra en desventaja, ha generado cuestionamientos entre los aficionados y la directiva. El reciente y prematuro adiós a la Copa Libertadores tras la eliminación frente al modesto 2 de Mayo de Paraguay profundizó la preocupación en el entorno aliancista.

A pesar de estos tropiezos, Alianza Lima se mantiene invicto en la Liga 1 gracias a sus siete puntos obtenidos en tres partidos, resultado de dos victorias y un empate. Actualmente ocupa el cuarto puesto en la tabla de posiciones, a solo dos unidades de los líderes Melgar y UTC de Cajamarca. Sin embargo, la exigencia institucional va más allá de los números: la Junta de Acreedores ha solicitado de manera urgente una reacción en el campo, advirtiendo que el margen de error para Guede y su comando técnico es mínimo.

El rival de turno, Sport Boys, tampoco atraviesa su mejor momento. Dirigidos por el colombiano Jaime de la Pava, los ‘rosados’ celebraron su primer triunfo en el Apertura la fecha pasada al vencer a Atlético Grau en el estadio Miguel Grau del Callao. No obstante, la irregularidad en el funcionamiento del equipo, especialmente cuando juega como local, ha originado críticas hacia el planteamiento del entrenador, quien busca mayor solidez para escalar posiciones en el torneo.

El pitazo inicial está previsto para las20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; las 21:00 horas en Venezuela y Bolivia; y las22:00 horas en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil. La transmisión del partido estará a cargo del canalL1MAX, disponible en las principales cableoperadoras, incluyendo Movistar TV. Además, el minuto a minuto y las incidencias más relevantes podrán seguirse a través del portal de Infobae Perú.

El historial reciente entre Alianza Lima y Sport Boys sugiere un partido intenso, donde la necesidad de sumar tres puntos pesa sobre ambos planteles. Para los blanquiazules, la urgencia no solo es deportiva sino también institucional, dado que un resultado adverso podría precipitar decisiones drásticas respecto al futuro de Guede. Para los rosados, ganar en Matute significaría no solo un envión anímico, sino la posibilidad de despejar dudas sobre el proceso de De la Pava y consolidar la confianza en sus dirigidos.