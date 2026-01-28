Perú Deportes

Hernán Barcos habló del presente de Alianza Lima tras denuncia contra sus jugadores: “Espero que el club logre salir de este momento”

El ‘Pirata’ aprovechó para mandarle un mensaje a los hinchas ‘blanquiazules’ luego que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña sean acusados por abuso sexual

El 'Pirata' habló de los problemas extradeportivos y le mandó un mensaje al hincha 'blanquiazul'. (L1 Max)

El mièrcoles 28 de enero, Hernán Barcos brindó una entrevista extensa, en la cual tocó varios temas, entre ellos abordó el mal presente que atraviesa su exequipo Alianza Lima luego de las denuncias por abuso sexual contra sus jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

El popular ‘Pirata’ no quiso abordar los motivos que lo llevaron a dejar Matute, debido a que el club con el que fue bicampeón no la pasa bien a raíz de fuertes acusaciones judiciales. "Alianza también atraviesa una situación complicada y considero mejor no referirme al pasado. Prefiero enfocarme en el presente y en lo que viene, principalmente por respeto a la hinchada de Alianza", dijo para Hablemos de Max.

Barcos afirmó que “lo último que quiero es perjudicar a Alianza” y volvió a manifestarse sobre la reciente denuncia contra los jugadores ‘blanquiazul’: “Hoy el club atraviesa otra situación y espero que le vaya bien, que logre salir de este momento. Como mencioné, por respeto a la hinchada y al club, prefiero dejar el tema ahí”.

Posteriormente, ‘HB9′ se dirigió a los hinchas ‘ìntimos’. “Que sigan confiando en su club. Son hinchas de Alianza Lima y eso no va a cambiar. Les pido que continúen apoyando y respaldando al club, que es lo que más necesita en este momento”.

Hernán Barcos se refirió al presente de Alianza Lima tras denuncia contra sus jugadores por abuso sexual.

Barcos respondió si se retirará en Alianza Lima

Minutos después, Hernán Barcos respondió sobre la posibilidad de volver a Matute en un futuro. "Siempre voy a dejar las puertas abiertas para Alianza, porque es un club al que le tengo cariño y deseo que le vaya bien”. Aunque, el ‘Pirata’ afirmó que no depende de él, ya sea su regreso en otro puesto dirigencial o su retiro como futbolista.

Era lo que uno deseaba o imaginaba cuando empezó el 2025, pero las cosas resultaron de otra manera. No tengo nada que reprocharle al club ni a nadie, simplemente las situaciones se presentan así. En la vida no siempre ocurre lo que uno quiere, y estoy convencido de que hay que aceptar las circunstancias, asimilarlas y mirar hacia adelante, sin quedarse atado al pasado”, apuntó.

Asimismo, el delantero de 42 años explicó por qué no aceptó permanecer en Alianza Lima, pero desde otro cargo. “Cuando me fui, el gerente me propuso ser parte de la Liga 3, como entrenador de esa categoría o algo similar. pero no era lo que buscaba en ese momento. Yo quería seguir jugando, no ser entrenador. Si hubiera sido una función directiva, donde pudiera aportar más al club, quizás lo habría considerado. Entrenar a la Liga 3 no me parecía relevante ni para mí ni para el club, y aceptar solo para quedarme en Alianza no va conmigo. Me gusta sentirme útil, poder aportar algo importante”.

Finalmente, Barcos se pronunció sobre su abrupta salida de Alianza, dejando en claro que él no cometió ninguna falta. “Lo que puedo afirmar es que durante los cinco años que estuve en el club fui un profesional, nunca tuve una falta y estoy muy tranquilo con lo que hice y lo que no hice en Alianza Lima. Me siento en paz y con tranquilidad”.

El 'Pirata' se manifestó sobre regresar a La Victoria en el futuro. (Hablemos de Max)

Hernán Barcos confesó que armó el plantel de FC Cajamarca

Por otro lado, Hernán Barcos dio detalles de su doble rol en su nuevo equipo, FC Cajamarca, donde se desempeña como futbolista y como gerente deportivo. De acuerdo a sus palabras, colaboró al armado del plantel, teniendo como base el profesionalismo y compromiso de los jugadores.

