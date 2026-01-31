Golazo de Hernán Barcos desde fuera del área para FC Cajamarca vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El 'Pirata' puso el 1-0 en Chongoyape. (L1 Max)

El sábado 31 de marzo, FC Cajamarca y Juan Pablo II se enfrentaron por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El delantero Hernán Barcos abrió el marcador con un golazo desde fuera del área en la ciudad de Chongoyape. Con 42 años, sigue aumentando su cuota goleadora en el fútbol peruano.

Ocurrió exactamente a los 38 minutos del primer tiempo. Hasta antes de ese momento, las dos escuadras se habían repartido la posesión del balón, aunque el cuadro cajamarquino daba señales, acercando cada vez más al arco de los locales. Fue así como llegó el primero en los pies del popular ‘Pirata’.

Una presión alta del equipo de Carlos Silvestri forzó la equivocación del central Iago Iriarte. El argentino quiso dar un pase con la línea del área detrás suyo y terminó entregándole el esférico al cuadro rival. La redonda pegó en la cabeza de Arley Rodríguez, quien -con una gran movimiento- descargó en primera con Barcos.

Después todo fue de ‘HB9′. Con toda su experiencia se hizo un espacio, enganchando y alejándolo de la pelota a Paolo Fuentes, y, cuando se sintió un poco libre, disparó con su pierna menos hábil, la izquierda. Con fortuna, su remate pegó en el pie de Jorge Toledo y dio un efecto extraño que evitó que el portero Matías Vega logre bloquearlo con sus manos.

Christian Cueva igualó el partido con gol de penal

'Aladino' celebró con baile en Chongoyape. (L1 Max)